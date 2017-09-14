Newsweek: Россия потихоньку вводит торговые тарифы против своего союзника Китая



▪️Китайские автопроизводители, которые в значительной степени зависят от России как от основного экспортного рынка, теперь столкнутся с резким повышением пошлин, что вызвало недоумение в стране.



▪️До 2022 года российский автомобильный рынок входил в десятку крупнейших в мире, причем большинство автомобилей производилось западными компаниями. Исход этих брендов после начала конфликта на Украине сильно ударил по российским автопроизводителям и оставил пустоту, которую быстро заполнили китайские автокомпании, такие как Geely и Chery.



▪️По мере того как Пекин и Москва укрепляли отношения на дипломатическом и военном фронтах, двусторонняя торговля поднялась на новую высоту, достигнув в прошлом году рекордных 244,8 миллиарда долларов, согласно данным китайской таможни. Доля Китая на российском автомобильном рынке также выросла с менее чем 10% в 2021 году до более чем 60% в 2023 году.



▪️Приток китайского импорта автомобилей вызвал в России, как и в Европейском союзе в связи с электромобилями, опасения, что избыточные промышленные мощности Китая приведут к тому, что его дешевые товары станут конкурировать с местной промышленностью.



▪️В ответ на это Москва в октябре повысила «налог на утилизацию» на импортные автомобили на 70-85% в зависимости от объема двигателя.



▪️«В то время как России нужны китайские автомобили, она настаивает на том, чтобы автопроизводители производили их в России. Это свидетельствует о том, что даже близкий геополитический союзник Китая не хочет становиться свалкой для избыточных китайских мощностей», — написал Грегор Себастьян, старший аналитик группы корпоративного консультирования по Китаю аналитического центра Rhodium Group.



▪️«С января 2025 года утилизационный сбор [составляет] более четверти цены. Это означает, что для большинства производителей оригинального оборудования утилизационный сбор в России обходится дороже, чем компенсационные пошлины ЕС на китайские электромобили» — утверждает Себастьян.



▪️Китайские власти поручили местным предприятиям «всесторонне оценить потенциальное влияние» повышения тарифов и соответствующим образом скорректировать свои ценовые стратегии или содействовать локализации на внешних рынках.