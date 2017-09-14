холява написав: ЛАД написав:
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В 2022 - був надлишок бажаючих
В 2023 -відмінили бойові - і стала нестача бажаючих
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Можно ссылку об отмене боевых?
Помню, было об этом, но, вроде, почти моментально отменили.
це краще послухати від очевидців
Вийде долярчик з бану в нього і поцікавитесь
пс
його активний срач почався саме ПІСЛЯ того як він виявив що йому платять менше ніж він отримував до відміни...
А до відміни він годував сосисками котів і менторським тоном цікавився чому інші не воюють...
а після відміни зібрався в самоволку, яку й реалізував у вигляді догляду за дружиною[/quote]
У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze
, и Banderlog
, и sashaqbl
, и candle
. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.
И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые.[/quote]
Спробую відповісти ....хоча ви мене і не рахуєте що служив....
Як ми (02.03.2022 ), мобілізовані пішли ,з/п була 22 т.+30 премія .
Хто на якій посаді був приписан .
Я почав з лаборант-рентгенолог , потім посаду поміняли , т.к у приймальному відділені ніхто працювати не бажав , бо АД .Я не відказався бо після 60 р.усіх сраною мітлою ....
Коли виїджали на бойові ,години рахували .
Бойові +70 т. до ставки 22 т. ( в яку входило звання, посада , вислуга ...і т.д)
Загалом десь 107-108 т.
Повинен був вписаний у БН .
Наприклад виїхав на точку (скидували коордінати де єваюкувати поранених ) о 7 ранку , приїхав
о 10-11 ,с того часу і рахували .( в мене без п'яти діб , шість місяців на нулі ).
Нещодавно був у своїх, премію порізалі дуже . Водії , обслуга ,кухня, та ще деякі категорії зовсім .....
І все рівно хлопці налаштовані по боєвому .
Ми ПЕРЕЖИВЕМ й ПЕРЕМОЖЕМО !
(незважаючи на те що ви не дуже патріотично налаштовани )
Вибачьте , відповідати не буду бо працюю .[/quote] я відповідав,но 2 рази удалив. Обидва мають рацію но будівельник має і кулемет. Виплати підняли но платять менше. Бойовикам в півтори рази, решті десь на третину. І ще критерії розмиті і залежать від командира і вищого командування)
а мутна вода то самі розумієте...
Є можливості і конструктивно мутить а є і не дуже.