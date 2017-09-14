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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:05
flyman написав: detroytred написав:
Безугла:
"Ніякого миру - це просто реальність. Це війна на виснаження, на повне. Вона завершиться або розпадом держави, або перемогою. Все.
Усвідомлюйте це і шукайте свій шлях"
____________________
Мар'яна визначала себе, як в команді президента.
Гадаю, що це меседж від нього.
Особливо тим, хто зара думає про вибори...
Мар"яна коли поведе депутатів, так як колись на Кронштадт?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:08
detroytred написав: flyman написав:
Мар"яна коли поведе депутатів, так як колись на Кронштадт?
Так її від влади відсувають. Подалі.
Це не має значення, так як вона заявляє, що вірна партії
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 01 лют, 2025 21:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:13
fox767676 написав: flyman написав: detroytred написав:
Безугла:
"Ніякого миру - це просто реальність. Це війна на виснаження, на повне. Вона завершиться або розпадом держави, або перемогою. Все.
Усвідомлюйте це і шукайте свій шлях"
____________________
Мар'яна визначала себе, як в команді президента.
Гадаю, що це меседж від нього.
Особливо тим, хто зара думає про вибори...
Мар"яна коли поведе депутатів, так як колись на Кронштадт?
Як дві каплі води
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:14
ЛАД написав:
У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze
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, и sashaqbl
, и candle
. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.
И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые.
Майже до кінця 22-го чесно платили +100, хоча ми (реактивна арта - штаб, взводи забезпеччення та бійці з батарей на ротаціі) практично весь час знаходились за ~100 км від ЛБЗ, батареї за ~50 з регулярними виїздами на 15-25 (за 15-20 хвилин відстрілятися і повернутись назад). Причому як весна-початок літа, коли кожна з батарей за добу відстрілювала по 2-3 пакети, так і в кінці осені коли о/с відправили перенавчатися на ще більш далекобійний "західний аналог", і навіть на початку зими, коли більшу частину "старої" бойової техніки взагалі здали на зберігання. Доплатували буквально просто за те що ми знаходимось в області яка є зоною бойових дій. Маніпуляції з урізанням виплат почались з весни 23-го. Особисто в мене згідно 6-ї форми сумарно 14 місяців УБД, але +100 було виплачено лише за 11 чи 12.
З однієї сторони - ~$3/год це середня з/п по Україні яка здатна мотивувати хіба-що люмпенів, з іншої - майже половину цього часу користь від нашої "служби" (як на мене) була близькою до нуля і навіть ~$3/год було занадто багато (якщо вважати їх саме оплатою виконаної роботи).
З осені 23 я в зовсім іншому підрозділі, тому можу трохи помилятися. Ще влітку 23-го доплати порізали до 30. Зараз взагалі треш - дивізіон вже не реактивний а самохідний, доплати батареям із розрахунку 100/міс лише за участь в бойових виїздах (які бувають далеко не кожен день) і "штабу" із розрахунку 30/міс за дні коли працювали батареї. І це при тому що зараз вони всі знаходяться значно ближче до ЛБЗ, а багато-то взагалі в "закордонному відрядженні".
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:17
fox767676 написав: detroytred написав:
Мар'яна визначала себе, як в команді президента.
Гадаю, що це меседж від нього.
Особливо тим, хто зара думає про вибори...
меседж від нуля та посміховиська дорівнює нулю
В такому разі тоді треба дійти до якогось спільного знаменника з тими, хто стверджує, що президент майже узурпував владу.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:19
Wirująświatła
Ты тихо помалкивал,
Тю, я не знав що ти очікував на мою підтримку. Бо я і сам в своїх срачах на твою не очікую
Я лише у тебе інколи запитую: «от дивись ти казав що отой отакий і отакий.. а бачиш що він пише?? Може все ж ти помиляєшся?»
Ну і гендерні ролі питання дійсно дискусійне. У нас пів країни живе так як кажеш ти, інша половина вже «по європейськи». Куди ми завернемо - побачимо, Мені здається це знов питання векторності. До кацапії - буде так як ти бачиш це. Відстоїмо себе і будемо культивувати европейською і цінності - дійсно жорстких кордонів не буде. Буде лише обмеження, викликане відмінностями: як один з прикладів - чоловіки в більшості фізично міцніші, жінки в більшості кращі в питанні естетики.
А от питання «ти недостатньо захисник, ти лише дронщик, а не штурмовик», це пробач п.., а не дискусійне питання. Від тебе не очікував
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:23
барабашов написав: ЛАД написав: Wirująświatła написав:
------------------------ЛАД
Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
-------------------------
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?
За что топите сегодня вы?
И за что будете "топить", "если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети"?
А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны
. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.Худой мир лучше доброй ссоры.
Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.
Лад, вчера доллярчик выкладывал короткое видео с безногим комиссованым бойцом "Енот", что залазил с коляской в салон Форда-минивена через багажник.
Вы готовы принять такими ваших зятьёв(со своими дочками) по итогу победоносного возврата к границам 22года ну или просто отхода рашистов на какие то рубежи по исчерпанию сил и у нас(перебили) и у них(заипались бить по НАТО)?
Тьфу-тьфу через левое плечо.
Очень не хотелось бы. Но приму, куда ж деваться. Правда, одного. Второй (пока?) не в армии.
Но не очень понимаю вопрос после такого моего поста. Вроде "загоном" я не занимаюсь.
Ваши предложения, что делать сегодня?
Закончить войну за один день можно только полной и безоговорочной капитуляцией. Путин будет только за. Вот только не известно, что будет потом. Уверен, что ничего хорошего.
Так что делать?
Ответите?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:28
Hotab написав:
Тю, я не знав що ти очікував на мою підтримку. Бо я і сам в своїх срачах на твою не очікую
нет конечно) наоборот интересно отбиваться от 2-3х одновременно. Тем более оппоненты были культурные, салями не вспоминали.
Hotab написав:
Я лише у тебе інколи запитую: «от дивись ти казав що отой отакий і отакий.. а бачиш що він пише?? Може все ж ти помиляєшся?»
напиши в лс о ком речь. Ты что то не так понимаешь.
Hotab написав:
Відстоїмо себе і будемо культивувати европейською і цінності - дійсно жорстких кордонів не буде. Буде лише обмеження, викликане відмінностями: як один з прикладів - чоловіки в більшості фізично міцніші, жінки в більшості кращі в питанні естетики.
я рассматривал гендерные роли не в их культурном или юридическом аспекте. А то какое влияние они имеют на психику. Самоубийство юридически не разрешено и что это кого то останавливает? культурная и правовая среда бессильны перед тем что происходит в мозге. Когда то кокаином насморк лечили. Потом увидели последствия. Последствия размывания гендерных ролей тоже ещё увидят.
Hotab написав:
А от питання «ти недостатньо захисник, ти лише дронщик, а не штурмовик», це пробач п.., а не дискусійне питання. Від тебе не очікував
дай цитату где я такое говорил? мне вообще пофиг дронщик он или водитель в тцк. Я не делю людей на сорта. Уже говорил, человека можно оценивать только по его поступкам
, а не по тому где он находится. С моей стороны экрана поступки не видно.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:32
flyman написав:
ТЦК військові чи як кіт Шрьодінгєра?
там есть и военные и гражданские.
потому и играют постоянно то тцк военные то там нет военных. удобно в зависимости от ситуации.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:34
Hotab
С характеристикой согласен, но возникновение его, увы, не удивляет.
Сейчас этот вопрос поднимают те же недалёкие люди, которые в мирное время мерилом труда считали усталость. Сейчас акцент сместился к риску, но оценивать результат деятельности по-прежнему даже не пытаются.
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