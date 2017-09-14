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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12328123291233012331>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:00

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Не он "провалил мобилизацию" - я как раз писал об этом.
Мобилизацию проваливает наше общество

Дуже голословна заява. Фундаментально зріз суспільства який - ті що топлять за мобілізацію (наприклад Ви, Shaman, котопес чи інші) - на війну ніколи не підуть по тим чи іншим причинам.

Інша сторона - ті що "не змогли порішать" гречкосії, простий народ ітд, вони не в захваті від бусифікації - щоб піти на війну за воювати за ту першу категорію.

То хто винен? По Вашему винні гречкосії. На мою думку винен вищий сорт.

Я не "топлю за мобилизацию".
Сегодня я "топлю" за мир.
Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
Вы можете быть не согласны. Находясь в Польше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:03

  ЛАД написав:Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:03

Безугла:
"Ніякого миру - це просто реальність. Це війна на виснаження, на повне. Вона завершиться або розпадом держави, або перемогою. Все.
Усвідомлюйте це і шукайте свій шлях"
____________________
Мар'яна визначала себе, як в команді президента.
Гадаю, що це меседж від нього.
Особливо тим, хто зара думає про вибори...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 лют, 2025 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:03

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Ну да, безусловно, это хорошо и важно. Келлог абсолютно прав.
Вот только мне интересно, в какой "демократической стране" последний раз проводили выборы во время войны в условиях боевых действий на её территории и при оккупации 19% территории.
Что-то не могу припомнить.

А коли Зе прийшов - що було тоді? Який статус був у Крима і ОРДЛО?

Тогда, можно сказать, не было боевых действий на территории Украины (только не надо о боях в АТО, по сравнению с сегодняшним это детские игры), оккупировано было 7% и не было бомбёжек и обстрелов Харькова, Одессы, Киева, ...

Как обстрелы мешают проводить выборы в подземных убежищах? 🤔
Ну а кому "спасибо" за 19% сказать - уточнять не нужно
В 2024 году Украина потеряла контроль над более 3600 квадратными километрами территории.

"Причем за весь 2023 год противник захватил около 540 км²
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:09

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?

За что топите сегодня вы?
И за что будете "топить", "если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети"?
А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:13

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...тобі сайт мінфіну відключили?
Надоело повторять - я с вами свиней не пас.
А кому тыкать, сами знаете.
Вы подняли вопрос о выплатах в бюджет, вы и ищите данные, и приводите их со ссылками.
Мне надоело проверять голословные утверждения на форуме. И тратить на это время.
А я змучився одні і ті ж данні приводити одному і тому ж ніку щороку
В тебе деменція чи право користуваня ніком обмежується одним роком?

я тобі нагадаюч
В 2023 році ти здурі піддав сумнівам моє повідомлення про те що не зважаючи на те що кількість зайнятих зменшилось на 1 млн мобілізованих і розграблено 20% території - платежі в бюджет тих хто залишився були такими ж як і в 2021 році.
Забув чи й далі дурня будеш клеїти?

это в гривне рост платежей в бюджет 23й к 21му вырос?
Как личный бизнес 23,24 к 21му году - оборот вырос, покупателей больше стало, хвалят родину за самые дешёвые сиги с фильтром по 100, как и пузырёк на троих?
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:16

  Господар Вельзевула написав: пойдет по краям

Піде по краях.

Хоча є ймовірність, що може бути черговий шпектакль а-ля "всі - за, один Я - проти".
Схема відмінно спрацювала і відпрацьована Турчиновим.
Але може повторитися у вигляді фарсу, бо дурнів нема. Охочих заявити, що теж проти, буде вдосталь))) Тому не пройде.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 лют, 2025 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:20

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?

За что топите сегодня вы?
И за что будете "топить", "если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети"?
А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.

Лад, вчера доллярчик выкладывал короткое видео с безногим комиссованым бойцом "Енот", что залазил с коляской в салон Форда-минивена через багажник.
Вы готовы принять такими ваших зятьёв(со своими дочками) по итогу победоносного возврата к границам 22года ну или просто отхода рашистов на какие то рубежи по исчерпанию сил и у нас(перебили) и у них(заипались бить по НАТО)?
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:21

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Востаннє редагувалось холява в Суб 01 лют, 2025 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:26

prodigy
СПІВЧУВАЮ .
... я вам писав повідомлення але ви не відповіли , я розумію , не до того було ...
холява
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