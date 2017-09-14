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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12327123281232912330

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://news.finance.ua/ua/promyslova-i ... zh-udvichi
Реальна інфляція в Україні 27,6%.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:07

  freeze написав:Что говорить, у нас в боевом батальоне были такие полугражданские работники ЗСУ - в финслужбе, группе персонала. Но год назад их сократили.
а психолог в зсу это гражданская или военная должность?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:11

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Чесно кажучи не розумію, що тебе торкає в цій пісні.
вопрос же не в торканности. Скинь мне аналогичную песню мамы сыну/дочери. А если не найдёшь спроси себя почему.

Глянь Таньку Буланову, там має бути))
Я чесно кажучи як в чоловічих репертуарах, так і в жіночих «сопливі пісні» (я так їх називаю) не слухаю))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:13

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:........
я відповідав,но 2 рази удалив. Обидва мають рацію но будівельник має і кулемет. Виплати підняли но платять менше. Бойовикам в півтори рази, решті десь на третину. І ще критерії розмиті і залежать від командира і вищого командування)
а мутна вода то самі розумієте...
Є можливості і конструктивно мутить а є і не дуже.

За счёт чего платят меньше, если выплаты подняли?
Что изменилось по сравнению с тем, что было до того?
Раньше не было возможности мутить?
Заранее благодарен за ответ.


Тут цікаво, як фонд зарплат МО розподіляють між бригадами?

Всередині бригади ціннішим працівникам -- більше. Це логічно й корисно для “невидимої руки ринку”.
Ще може і якимось синкам, але це навряд чи афішують.
А як хтось докотився до резервн.рот, то там ніби гола 20ка чи й менше? 🤔

Чи є такий розподіл і на вищому рівні? 🤔 Бригад, угруповань? Є ж і цінніші, й усякі...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:19

  Hotab написав:Я чесно кажучи як в чоловічих репертуарах, так і в жіночих «сопливі пісні» (я так їх називаю) не слухаю))
отрицать важность эмоций это как отрезать себе руки и ноги далее наслаждаясь только эрекцией.
Wirująświatła
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