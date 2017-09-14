Додано: Суб 01 лют, 2025 21:14

ЛАД написав: У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить.

Если не лень будет.

И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые. У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и, и, и, и. Тоже могут просветить.Если не лень будет.И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые.

Майже до кінця 22-го чесно платили +100, хоча ми (реактивна арта - штаб, взводи забезпеччення та бійці з батарей на ротаціі) практично весь час знаходились за ~100 км від ЛБЗ, батареї за ~50 з регулярними виїздами на 15-25 (за 15-20 хвилин відстрілятися і повернутись назад). Причому як весна-початок літа, коли кожна з батарей за добу відстрілювала по 2-3 пакети, так і в кінці осені коли о/с відправили перенавчатися на ще більш далекобійний "західний аналог", і навіть на початку зими, коли більшу частину "старої" бойової техніки взагалі здали на зберігання. Доплатували буквально просто за те що ми знаходимось в області яка є зоною бойових дій. Маніпуляції з урізанням виплат почались з весни 23-го. Особисто в мене згідно 6-ї форми сумарно 14 місяців УБД, але +100 було виплачено лише за 11 чи 12.З однієї сторони - ~$3/год це середня з/п по Україні яка здатна мотивувати хіба-що люмпенів, з іншої - майже половину цього часу користь від нашої "служби" (як на мене) була близькою до нуля і навіть ~$3/год було занадто багато (якщо вважати їх саме оплатою виконаної роботи).З осені 23 я в зовсім іншому підрозділі, тому можу трохи помилятися. Ще влітку 23-го доплати порізали до 30. Зараз взагалі треш - дивізіон вже не реактивний а самохідний, доплати батареям із розрахунку 100/міс лише за участь в бойових виїздах (які бувають далеко не кожен день) і "штабу" із розрахунку 30/міс за дні коли працювали батареї. І це при тому що зараз вони всі знаходяться значно ближче до ЛБЗ, а багато-то взагалі в "закордонному відрядженні".