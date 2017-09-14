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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 01 лют, 2025 22:05
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 01 лют, 2025 22:07
freeze написав:
Что говорить, у нас в боевом батальоне были такие полугражданские работники ЗСУ - в финслужбе, группе персонала. Но год назад их сократили.
а психолог в зсу это гражданская или военная должность?
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Wirująświatła
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Додано: Суб 01 лют, 2025 22:11
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Чесно кажучи не розумію, що тебе торкає в цій пісні.
вопрос же не в торканности. Скинь мне аналогичную песню мамы сыну/дочери. А если не найдёшь спроси себя почему.
Глянь Таньку Буланову, там має бути))
Я чесно кажучи як в чоловічих репертуарах, так і в жіночих «сопливі пісні» (я так їх називаю) не слухаю))
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Hotab
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Додано: Суб 01 лют, 2025 22:13
ЛАД написав: Banderlog написав:
........
я відповідав,но 2 рази удалив. Обидва мають рацію но будівельник має і кулемет. Виплати підняли но платять менше. Бойовикам в півтори рази, решті десь на третину. І ще критерії розмиті і залежать від командира і вищого командування)
а мутна вода то самі розумієте...
Є можливості і конструктивно мутить а є і не дуже.
За счёт чего платят меньше, если выплаты подняли?
Что изменилось по сравнению с тем, что было до того?
Раньше не было возможности мутить?
Заранее благодарен за ответ.
Тут цікаво, як фонд зарплат МО розподіляють між бригадами?
Всередині бригади ціннішим працівникам -- більше. Це логічно й корисно для “невидимої руки ринку”.
Ще може і якимось синкам, але це навряд чи афішують.
А як хтось докотився до резервн.рот, то там ніби гола 20ка чи й менше? 🤔
Чи є такий розподіл і на вищому рівні? 🤔 Бригад, угруповань? Є ж і цінніші, й усякі...
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Додано: Суб 01 лют, 2025 22:19
Hotab написав:
Я чесно кажучи як в чоловічих репертуарах, так і в жіночих «сопливі пісні» (я так їх називаю) не слухаю))
отрицать важность эмоций это как отрезать себе руки и ноги далее наслаждаясь только эрекцией.
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