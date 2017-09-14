Додано: Суб 01 лют, 2025 22:04

tester7336 написав: flyman написав: ТЦК військові чи як кіт Шрьодінгєра? ТЦК військові чи як кіт Шрьодінгєра?



там есть и военные и гражданские.

потому и играют постоянно то тцк военные то там нет военных. удобно в зависимости от ситуации. там есть и военные и гражданские.потому и играют постоянно то тцк военные то там нет военных. удобно в зависимости от ситуации.

ТЦК это структурное подразделение Сухопутных войск ЗСУ, руководит им сейчас генерал Драпатый, он же платит ТЦК зарплату, лично переводит с места на место и увольняет офицеров ТЦК и спускает планы мобилизации. Кстати, грамотнейший генерал, как-то приезжал к нам, даже что-то докладывали ему, оставил такое приятное впечатление, не то что иногда налетят какие-то шишки, щеки надуют, наорут, обложат матом. Сейчас Драпатого бросили под Покровск исправлять ситуацию, одновременно оставив Командующим Сухопутных войск и начальником над ТЦК.В ТЦК есть процентов наверное 20 таких вроде гражданских, но не совсем гражданских - такая категория под названием работник ЗСУ (секретари, архив, финслужба). Свои нюансы, не живут в казармах, два выходных, но выполняют приказы начальника ТЦК.Что говорить, у нас в боевом батальоне были такие полугражданские работники ЗСУ - в финслужбе, группе персонала. Но год назад их сократили.