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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:09
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?
За что топите сегодня вы?
И за что будете "топить", "если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети"?
А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:16
Господар Вельзевула написав:
пойдет по краям
Піде по краях.
Хоча є ймовірність, що може бути черговий шпектакль а-ля "всі - за, один Я - проти".
Схема відмінно спрацювала і відпрацьована Турчиновим.
Але може повторитися у вигляді фарсу, бо дурнів нема. Охочих заявити, що теж проти, буде вдосталь))) Тому не пройде.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 01 лют, 2025 20:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:20
ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?
За что топите сегодня вы?
И за что будете "топить", "если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети"?
А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.
Худой мир лучше доброй ссоры.
Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.
Лад, вчера доллярчик выкладывал короткое видео с безногим комиссованым бойцом "Енот", что залазил с коляской в салон Форда-минивена через багажник.
Вы готовы принять такими ваших зятьёв(со своими дочками) по итогу победоносного возврата к границам 22года ну или просто отхода рашистов на какие то рубежи по исчерпанию сил и у нас(перебили) и у них(заипались бить по НАТО)?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:26
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СПІВЧУВАЮ .
... я вам писав повідомлення але ви не відповіли , я розумію , не до того було ...
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:35
ЛАД
Це все Ваші домисли про те що так потрібна мобілізація. Сам Зе казав, що людевй в армії овердофіга, а от зброї, боєприпасів, фортифікаційних споруд - не вистачає.
Чи Ви хочете щоб свіжомобілізовані з голими руками йшли на ворога? Ну тоді дійсно мобілізованих ніколи не буде вистачати. Якщо Ви такий розумний - то скажіть хоч одну битву за останні 2500 років яка була виграна просто тупо кількістью людей?
Чи просто "офіс простих рішень" насправді "офіс тупих рішень"?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:43
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Якщо бізнесу в 2022 році дозволили працювати на спрощеній для всіх(2% обороту) - то бізнес рівень виплат в Бюджет - збільшив а не зменшив...
А от в 2023 вирішили спрощення відмінити і що ? виявилось що треба збільшувати військовий збір і акцизи щоб втримати надходження на попередньому рівні...
То може треба спочатку дозволити ініціативу а тоді по результатам казати
А то права собі - а відповідальність суспільству
Труси-хрестик.. нє ?
А можно цифры за 2022, 2023, 2024?
Чтобы разговор был конкретнее.
тобі сайт мінфіну відключили?
так він в чебурнеті
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:43
detroytred написав:
Мар'яна визначала себе, як в команді президента.
Гадаю, що це меседж від нього.
Особливо тим, хто зара думає про вибори...
меседж від нуля та посміховиська дорівнює нулю
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:43
sashaqbl написав: Wirująświatła написав:
а как далеко вы от фронта? если 30-50 км я с вами полностью согласен. О такой службе можно только мечтать.
Не все так просто. Екіпажі дронщиків - це пріоритетна ціль. Був випадок коли кілька КАбів прилетіло біля нашої позиції.
Позиції облаштовуються по різному, в залежності від рельєфу. Часом і дуже близько до СП піхоти.
Недавно один екіпаж змушений був вступити в стрілецький бій, по суміжники "забули" доповісти про втрату позиції.
Але погоджуюсь, це не піхота.
Блін , стидно повинно бути ухилянтам (інколи допичуючи з німеччтни) навіть натяками попрікати когось "ну ти ж не на нулі лежиш на пузі, прикинувшись кротом".
це якийсь пздц, просто!! Віталя, і ти туди??
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:45
Hotab написав:
це якийсь пздц, просто!! Віталя, і ти туди??
я свою позицию никогда не скрывал. Патриотом не прикидывался. Уже много лет в глаза никому не сцу. Получал ли я пизды за своё мнение? да получал. и что. Кто категорически не разделяет может со мной не общаться
это касается не только форума.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:49
Wirująświatła написав: Hotab написав:
це якийсь пздц, просто!! Віталя, і ти туди??
я свою позицию никогда не скрывал. Патриотом не прикидывался. Уже много лет в глаза никому не сцу.
Оце ти молодець, з хвостом та шерстю пройдеш ВЛК аж гай шумить, протипоказань нема.
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