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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123251232612327123281232912330>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:49

detroytred

Мар'яна визначала себе


Бетон нервово зірвав фото над ліжком, і жбурнув у смітник
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:51

  prodigy написав:до чого це? ви розумієте, що таких будівель в Одесі меньше 10 (ок 15)

"імпєрське наслєдіє", ілі "єто другоє"?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:53

Wirująświatła

свою позицию никогда не скрывал.


В смислі, яку позицію???
Я про те, що рот відкривати «ти не на повному нулі, чи не на мінусі» на адресу військовослужбовців може відкривати тільки той хто на самому нулі. Але він не буду цього робити, бо він розуміє і значення дронщика для піхотинця, і лікаря, і навіть оперативного чергового по бригаді Бандерлога. А ти не розумієш? Так навіщо казати по речі, в яких не розумієш, ти ж казав що так не робиш.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:57

  detroytred написав:Безугла:
"Ніякого миру - це просто реальність. Це війна на виснаження, на повне. Вона завершиться або розпадом держави, або перемогою. Все.
Усвідомлюйте це і шукайте свій шлях"
____________________
Мар'яна визначала себе, як в команді президента.
Гадаю, що це меседж від нього.
Особливо тим, хто зара думає про вибори...

Мар"яна коли поведе депутатів, так як колись на Кронштадт?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 20:58

  Hotab написав:Я про те, що пістак відкривати «ти не на повному нулі, чи не на мінусі» на адресу військовослужбовців може відкривати тільки той хто на самому нулі.
забыл как мне тут позавчера двое насыпали, что гендерных ролей не существует? Что муж и жена в быту это одно и тоже. Вместе мусор выносим, вместе бегаем по атб и базарам... что дочку в 18 лет надо пинком отправить на работу. Ты тихо помалкивал, что я психолог а они нет. А мне высказать мнение вслужащему нельзя. Тебя там ЛАД с наколкой Сталина не покусал? что за двойные стандарты?

ранее я тебе говорил это не спциализированный форум психологов или военных, поэтому любой с дивана может говорить кому угодно и что угодно. Есть форумы для узкого круга лиц на которые людей с улицы не пускают, там возможно твои правила бы и зашли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 21:16, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:00

  Hotab написав:detroytred

Мар'яна визначала себе


Бетон нервово зірвав фото над ліжком, і жбурнув у смітник

Саме так і заявила в інтерв'ю.
Що завжди була і буде в команді президента.

Хоча гра в них дивна якась.
Мар'яна по суті виступає проти завєрєній президента народу, що все добре і як треба.
Але типу президент до цих негараздів ні до чого.


Я ж кажу, що оці ігри в політиків, ну якісь дуже прикольні...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:00

  detroytred написав:
  Господар Вельзевула написав: пойдет по краям

Піде по краях.

Хоча є ймовірність, що може бути черговий шпектакль а-ля "всі - за, один Я - проти".
Схема відмінно спрацювала і відпрацьована Турчиновим.
Але може повторитися у вигляді фарсу, бо дурнів нема. Охочих заявити, що теж проти, буде вдосталь))) Тому не пройде.

всі хочуть бути в команді переможця, а не лузера
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:01

  ЛАД написав:Воевать за то, чтобы не стало хуже, вы считаете, не стоит?
Почитайте сегодняшние посты yanyura.
Если вас такой мой ответ не устраивает, то ничего другого предложить не могу.


вы не путайте теплое с мягким.
вы задавали всегда вопрос за что отдать здоровье и жизнь. или уже забыли как всем его задавали переспрашивая кучу раз почему вы не видите ответов?
yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем.
так что еще раз - если общество прогнило то за что отдавать жизнь и здоровье? что бы тебе потом пережевали и выплюнули?
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:02

  flyman написав:Мар"яна коли поведе депутатів, так як колись на Кронштадт?

Так її від влади відсувають. Подалі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:04

  jump написав: У Рівненському ТЦК стався вибух: є загиблий і 6 поранених :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/1/7496324/

За попередніми, неофіційними, даними, хтось проніс вибухівку у приміщення ТЦК і активував її. :shock:
https://radiotrek.rv.ua/news/u-rivnomu- ... 39536.html


Черговий виток війни московії з тилом укр.війська, щедро підтримуваний корисними ідіотами.

3/4 антиТЦК інет-майданчиків -- в московіях-білорусях-тотах...

До речі, тут є, мабуть, особи, що радіють/підтримують/виправдовують... вбивство ТЦК в полтавах-рівних.
Внесіть мене в ЧС.
Бо щось вас в темі не видно, а наразі ніколи ретельно шукати... 🤔
Bobua
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