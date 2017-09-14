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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12324123251232612327

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Можно ссылку об отмене боевых?
Помню, было об этом, но, вроде, почти моментально отменили.
це краще послухати від очевидців
Вийде долярчик з бану в нього і поцікавитесь
пс
його активний срач почався саме ПІСЛЯ того як він виявив що йому платять менше ніж він отримував до відміни...
А до відміни він годував сосисками котів і менторським тоном цікавився чому інші не воюють...
а після відміни зібрався в самоволку, яку й реалізував у вигляді догляду за дружиною

У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.
И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые.
і якщо підтвердять те що я написав-ти накінець спалиш партквиток?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 лют, 2025 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:56

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав: Но всё же проблемы поставок оружия с Запада, проблемы мобилизации и ряд других сегодня значительно острее и важнее. И решить их нужно быстрее.

А як ви вважаєте, чи є звязок між ефективністю мобілізації і корупцією?
На этот вопрос, в частности, я вам сегодня уже ответил.

Ой, забув, гундосий же пирішив корупцію в ТЦК своїм вольовим рішенням про звільнення всіх воєнкомів.
Опускаетесь ниже плинтуса.
У вас уже буллинг за физические недостатки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:58

наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео
(зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська)
за часи срср гостиница красная
Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.

https://t.me/ourChornomorsk/24579

https://dumskaya.net/news/udar-po-tcent ... 187097/ua/
https://dumskaya.net/news/posledstviya- ... 187089/ua/
https://dumskaya.net/news/vsya-ulitca-u ... 187087/ua/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 18:59

«Людей с шизофренией признают пригодными к военной службе. Мужчины, нарушившие правила военного учета, проходят ВЛК без очереди. Именно ВЛК - формальность», - военнослужащий ТЦК Владимир, который перевелся в Центр комплектования после ранения на фронте

https://t.me/kindzadza_ua/13794
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:01

  budivelnik написав:...тобі сайт мінфіну відключили?

Надоело повторять - я с вами свиней не пас.
А кому тыкать, сами знаете.
Вы подняли вопрос о выплатах в бюджет, вы и ищите данные, и приводите их со ссылками.
Мне надоело проверять голословные утверждения на форуме. И тратить на это время.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:03

У Рівненському ТЦК стався вибух: є загиблий і 6 поранених :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/1/7496324/

За попередніми, неофіційними, даними, хтось проніс вибухівку у приміщення ТЦК і активував її. :shock:
https://radiotrek.rv.ua/news/u-rivnomu- ... 39536.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:06

РФ планує наступальні операції аж до осені і не піде на мирн

РФ планує наступальні операції аж до осені і не піде на мирну угоду, - ISW


Кремль, вочевидь, не планує закінчувати війну у найближчі місяці, адже російський генштаб планує операції, які триватимуть до літа, а можливо і до осені. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське командування, ймовірно, діє, керуючись припущенням або прямим знанням про те, що президент Росії Володимир Путін не має наміру припиняти війну в Україні найближчим часом", – кажуть аналітики.

На це їх наштовхнула зокрема активність росіян на лінії Куп’янськ-Борова-Лиман. Спроби охопити Куп’янськ та захопити інші території в Харківській області майже напевно вимагатимуть від агресора багатомісячних зусиль, аби пройти ще до 30 кілометрів і захопити на цьому шляху низку невеликих населених пунктів, підтримуючи при цьому логістику через річку Оскіл.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 01 лют, 2025 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:06

Новий вірус шириться Троєщиною
https://t.me/chudokyiv/18603
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:08

  prodigy написав:наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео
(зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська)
за часи срср гостиница красная
Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.

https://t.me/ourChornomorsk/24579

https://dumskaya.net/news/udar-po-tcent ... 187097/ua/
https://dumskaya.net/news/posledstviya- ... 187089/ua/
https://dumskaya.net/news/vsya-ulitca-u ... 187087/ua/


Жодна нація так дорого не платила через серіальчик, як " мудрий" нарід. (із коментарів)
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:11

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...тобі сайт мінфіну відключили?
Надоело повторять - я с вами свиней не пас.
А кому тыкать, сами знаете.
Вы подняли вопрос о выплатах в бюджет, вы и ищите данные, и приводите их со ссылками.
Мне надоело проверять голословные утверждения на форуме. И тратить на это время.
А я змучився одні і ті ж данні приводити одному і тому ж ніку щороку
В тебе деменція чи право користуваня ніком обмежується одним роком?

я тобі нагадаю
В 2023 році ти здурі піддав сумнівам моє повідомлення про те що не зважаючи на те що кількість зайнятих зменшилось на 1 млн мобілізованих і розграблено 20% території - платежі в бюджет тих хто залишився були такими ж як і в 2021 році.

Забув чи й далі дурня будеш клеїти?
budivelnik
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