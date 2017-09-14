Додано: Суб 01 лют, 2025 19:26

ЛАД написав: Т.е. виноват не Путин, а Зеленский? Т.е. виноват не Путин, а Зеленский?

В кожного є СВОЯ міра вини.є таке слово ЯКБИякби Зеленський не розігнав Парламент і не заполонив вихідцями з партії Слуга Народу(блогери/перукарі/аферисти) Уряд - то й ситуація МОГЛА б розвиватись по іншому сценарію.ТомуМонополізувати владу-можна... при умові що можеш ефективно цим скористатисьА такмонополізувати - монополізував, а професіоналів -не знайшов...звідси пройоби практично у всіх галузяхпри цьомуне знайшов в собі мужності ПІСЛЯ власної помилки про шашлики 2022 року і не запросив тих хто не є членом Слуги народу але Є ФАХІВЦЕМ в Уряд Єдності...ТомуВідкусив більше чим зміг прожувати - тепер ризикує подавитись.Те що ризикує сам - це дурниця-його вибірА от те що його захланність створює ймовірність що погіршиться ситуація для 40 мільйонної країни - це вже проблема... і проблема його як політикаТой же Де-Голь знайшов в собі сили покинути владу коли побачив що його суспільство не сприймає.. і той же Де Голь повернувся до влади коли суспільство яке його вигнало - попросило повернутисьЦе алгоритм дій сильногоА зашуганий буде триматись за владу до смерті не залежно від того що можливо колись він і був ефективним.