prodigy написав:наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео (зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська) за часи срср гостиница красная Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.
Жодна нація так дорого не платила через серіальчик, як " мудрий" нарід. (із коментарів)
до чого це? ви розумієте, що таких будівель в Одесі меньше 10 (ок 15) що ми залишемо у спадшіну наступним поколінням (а сотні раз був у Антверпені, який на 80% був зруйнований авіацією союзників), так так є маленький квартальчик красивих будівель 16ст, решта сірі і невиразні побудовані 1950-1980
треба реорганізовувати нашу ппо , варіанти покращення є
"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться" .........
Ну да, безусловно, это хорошо и важно. Келлог абсолютно прав. Вот только мне интересно, в какой "демократической стране" последний раз проводили выборы во время войны в условиях боевых действий на её территории и при оккупации 19% территории. Что-то не могу припомнить.
А коли Зе прийшов - що було тоді? Який статус був у Крима і ОРДЛО?
prodigy написав:наслідки ворожого удару по історічному центру Одеси на відео (зруйновано готель Бристоль, на вул. Італійська (ще недвано пушкінська) за часи срср гостиница красная Готель побудований в 1898–1899 роки за проектом архітекторів Олександра Бернардацці і Адольфа Мінкуса навпроти будівлі Купецької біржі і поруч з будівлею Державного банку, і на той час і зараз один з найкрасивіших готелів Одеси. Будівля виконана у стилі Відродження з елементами бароко.Він був першим 4-х поверховим готелем Одеси.
странно. вы не читаете то что пишут или решили строить из себя непонимайку? столько раз вы всем задавали и постоянно жаловались что никто не отвечает. как так можно забыть такой вопрос? даже учитывая что я его в нашей тут же дискуссии задал а вы решили съехать с темы типа это выбор между плохим и еще более плохим. так теперь уже не мы отвечаем а выбираем то что нам предлагают?
tester7336 написав:........ а за что тогда нужно идти на фронт терять здоровье или жизнь.....
Поэтому и не понимал, что на это уже ответил. Вы считаете, что это не ответ? Это "съехал с темы"? Да, у нас было плохо, была и коррупция, и ещё много чего. Но при поражении будет ещё хуже. Воевать за то, чтобы не стало хуже, вы считаете, не стоит? Почитайте сегодняшние посты yanyura. Если вас такой мой ответ не устраивает, то ничего другого предложить не могу.
"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться" .........
Ну да, безусловно, это хорошо и важно. Келлог абсолютно прав. Вот только мне интересно, в какой "демократической стране" последний раз проводили выборы во время войны в условиях боевых действий на её территории и при оккупации 19% территории. Что-то не могу припомнить.
А коли Зе прийшов - що було тоді? Який статус був у Крима і ОРДЛО?
"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться" .........
Ну да, безусловно, это хорошо и важно. Келлог абсолютно прав. Вот только мне интересно, в какой "демократической стране" последний раз проводили выборы во время войны в условиях боевых действий на её территории и при оккупации 19% территории. Что-то не могу припомнить.
А коли Зе прийшов - що було тоді? Який статус був у Крима і ОРДЛО?
Тогда, можно сказать, не было боевых действий на территории Украины (только не надо о боях в АТО, по сравнению с сегодняшним это детские игры), оккупировано было 7% и не было бомбёжек и обстрелов Харькова, Одессы, Киева, ...
ЛАД написав:Ну да, безусловно, это хорошо и важно. Келлог абсолютно прав. Вот только мне интересно, в какой "демократической стране" последний раз проводили выборы во время войны в условиях боевых действий на её территории и при оккупации 19% территории. Что-то не могу припомнить.
Что,думаете туловище пойдет по краям и Штатам придется его выгонять копняками? Или устоит и после смерти намажут формалином и положат в мавзолей, что бы оставшиеся тут дети, вырастая в ненависти под звуки взрывов могли лобзнуть сморщенную руку Великого Вождя,перед тем как обмотаться гранатами и кинутся под вражеский БТР где-нибудь под Раховом?
Newsweek: Россия потихоньку вводит торговые тарифы против своего союзника Китая
▪️Китайские автопроизводители, которые в значительной степени зависят от России как от основного экспортного рынка, теперь столкнутся с резким повышением пошлин, что вызвало недоумение в стране.
▪️До 2022 года российский автомобильный рынок входил в десятку крупнейших в мире, причем большинство автомобилей производилось западными компаниями. Исход этих брендов после начала конфликта на Украине сильно ударил по российским автопроизводителям и оставил пустоту, которую быстро заполнили китайские автокомпании, такие как Geely и Chery.
▪️По мере того как Пекин и Москва укрепляли отношения на дипломатическом и военном фронтах, двусторонняя торговля поднялась на новую высоту, достигнув в прошлом году рекордных 244,8 миллиарда долларов, согласно данным китайской таможни. Доля Китая на российском автомобильном рынке также выросла с менее чем 10% в 2021 году до более чем 60% в 2023 году.
▪️Приток китайского импорта автомобилей вызвал в России, как и в Европейском союзе в связи с электромобилями, опасения, что избыточные промышленные мощности Китая приведут к тому, что его дешевые товары станут конкурировать с местной промышленностью.
▪️В ответ на это Москва в октябре повысила «налог на утилизацию» на импортные автомобили на 70-85% в зависимости от объема двигателя.
▪️«В то время как России нужны китайские автомобили, она настаивает на том, чтобы автопроизводители производили их в России. Это свидетельствует о том, что даже близкий геополитический союзник Китая не хочет становиться свалкой для избыточных китайских мощностей», — написал Грегор Себастьян, старший аналитик группы корпоративного консультирования по Китаю аналитического центра Rhodium Group.
▪️«С января 2025 года утилизационный сбор [составляет] более четверти цены. Это означает, что для большинства производителей оригинального оборудования утилизационный сбор в России обходится дороже, чем компенсационные пошлины ЕС на китайские электромобили» — утверждает Себастьян.
▪️Китайские власти поручили местным предприятиям «всесторонне оценить потенциальное влияние» повышения тарифов и соответствующим образом скорректировать свои ценовые стратегии или содействовать локализации на внешних рынках.
Была женой зэка — стала уважаемым человеком». Правозащитница Ольга Романова — о том, почему жены СВОшников меняют мужей на многомиллионные выплаты
В соцсетях активно обсуждают пост (https://m.vk.com/wall-172715794_1907276) анонимной жены российского военнослужащего. В чате «Мобилизация / Выплаты и пособия участникам СВО» (https://m.vk.com/mobilizaziya2022?from=post) женщина спросила — может ли она рассчитывать на выплаты от государства в случае убийства супруга на войне, если до этого уже получала компенсацию за предыдущего мужа, который ранее погиб на фронте.
По словам правозащитницы Ольги Романовой, такие объявления в последнее время встречаются все чаще. «Но этот по формулировке — совершенство. Владимир Пастухов полгода назад сделал (https://t.me/v_pastukhov/1162) свои подсчеты — 64 тысячи долларов на круг за погибшего человека может получить его семья. То есть, если брать по максимуму, это труд трёх поколений. И, простите, как не продать? Ну, как не продать?» — говорит Романова.
По ее словам, жены наемников пригожинской «ЧВК Вагнер» получили по 7 млн рублей, получили похоронки, «а потом им звонили мужья из плена, говорили «Здравствуй, Люся».
«Вот действия Люси какие? Люся жила всю жизнь в маленьком городке. Она всегда была женой зэка, а до зэка — хулигана, наркомана, насильника, убийцы. Их дети тоже были детьми второго сорта. И к ней относились все именно так. А тут муж геройски погиб на фронте, на школе портрет и табличка. И она вдова героя СВО. И есть семь миллионов рублей, как минимум, она может начать новую жизнь, купить, трёшку в районном центре или двушку в областном и быть уважаемой, состоятельной женщиной», — заключает Романова.