prodigy написав:наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео (зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська) за часи срср гостиница красная Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.
"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться"
Что запоет в ответ трижды легитимный? Оно же бредило,что только рассеяне могут педалить тему выборов во время войны. А теперь представитель величайшей демократической страны прямо говорит о их необходимости.
Велик Трамп,велик..Я прямо вижу этот потужний струминь мочи, льющейся с могучего фонтана Трампа прямо в широко открывшую рот от негодования ОПу
prodigy написав:наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео (зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська) за часи срср гостиница красная Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.
РФ планує наступальні операції аж до осені і не піде на мирну угоду, - ISW
Кремль, вочевидь, не планує закінчувати війну у найближчі місяці, адже російський генштаб планує операції, які триватимуть до літа, а можливо і до осені. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). ..........
Генштаб вообще-то обязан планировать операции до тех пор, пока идёт война. И даже после достижения мира Генштаб планирует возможные/вероятные операции в будущем. Иначе это не Генштаб. Так что планы Генштаба ни о чём не говорят. В отношении возможных мирных переговоров.
В кожного є СВОЯ міра вини. є таке слово ЯКБИ якби Зеленський не розігнав Парламент і не заполонив вихідцями з партії Слуга Народу(блогери/перукарі/аферисти) Уряд - то й ситуація МОГЛА б розвиватись по іншому сценарію. Тому Монополізувати владу-можна... при умові що можеш ефективно цим скористатись А так монополізувати - монополізував, а професіоналів -не знайшов... звідси пройоби практично у всіх галузях при цьому не знайшов в собі мужності ПІСЛЯ власної помилки про шашлики 2022 року і не запросив тих хто не є членом Слуги народу але Є ФАХІВЦЕМ в Уряд Єдності...
Тому Відкусив більше чим зміг прожувати - тепер ризикує подавитись. Те що ризикує сам - це дурниця-його вибір А от те що його захланність створює ймовірність що погіршиться ситуація для 40 мільйонної країни - це вже проблема... і проблема його як політика Той же Де-Голь знайшов в собі сили покинути владу коли побачив що його суспільство не сприймає.. і той же Де Голь повернувся до влади коли суспільство яке його вигнало - попросило повернутись Це алгоритм дій сильного А зашуганий буде триматись за владу до смерті не залежно від того що можливо колись він і був ефективним.
странно. вы не читаете то что пишут или решили строить из себя непонимайку? столько раз вы всем задавали и постоянно жаловались что никто не отвечает. как так можно забыть такой вопрос? даже учитывая что я его в нашей тут же дискуссии задал а вы решили съехать с темы типа это выбор между плохим и еще более плохим. так теперь уже не мы отвечаем а выбираем то что нам предлагают?
tester7336 написав:........ а за что тогда нужно идти на фронт терять здоровье или жизнь.....
budivelnik написав:.А я змучився одні і ті ж данні приводити одному і тому ж ніку щороку В тебе деменція чи право користуваня ніком обмежується одним роком?
я тобі нагадаю В 2023 році ти здурі піддав сумнівам моє повідомлення про те що не зважаючи на те що кількість зайнятих зменшилось на 1 млн мобілізованих і розграблено 20% території - платежі в бюджет тих хто залишився були такими ж як і в 2021 році.
Забув чи й далі дурня будеш клеїти?
Вам и клеить ничего не надо. Простите, забыл, что ваше хамство родилось ещё раньше вас.
Згадав що я вже надавав тобі відповідь з цифрами і збираєшся вибачатись чи деменція й далі прогресує і ти памятаєш тільки те що в союзі було смачне морозиво( і забув що його рецепт купили в клятих імперіалістів з США )
"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться" .........
Ну да, безусловно, это хорошо и важно. Келлог абсолютно прав. Вот только мне интересно, в какой "демократической стране" последний раз проводили выборы во время войны в условиях боевых действий на её территории и при оккупации 19% территории. Что-то не могу припомнить.