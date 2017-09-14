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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123261232712328123291233012331>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:18

  Schmit написав:
  prodigy написав:наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео
(зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська)
за часи срср гостиница красная
Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.

https://t.me/ourChornomorsk/24579

https://dumskaya.net/news/udar-po-tcent ... 187097/ua/
https://dumskaya.net/news/posledstviya- ... 187089/ua/
https://dumskaya.net/news/vsya-ulitca-u ... 187087/ua/


Жодна нація так дорого не платила через серіальчик, як " мудрий" нарід. (із коментарів)

Т.е. виноват не Путин, а Зеленский?

P.s. холява, вы как-то удивлялись, есть ли кто-то, с кем я согласен. Считаете, что я должен соглашаться с такими?
Вы, вроде, тоже не особо соглашаетесь и высказываетесь гораздо резче меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:19

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/1/7496327/

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться"


Что запоет в ответ трижды легитимный?
Оно же бредило,что только рассеяне могут педалить тему выборов во время войны. А теперь представитель величайшей демократической страны прямо говорит о их необходимости.
:mrgreen:
Велик Трамп,велик..Я прямо вижу этот потужний струминь мочи, льющейся с могучего фонтана Трампа прямо в широко открывшую рот от негодования ОПу :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:20

  prodigy написав:наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео
(зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська)
за часи срср гостиница красная
Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.

https://t.me/ourChornomorsk/24579

https://dumskaya.net/news/udar-po-tcent ... 187097/ua/
https://dumskaya.net/news/posledstviya- ... 187089/ua/
https://dumskaya.net/news/vsya-ulitca-u ... 187087/ua/

нема никого.
Востаннє редагувалось Antras в Суб 01 лют, 2025 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Antras
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:23

  prodigy написав:
РФ планує наступальні операції аж до осені і не піде на мирну угоду, - ISW


Кремль, вочевидь, не планує закінчувати війну у найближчі місяці, адже російський генштаб планує операції, які триватимуть до літа, а можливо і до осені. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
..........
Генштаб вообще-то обязан планировать операции до тех пор, пока идёт война. И даже после достижения мира Генштаб планирует возможные/вероятные операции в будущем. Иначе это не Генштаб.
Так что планы Генштаба ни о чём не говорят. В отношении возможных мирных переговоров.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:25

  budivelnik написав:.....
Забув чи й далі дурня будеш клеїти?

Вам и клеить ничего не надо.
Простите, забыл, что ваше хамство родилось ещё раньше вас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Т.е. виноват не Путин, а Зеленский?
В кожного є СВОЯ міра вини.
є таке слово ЯКБИ
якби Зеленський не розігнав Парламент і не заполонив вихідцями з партії Слуга Народу(блогери/перукарі/аферисти) Уряд - то й ситуація МОГЛА б розвиватись по іншому сценарію.
Тому
Монополізувати владу-можна... при умові що можеш ефективно цим скористатись
А так
монополізувати - монополізував, а професіоналів -не знайшов...
звідси пройоби практично у всіх галузях
при цьому
не знайшов в собі мужності ПІСЛЯ власної помилки про шашлики 2022 року і не запросив тих хто не є членом Слуги народу але Є ФАХІВЦЕМ в Уряд Єдності...

Тому
Відкусив більше чим зміг прожувати - тепер ризикує подавитись.
Те що ризикує сам - це дурниця-його вибір
А от те що його захланність створює ймовірність що погіршиться ситуація для 40 мільйонної країни - це вже проблема... і проблема його як політика
Той же Де-Голь знайшов в собі сили покинути владу коли побачив що його суспільство не сприймає.. і той же Де Голь повернувся до влади коли суспільство яке його вигнало - попросило повернутись
Це алгоритм дій сильного
А зашуганий буде триматись за владу до смерті не залежно від того що можливо колись він і був ефективним.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:26

  ЛАД написав: На какой? Я много вопросов задавал. :)


странно. вы не читаете то что пишут или решили строить из себя непонимайку?
столько раз вы всем задавали и постоянно жаловались что никто не отвечает.
как так можно забыть такой вопрос?
даже учитывая что я его в нашей тут же дискуссии задал а вы решили съехать с темы типа это выбор между плохим и еще более плохим. так теперь уже не мы отвечаем а выбираем то что нам предлагают?

  tester7336 написав:........ а за что тогда нужно идти на фронт терять здоровье или жизнь.....
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:28

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.А я змучився одні і ті ж данні приводити одному і тому ж ніку щороку
В тебе деменція чи право користуваня ніком обмежується одним роком?

я тобі нагадаю
В 2023 році ти здурі піддав сумнівам моє повідомлення про те що не зважаючи на те що кількість зайнятих зменшилось на 1 млн мобілізованих і розграблено 20% території - платежі в бюджет тих хто залишився були такими ж як і в 2021 році.

Забув чи й далі дурня будеш клеїти?
Вам и клеить ничего не надо.
Простите, забыл, что ваше хамство родилось ещё раньше вас.
Згадав що я вже надавав тобі відповідь з цифрами і збираєшся вибачатись
чи деменція й далі прогресує і ти памятаєш тільки те що в союзі було смачне морозиво( і забув що його рецепт купили в клятих імперіалістів з США )
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:35

  Господар Вельзевула написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/02/1/7496327/

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться"
.........

Ну да, безусловно, это хорошо и важно. Келлог абсолютно прав.
Вот только мне интересно, в какой "демократической стране" последний раз проводили выборы во время войны в условиях боевых действий на её территории и при оккупации 19% территории.
Что-то не могу припомнить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:38

  ЛАД написав:Не он "провалил мобилизацию" - я как раз писал об этом.
Мобилизацию проваливает наше общество

Дуже голословна заява. Фундаментально зріз суспільства який - ті що топлять за мобілізацію (наприклад Ви, Shaman, котопес чи інші) - на війну ніколи не підуть по тим чи іншим причинам.

Інша сторона - ті що "не змогли порішать" гречкосії, простий народ ітд, вони не в захваті від бусифікації - щоб піти на війну за воювати за ту першу категорію.

То хто винен? По Вашему винні гречкосії. На мою думку винен вищий сорт.
BIGor
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