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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:35
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Надеюсь, вы тоже ответите на свой же вопрос. Иначе это просто провокация.
я сегодня ответил, но ответ потёрли. Модерация не готова к такому развитию событий пока что. в 2х словах нужен открытый референдум, каждый кто проголосует за продолжение войны тут же получит боевую повестку на фронт. Независимо от возраста и пола. Идеи продолжать войну должны быть подкреплены личным примером. Может тогда власть обосрётся и найдёт способ договориться "о плохом мире". Потому что позиция мы тут тырим а вы там воюйте много кого не устраивает.
Этот ваш пост я видел.
Но это не ответ.
Я даже не буду говорить о нереалистичности вашего предложения. В любом случае нужны люди в тылу для работы оборонки, ЖКХ, для управления.
Хорошо "власть обосрётся" и будет срочно искать "способ договориться "о плохом мире".
Как вы
себе представляете такой способ?
Вы понимаете, что даже если власть будет очень интенсивно искать такой "способ", это займёт не один день?
Что делать до момента прекращения боевых действий?
Только не надо отвечать: "Я не президент".
Любой взрослый человек может трезво оценить ситуацию и высказать своё мнение
.
Никто не требует от вас действовать
за президента, но мнение высказать можно.
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ЛАД
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:40
Wirująświatła
А то какое влияние они имеют на психику…..Потом увидели последствия. Последствия размывания гендерных ролей тоже ещё увидят.
Та не буде ніяких наслідків. Більше того, і зараз (я маю на увазі останні 50 років) повно сімей з «розмитими» ролями.
Є сімʼї , де жінка як коняка тягне всі городи (в селі) ще ходить на роботу, ще займається дітьми, прибирає в хаті. А батько (чоловік) максимум на роботу, де заробляє трохи більше неї, а потім біля телеканалу (вже компʼютера) і среться на форумах)) . В неділю виконає свою чоловічу роль, за кермом звозить в ліс за грибами , чи на ставок покупатись. Все, самець відпрацював. А, якщо дуже захоче, то ще 3 хвилини сексу ввечері подарує напівмяким)) .
Але ж повно сімей, де чоловік дійсно разом прибирає квартиру (бо наприклад відмити від вапна душовий бокс - це навіть чоловіку непросто) , з дитиною йде на майданчик (навіть якщо дочка) , начислить овочів для борщу, ну і так далі. Які тут гендерні ролі?? Хз, вони розмиті. У кого більше вільного часу і сил - той і робить. В моїй сімʼї була друга модель. (Якщо тобі захочеться проорати, що тому вона і розпалась, то ні.. сімʼю вбила відстань, особливо після 2014 року, ну і Африки звичайно).
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 01 лют, 2025 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:41
ЛАД написав:
Вы понимаете, что даже если власть будет очень интенсивно искать такой "способ", это займёт не один день?
это надо было делать ещё в Париже, и наверное наезжать на опзж и бизнесы медведчука не стоило. Зеленский себя вёл как бесбашенный мачо, а шо ты сделаешь, нападёшь? Как то Грузия/Армения/Казахстан находят общий язык с путиным. Видел же что в нато нас не берут? что обороняться нечем? на что рассчитывал.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:42
tester7336 написав: flyman написав:
ТЦК військові чи як кіт Шрьодінгєра?
там есть и военные и гражданские.
потому и играют постоянно то тцк военные то там нет военных. удобно в зависимости от ситуации.
"рота охорони", чи хто?
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:44
Banderlog написав:
........
я відповідав,но 2 рази удалив. Обидва мають рацію но будівельник має і кулемет. Виплати підняли но платять менше. Бойовикам в півтори рази, решті десь на третину. І ще критерії розмиті і залежать від командира і вищого командування)
а мутна вода то самі розумієте...
Є можливості і конструктивно мутить а є і не дуже.
За счёт чего платят меньше, если выплаты подняли?
Что изменилось по сравнению с тем, что было до того?
Раньше не было возможности мутить?
Заранее благодарен за ответ.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:46
барабашов написав:
Ви покушаете сыра на 2000калорий, отогреетесь сном при +12 на полу, и с портретами Баканова и Татарова в руках на палках гневно побегёте рэтэльно шукать ворогив?
Сиру, молока у війську малувато... 😒
+12 -- це тепло. У горах навіть влітку бува +5 і навіть нуль. 😳
Вказаних осіб не знаю.
А от вороги могли би зробити хоч раз у житті корисну справу -- і забанити себе зі свого боку. 😁 Після цього їхніх коментарів не буде ж видно? 🤔 У ФБ ж не видно...
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Додано: Суб 01 лют, 2025 21:55
США хотят, чтобы Украина провела выборы, после прекращения огня, возможно, до конца года,- Reuters
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Додано: Суб 01 лют, 2025 22:02
Wirująświatła
Чесно кажучи не розумію, що тебе торкає в цій пісні.
Один із варіантів розвитку подій в сім’ї , яких повно.
Ну мало проводив (менше ніж хотів би сам і хотів син) ну що ж.. Так розставив пріоритети, гнався за грошима. п̶р̶о̶п̶а̶д̶а̶в̶ ̶в̶ ̶с̶в̶о̶ї̶х̶ ̶А̶ф̶р̶и̶к̶а̶х̶ ̶а̶б̶о̶ ̶н̶а̶ ̶в̶і̶й̶н̶і̶.̶.̶ Теж треба, це не девіація. Як і не девіація бути з дітьми завжди, працювати 4 години на день, мати менше грошей, жити скромніше. Все це варіанти норми. Все має свої плюси і мінуси і нема однозначно правильного.
Навіть якщо казати що якийсь варіант веде до розпаду сімʼї.. Далеко не завжди. І дуже багато залежить від батьків, як вони працюють над стосунками. (Ги, так , над ними теж треба працювати, а не «хай тоне те, що не може горіти»).
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Додано: Суб 01 лют, 2025 22:04
tester7336 написав: flyman написав:
ТЦК військові чи як кіт Шрьодінгєра?
там есть и военные и гражданские.
потому и играют постоянно то тцк военные то там нет военных. удобно в зависимости от ситуации.
ТЦК это структурное подразделение Сухопутных войск ЗСУ, руководит им сейчас генерал Драпатый, он же платит ТЦК зарплату, лично переводит с места на место и увольняет офицеров ТЦК и спускает планы мобилизации. Кстати, грамотнейший генерал, как-то приезжал к нам, даже что-то докладывали ему, оставил такое приятное впечатление, не то что иногда налетят какие-то шишки, щеки надуют, наорут, обложат матом. Сейчас Драпатого бросили под Покровск исправлять ситуацию, одновременно оставив Командующим Сухопутных войск и начальником над ТЦК.
В ТЦК есть процентов наверное 20 таких вроде гражданских, но не совсем гражданских - такая категория под названием работник ЗСУ (секретари, архив, финслужба). Свои нюансы, не живут в казармах, два выходных, но выполняют приказы начальника ТЦК.
Что говорить, у нас в боевом батальоне были такие полугражданские работники ЗСУ - в финслужбе, группе персонала. Но год назад их сократили.
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Додано: Суб 01 лют, 2025 22:05
Hotab написав:
Чесно кажучи не розумію, що тебе торкає в цій пісні.
вопрос же не в торканности. Скинь мне аналогичную песню мамы сыну/дочери. А если не найдёшь спроси себя почему.
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