Додано: Суб 01 лют, 2025 20:58

Hotab написав: Я про те, що пістак відкривати «ти не на повному нулі, чи не на мінусі» на адресу військовослужбовців може відкривати тільки той хто на самому нулі. Я про те, що пістак відкривати «ти не на повному нулі, чи не на мінусі» на адресу військовослужбовців може відкривати тільки той хто на самому нулі.

забыл как мне тут позавчера двое насыпали, что гендерных ролей не существует? Что муж и жена в быту это одно и тоже. Вместе мусор выносим, вместе бегаем по атб и базарам... что дочку в 18 лет надо пинком отправить на работу. Ты тихо помалкивал, что я психолог а они нет. А мне высказать мнение вслужащему нельзя. Тебя там ЛАД с наколкой Сталина не покусал? что за двойные стандарты?ранее я тебе говорил это не спциализированный форум психологов или военных, поэтому любой с дивана может говорить кому угодно и что угодно. Есть форумы для узкого круга лиц на которые людей с улицы не пускают, там возможно твои правила бы и зашли.