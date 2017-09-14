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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:00
BIGor написав: ЛАД написав:
Не он "провалил мобилизацию" - я как раз писал об этом.
Мобилизацию проваливает наше общество
Дуже голословна заява. Фундаментально зріз суспільства який - ті що топлять за мобілізацію (наприклад Ви, Shaman, котопес чи інші) - на війну ніколи не підуть по тим чи іншим причинам.
Інша сторона - ті що "не змогли порішать" гречкосії, простий народ ітд, вони не в захваті від бусифікації - щоб піти на війну за воювати за ту першу категорію.
То хто винен? По Вашему винні гречкосії. На мою думку винен вищий сорт.
Я не "топлю за мобилизацию".
Сегодня я "топлю" за мир.
Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
Вы можете быть не согласны. Находясь в Польше.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:03
ЛАД написав:
Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:03
Безугла:
"Ніякого миру - це просто реальність. Це війна на виснаження, на повне. Вона завершиться або розпадом держави, або перемогою. Все.
Усвідомлюйте це і шукайте свій шлях"
____________________
Мар'яна визначала себе, як в команді президента.
Гадаю, що це меседж від нього.
Особливо тим, хто зара думає про вибори...
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:03
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
Ну да, безусловно, это хорошо и важно. Келлог абсолютно прав.
Вот только мне интересно, в какой "демократической стране" последний раз проводили выборы во время войны в условиях боевых действий на её территории и при оккупации 19% территории.
Что-то не могу припомнить.
А коли Зе прийшов - що було тоді? Який статус був у Крима і ОРДЛО?
Тогда, можно сказать, не было боевых действий на территории Украины (только не надо о боях в АТО, по сравнению с сегодняшним это детские игры), оккупировано было 7% и не было бомбёжек и обстрелов Харькова, Одессы, Киева, ...
Как обстрелы мешают проводить выборы в подземных убежищах? 🤔
Ну а кому "спасибо" за 19% сказать - уточнять не нужно
В 2024 году Украина потеряла контроль над более 3600 квадратными километрами территории.
"Причем за весь 2023 год противник захватил около 540 км²
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:09
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?
За что топите сегодня вы?
И за что будете "топить", "если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети"?
А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:13
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
...тобі сайт мінфіну відключили?
Надоело повторять - я с вами свиней не пас.
А кому тыкать, сами знаете.
Вы подняли вопрос о выплатах в бюджет, вы и ищите данные, и приводите их со ссылками.
Мне надоело проверять голословные утверждения на форуме. И тратить на это время.
А я змучився одні і ті ж данні приводити одному і тому ж ніку щороку
В тебе деменція чи право користуваня ніком обмежується одним роком?
я тобі нагадаюч
В 2023 році ти здурі піддав сумнівам моє повідомлення про те що не зважаючи на те що кількість зайнятих зменшилось на 1 млн мобілізованих і розграблено 20% території - платежі в бюджет тих хто залишився були такими ж як і в 2021 році.
Забув чи й далі дурня будеш клеїти?
это в гривне рост платежей в бюджет 23й к 21му вырос?
Как личный бизнес 23,24 к 21му году - оборот вырос, покупателей больше стало, хвалят родину за самые дешёвые сиги с фильтром по 100, как и пузырёк на троих?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:16
Господар Вельзевула написав:
пойдет по краям
Піде по краях.
Хоча є ймовірність, що може бути черговий шпектакль а-ля "всі - за, один Я - проти".
Схема відмінно спрацювала і відпрацьована Турчиновим.
Але може повторитися у вигляді фарсу, бо дурнів нема. Охочих заявити, що теж проти, буде вдосталь))) Тому не пройде.
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:20
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?
За что топите сегодня вы?
И за что будете "топить", "если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети"?
А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.
Лад, вчера доллярчик выкладывал короткое видео с безногим комиссованым бойцом "Енот", что залазил с коляской в салон Форда-минивена через багажник.
Вы готовы принять такими ваших зятьёв(со своими дочками) по итогу победоносного возврата к границам 22года ну или просто отхода рашистов на какие то рубежи по исчерпанию сил и у нас(перебили) и у них(заипались бить по НАТО)?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:21
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:26
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СПІВЧУВАЮ .
... я вам писав повідомлення але ви не відповіли , я розумію , не до того було ...
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