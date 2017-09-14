Додано: Суб 01 лют, 2025 20:35

холява написав: ЛАД написав: [][][]

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В 2022 - був надлишок бажаючих

В 2023 -відмінили бойові - і стала нестача бажаючих

............. [][][]...............В 2022 - був надлишок бажаючихВ 2023 -відмінили бойові - і стала нестача бажаючих............. Можно ссылку об отмене боевых?

Помню, было об этом, но, вроде, почти моментально отменили. Можно ссылку об отмене боевых?Помню, было об этом, но, вроде, почти моментально отменили.

це краще послухати від очевидцівВийде долярчик з бану в нього і поцікавитесьпсйого активний срач почався саме ПІСЛЯ того як він виявив що йому платять менше ніж він отримував до відміни...А до відміни він годував сосисками котів і менторським тоном цікавився чому інші не воюють...а після відміни зібрався в самоволку, яку й реалізував у вигляді догляду за дружиною[/quote]У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и, и, и, и. Тоже могут просветить.Если не лень будет.И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые.[/quote]Спробую відповісти ....хоча ви мене і не рахуєте що служив....Як ми (02.03.2022 ), мобілізовані пішли ,з/п була 22 т.+30 премія .Хто на якій посаді був приписан .Я почав з лаборант-рентгенолог , потім посаду поміняли , т.к у приймальному відділені ніхто працювати не бажав , бо АД .Я не відказався бо після 60 р.усіх сраною мітлою ....Коли виїджали на бойові ,години рахували .Бойові +70 т. до ставки 22 т. ( в яку входило звання, посада , вислуга ...і т.д)Загалом десь 107-108 т.Повинен був вписаний у БН .Наприклад виїхав на точку (скидували коордінати де єваюкувати поранених ) о 7 ранку , приїхаво 10-11 ,с того часу і рахували .( в мене без п'яти діб , шість місяців на нулі ).Нещодавно був у своїх, премію порізалі дуже . Водії , обслуга ,кухня, та ще деякі категорії зовсім .....І все рівно хлопці налаштовані по боєвому .Ми ПЕРЕЖИВЕМ й ПЕРЕМОЖЕМО !(незважаючи на те що ви не дуже патріотично налаштовани )Вибачьте , відповідати не буду бо працюю .[/quote] я відповідав,но 2 рази удалив. Обидва мають рацію но будівельник має і кулемет. Виплати підняли но платять менше. Бойовикам в півтори рази, решті десь на третину. І ще критерії розмиті і залежать від командира і вищого командування)а мутна вода то самі розумієте...Є можливості і конструктивно мутить а є і не дуже.