Мар'яна визначала себе
Бетон нервово зірвав фото над ліжком, і жбурнув у смітник
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Додано: Суб 01 лют, 2025 20:49
detroytred
Бетон нервово зірвав фото над ліжком, і жбурнув у смітник
Додано: Суб 01 лют, 2025 20:51
Додано: Суб 01 лют, 2025 20:53
Wirująświatła
В смислі, яку позицію???
Я про те, що рот відкривати «ти не на повному нулі, чи не на мінусі» на адресу військовослужбовців може відкривати тільки той хто на самому нулі. Але він не буду цього робити, бо він розуміє і значення дронщика для піхотинця, і лікаря, і навіть оперативного чергового по бригаді Бандерлога. А ти не розумієш? Так навіщо казати по речі, в яких не розумієш, ти ж казав що так не робиш.
Додано: Суб 01 лют, 2025 20:57
Мар"яна коли поведе депутатів, так як колись на Кронштадт?
Додано: Суб 01 лют, 2025 20:58
забыл как мне тут позавчера двое насыпали, что гендерных ролей не существует? Что муж и жена в быту это одно и тоже. Вместе мусор выносим, вместе бегаем по атб и базарам... что дочку в 18 лет надо пинком отправить на работу. Ты тихо помалкивал, что я психолог а они нет. А мне высказать мнение вслужащему нельзя. Тебя там ЛАД с наколкой Сталина не покусал? что за двойные стандарты?
ранее я тебе говорил это не спциализированный форум психологов или военных, поэтому любой с дивана может говорить кому угодно и что угодно. Есть форумы для узкого круга лиц на которые людей с улицы не пускают, там возможно твои правила бы и зашли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 21:16, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 01 лют, 2025 21:00
Саме так і заявила в інтерв'ю.
Що завжди була і буде в команді президента.
Хоча гра в них дивна якась.
Мар'яна по суті виступає проти завєрєній президента народу, що все добре і як треба.
Але типу президент до цих негараздів ні до чого.
Я ж кажу, що оці ігри в політиків, ну якісь дуже прикольні...
Додано: Суб 01 лют, 2025 21:00
всі хочуть бути в команді переможця, а не лузера
Додано: Суб 01 лют, 2025 21:01
вы не путайте теплое с мягким.
вы задавали всегда вопрос за что отдать здоровье и жизнь. или уже забыли как всем его задавали переспрашивая кучу раз почему вы не видите ответов?
yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем.
так что еще раз - если общество прогнило то за что отдавать жизнь и здоровье? что бы тебе потом пережевали и выплюнули?
Додано: Суб 01 лют, 2025 21:02
Додано: Суб 01 лют, 2025 21:04
Черговий виток війни московії з тилом укр.війська, щедро підтримуваний корисними ідіотами.
3/4 антиТЦК інет-майданчиків -- в московіях-білорусях-тотах...
До речі, тут є, мабуть, особи, що радіють/підтримують/виправдовують... вбивство ТЦК в полтавах-рівних.
Внесіть мене в ЧС.
Бо щось вас в темі не видно, а наразі ніколи ретельно шукати... 🤔
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