RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12327123281232912330>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:35

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.
я сегодня ответил, но ответ потёрли. Модерация не готова к такому развитию событий пока что. в 2х словах нужен открытый референдум, каждый кто проголосует за продолжение войны тут же получит боевую повестку на фронт. Независимо от возраста и пола. Идеи продолжать войну должны быть подкреплены личным примером. Может тогда власть обосрётся и найдёт способ договориться "о плохом мире". Потому что позиция мы тут тырим а вы там воюйте много кого не устраивает.
Этот ваш пост я видел.
Но это не ответ.
Я даже не буду говорить о нереалистичности вашего предложения. В любом случае нужны люди в тылу для работы оборонки, ЖКХ, для управления.
Хорошо "власть обосрётся" и будет срочно искать "способ договориться "о плохом мире".
Как вы себе представляете такой способ?
Вы понимаете, что даже если власть будет очень интенсивно искать такой "способ", это займёт не один день?
Что делать до момента прекращения боевых действий?
Только не надо отвечать: "Я не президент".
Любой взрослый человек может трезво оценить ситуацию и высказать своё мнение.
Никто не требует от вас действовать за президента, но мнение высказать можно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32841
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:40

Wirująświatła


А то какое влияние они имеют на психику…..Потом увидели последствия. Последствия размывания гендерных ролей тоже ещё увидят.


Та не буде ніяких наслідків. Більше того, і зараз (я маю на увазі останні 50 років) повно сімей з «розмитими» ролями.
Є сімʼї , де жінка як коняка тягне всі городи (в селі) ще ходить на роботу, ще займається дітьми, прибирає в хаті. А батько (чоловік) максимум на роботу, де заробляє трохи більше неї, а потім біля телеканалу (вже компʼютера) і среться на форумах)) . В неділю виконає свою чоловічу роль, за кермом звозить в ліс за грибами , чи на ставок покупатись. Все, самець відпрацював. А, якщо дуже захоче, то ще 3 хвилини сексу ввечері подарує напівмяким)) .

Але ж повно сімей, де чоловік дійсно разом прибирає квартиру (бо наприклад відмити від вапна душовий бокс - це навіть чоловіку непросто) , з дитиною йде на майданчик (навіть якщо дочка) , начислить овочів для борщу, ну і так далі. Які тут гендерні ролі?? Хз, вони розмиті. У кого більше вільного часу і сил - той і робить. В моїй сімʼї була друга модель. (Якщо тобі захочеться проорати, що тому вона і розпалась, то ні.. сімʼю вбила відстань, особливо після 2014 року, ну і Африки звичайно).
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 01 лют, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14231
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:41

  ЛАД написав:Вы понимаете, что даже если власть будет очень интенсивно искать такой "способ", это займёт не один день?
это надо было делать ещё в Париже, и наверное наезжать на опзж и бизнесы медведчука не стоило. Зеленский себя вёл как бесбашенный мачо, а шо ты сделаешь, нападёшь? Как то Грузия/Армения/Казахстан находят общий язык с путиным. Видел же что в нато нас не берут? что обороняться нечем? на что рассчитывал.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27641
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:42

  tester7336 написав:
  flyman написав:ТЦК військові чи як кіт Шрьодінгєра?


там есть и военные и гражданские.
потому и играют постоянно то тцк военные то там нет военных. удобно в зависимости от ситуации.

"рота охорони", чи хто?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38198
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:44

  Banderlog написав:........
я відповідав,но 2 рази удалив. Обидва мають рацію но будівельник має і кулемет. Виплати підняли но платять менше. Бойовикам в півтори рази, решті десь на третину. І ще критерії розмиті і залежать від командира і вищого командування)
а мутна вода то самі розумієте...
Є можливості і конструктивно мутить а є і не дуже.

За счёт чего платят меньше, если выплаты подняли?
Что изменилось по сравнению с тем, что было до того?
Раньше не было возможности мутить?
Заранее благодарен за ответ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32841
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Ви покушаете сыра на 2000калорий, отогреетесь сном при +12 на полу, и с портретами Баканова и Татарова в руках на палках гневно побегёте рэтэльно шукать ворогив?


Сиру, молока у війську малувато... 😒

+12 -- це тепло. У горах навіть влітку бува +5 і навіть нуль. 😳

Вказаних осіб не знаю.
А от вороги могли би зробити хоч раз у житті корисну справу -- і забанити себе зі свого боку. 😁 Після цього їхніх коментарів не буде ж видно? 🤔 У ФБ ж не видно...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2510
З нами з: 24.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США хотят, чтобы Украина провела выборы, после прекращения огня, возможно, до конца года,- Reuters
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4467
З нами з: 17.12.22
Подякував: 127 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:02

Wirująświatła
Чесно кажучи не розумію, що тебе торкає в цій пісні.
Один із варіантів розвитку подій в сім’ї , яких повно.
Ну мало проводив (менше ніж хотів би сам і хотів син) ну що ж.. Так розставив пріоритети, гнався за грошима. п̶р̶о̶п̶а̶д̶а̶в̶ ̶в̶ ̶с̶в̶о̶ї̶х̶ ̶А̶ф̶р̶и̶к̶а̶х̶ ̶а̶б̶о̶ ̶н̶а̶ ̶в̶і̶й̶н̶і̶.̶.̶ Теж треба, це не девіація. Як і не девіація бути з дітьми завжди, працювати 4 години на день, мати менше грошей, жити скромніше. Все це варіанти норми. Все має свої плюси і мінуси і нема однозначно правильного.
Навіть якщо казати що якийсь варіант веде до розпаду сімʼї.. Далеко не завжди. І дуже багато залежить від батьків, як вони працюють над стосунками. (Ги, так , над ними теж треба працювати, а не «хай тоне те, що не може горіти»).
Hotab
 
Повідомлень: 14231
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:04

  tester7336 написав:
  flyman написав:ТЦК військові чи як кіт Шрьодінгєра?


там есть и военные и гражданские.
потому и играют постоянно то тцк военные то там нет военных. удобно в зависимости от ситуации.


ТЦК это структурное подразделение Сухопутных войск ЗСУ, руководит им сейчас генерал Драпатый, он же платит ТЦК зарплату, лично переводит с места на место и увольняет офицеров ТЦК и спускает планы мобилизации. Кстати, грамотнейший генерал, как-то приезжал к нам, даже что-то докладывали ему, оставил такое приятное впечатление, не то что иногда налетят какие-то шишки, щеки надуют, наорут, обложат матом. Сейчас Драпатого бросили под Покровск исправлять ситуацию, одновременно оставив Командующим Сухопутных войск и начальником над ТЦК.
В ТЦК есть процентов наверное 20 таких вроде гражданских, но не совсем гражданских - такая категория под названием работник ЗСУ (секретари, архив, финслужба). Свои нюансы, не живут в казармах, два выходных, но выполняют приказы начальника ТЦК.
Что говорить, у нас в боевом батальоне были такие полугражданские работники ЗСУ - в финслужбе, группе персонала. Но год назад их сократили.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20497
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4790 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:05

  Hotab написав:Чесно кажучи не розумію, що тебе торкає в цій пісні.
вопрос же не в торканности. Скинь мне аналогичную песню мамы сыну/дочери. А если не найдёшь спроси себя почему.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27641
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 12327123281232912330>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła, холява і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84343
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258184
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 903513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.