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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12328123291233012331

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:33

  ЛАД написав:Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.
я сегодня ответил, но ответ потёрли. Модерация не готова к такому развитию событий пока что. в 2х словах нужен открытый референдум, каждый кто проголосует за продолжение войны тут же получит боевую повестку на фронт. Независимо от возраста и пола. Идеи продолжать войну должны быть подкреплены личным примером. Может тогда власть обосрётся и найдёт способ договориться "о плохом мире". Потому что позиция мы тут тырим а вы там воюйте много кого не устраивает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 20:40, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:35

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Не он "провалил мобилизацию" - я как раз писал об этом.
Мобилизацию проваливает наше общество

Дуже голословна заява. Фундаментально зріз суспільства який - ті що топлять за мобілізацію (наприклад Ви, Shaman, котопес чи інші) - на війну ніколи не підуть по тим чи іншим причинам.

Інша сторона - ті що "не змогли порішать" гречкосії, простий народ ітд, вони не в захваті від бусифікації - щоб піти на війну за воювати за ту першу категорію.

То хто винен? По Вашему винні гречкосії. На мою думку винен вищий сорт.

Я не "топлю за мобилизацию".
Сегодня я "топлю" за мир.
Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
Вы можете быть не согласны. Находясь в Польше.

Це все Ваші домисли про те що так потрібна мобілізація. Сам Зе казав, що людевй в армії овердофіга, а от зброї, боєприпасів, фортифікаційних споруд - не вистачає.

Чи Ви хочете щоб свіжомобілізовані з голими руками йшли на ворога? Ну тоді дійсно мобілізованих ніколи не буде вистачати. Якщо Ви такий розумний - то скажіть хоч одну битву за останні 2500 років яка була виграна просто тупо кількістью людей?

Чи просто "офіс простих рішень" насправді "офіс тупих рішень"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:35

  холява написав:
  ЛАД написав:[][][]
...............
В 2022 - був надлишок бажаючих
В 2023 -відмінили бойові - і стала нестача бажаючих
.............
Можно ссылку об отмене боевых?
Помню, было об этом, но, вроде, почти моментально отменили.
це краще послухати від очевидців
Вийде долярчик з бану в нього і поцікавитесь
пс
його активний срач почався саме ПІСЛЯ того як він виявив що йому платять менше ніж він отримував до відміни...
А до відміни він годував сосисками котів і менторським тоном цікавився чому інші не воюють...
а після відміни зібрався в самоволку, яку й реалізував у вигляді догляду за дружиною[/quote]
У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.
И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые.[/quote]

Спробую відповісти ....хоча ви мене і не рахуєте що служив....
Як ми (02.03.2022 ), мобілізовані пішли ,з/п була 22 т.+30 премія .
Хто на якій посаді був приписан .
Я почав з лаборант-рентгенолог , потім посаду поміняли , т.к у приймальному відділені ніхто працювати не бажав , бо АД .Я не відказався бо після 60 р.усіх сраною мітлою ....
Коли виїджали на бойові ,години рахували .
Бойові +70 т. до ставки 22 т. ( в яку входило звання, посада , вислуга ...і т.д)
Загалом десь 107-108 т.
Повинен був вписаний у БН .
Наприклад виїхав на точку (скидували коордінати де єваюкувати поранених ) о 7 ранку , приїхав
о 10-11 ,с того часу і рахували .( в мене без п'яти діб , шість місяців на нулі ).

Нещодавно був у своїх, премію порізалі дуже . Водії , обслуга ,кухня, та ще деякі категорії зовсім .....
І все рівно хлопці налаштовані по боєвому .
Ми ПЕРЕЖИВЕМ й ПЕРЕМОЖЕМО !
(незважаючи на те що ви не дуже патріотично налаштовани )
Вибачьте , відповідати не буду бо працюю .[/quote] я відповідав,но 2 рази удалив. Обидва мають рацію но будівельник має і кулемет. Виплати підняли но платять менше. Бойовикам в півтори рази, решті десь на третину. І ще критерії розмиті і залежать від командира і вищого командування)
а мутна вода то самі розумієте...
Є можливості і конструктивно мутить а є і не дуже.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:43

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Якщо бізнесу в 2022 році дозволили працювати на спрощеній для всіх(2% обороту) - то бізнес рівень виплат в Бюджет - збільшив а не зменшив...
А от в 2023 вирішили спрощення відмінити і що ? виявилось що треба збільшувати військовий збір і акцизи щоб втримати надходження на попередньому рівні...
То може треба спочатку дозволити ініціативу а тоді по результатам казати
А то права собі - а відповідальність суспільству
Труси-хрестик.. нє ?
А можно цифры за 2022, 2023, 2024?
Чтобы разговор был конкретнее.
тобі сайт мінфіну відключили?

так він в чебурнеті
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Мар'яна визначала себе, як в команді президента.
Гадаю, що це меседж від нього.
Особливо тим, хто зара думає про вибори...


меседж від нуля та посміховиська дорівнює нулю
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:43

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.

Не все так просто. Екіпажі дронщиків - це пріоритетна ціль. Був випадок коли кілька КАбів прилетіло біля нашої позиції.
Позиції облаштовуються по різному, в залежності від рельєфу. Часом і дуже близько до СП піхоти.
Недавно один екіпаж змушений був вступити в стрілецький бій, по суміжники "забули" доповісти про втрату позиції.
Але погоджуюсь, це не піхота.

Блін , стидно повинно бути ухилянтам (інколи допичуючи з німеччтни) навіть натяками попрікати когось "ну ти ж не на нулі лежиш на пузі, прикинувшись кротом".
це якийсь пздц, просто!! Віталя, і ти туди??
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:45

  Hotab написав:це якийсь пздц, просто!! Віталя, і ти туди??
я свою позицию никогда не скрывал. Патриотом не прикидывался. Уже много лет в глаза никому не сцу.
Wirująświatła
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