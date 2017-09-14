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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1232812329123301233112332>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://news.finance.ua/ua/promyslova-i ... zh-udvichi
Реальна інфляція в Україні 27,6%.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:07

  freeze написав:Что говорить, у нас в боевом батальоне были такие полугражданские работники ЗСУ - в финслужбе, группе персонала. Но год назад их сократили.
а психолог в зсу это гражданская или военная должность?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:11

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Чесно кажучи не розумію, що тебе торкає в цій пісні.
вопрос же не в торканности. Скинь мне аналогичную песню мамы сыну/дочери. А если не найдёшь спроси себя почему.

Глянь Таньку Буланову, там має бути))
Я чесно кажучи як в чоловічих репертуарах, так і в жіночих «сопливі пісні» (я так їх називаю) не слухаю))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:13

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:........
я відповідав,но 2 рази удалив. Обидва мають рацію но будівельник має і кулемет. Виплати підняли но платять менше. Бойовикам в півтори рази, решті десь на третину. І ще критерії розмиті і залежать від командира і вищого командування)
а мутна вода то самі розумієте...
Є можливості і конструктивно мутить а є і не дуже.

За счёт чего платят меньше, если выплаты подняли?
Что изменилось по сравнению с тем, что было до того?
Раньше не было возможности мутить?
Заранее благодарен за ответ.


Тут цікаво, як фонд зарплат МО розподіляють між бригадами?

Всередині бригади ціннішим працівникам -- більше. Це логічно й корисно для “невидимої руки ринку”.
Ще може і якимось синкам, але це навряд чи афішують.
А як хтось докотився до резервн.рот, то там ніби гола 20ка чи й менше? 🤔

Чи є такий розподіл і на вищому рівні? 🤔 Бригад, угруповань? Є ж і цінніші, й усякі...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:19

  Hotab написав:Я чесно кажучи як в чоловічих репертуарах, так і в жіночих «сопливі пісні» (я так їх називаю) не слухаю))
отрицать важность эмоций это как отрезать себе руки и ноги далее наслаждаясь только эрекцией.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:23

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Я чесно кажучи як в чоловічих репертуарах, так і в жіночих «сопливі пісні» (я так їх називаю) не слухаю))
отрицать важность эмоций это как отрезать себе руки и ноги далее наслаждаясь только эрекцией.

Ну емоційність у всіх різна. Хтось плаче над фільмами. Де чуже весілля.
Хтось не може дивитись жорсткі сцени. А хтось може. І не тому що не емпатійний. А просто вміє себе відокремити «це просто фільм».
Щодо пісень типу твоєї , я собі кажу «буває і таке». Мене не зворушує.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:25

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Что говорить, у нас в боевом батальоне были такие полугражданские работники ЗСУ - в финслужбе, группе персонала. Но год назад их сократили.
а психолог в зсу это гражданская или военная должность?


Ветік , не косяч ...
Психолог -війсковий !
Бо він займається не тільки псіхологієй .

Алкоголики , наркомани , сзч , відвіз -привіз діспанцер , анкети , постійне спілкуваня ,це друга , а то і майже рівна псіхіатру
холява
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:26

холява
  ЛАД написав:...............
У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.
И выплаты за боевые никак не связаны с сосисками для котов. Он не покупал сосиски за боевые.


Спробую відповісти ....хоча ви мене і не рахуєте що служив....
Як ми (02.03.2022 ), мобілізовані пішли ,з/п була 22 т.+30 премія .
Хто на якій посаді був приписан .
Я почав з лаборант-рентгенолог , потім посаду поміняли , т.к у приймальному відділені ніхто працювати не бажав , бо АД .Я не відказався бо після 60 р.усіх сраною мітлою ....
Коли виїджали на бойові ,години рахували .
Бойові +70 т. до ставки 22 т. ( в яку входило звання, посада , вислуга ...і т.д)
Загалом десь 107-108 т.
Повинен був вписаний у БН .
Наприклад виїхав на точку (скидували коордінати де єваюкувати поранених ) о 7 ранку , приїхав
о 10-11 ,с того часу і рахували .( в мене без п'яти діб , шість місяців на нулі ).

Нещодавно був у своїх, премію порізалі дуже . Водії , обслуга ,кухня, та ще деякі категорії зовсім .....
І все рівно хлопці налаштовані по боєвому .
Ми ПЕРЕЖИВЕМ й ПЕРЕМОЖЕМО !
(незважаючи на те що ви не дуже патріотично налаштовани )
Вибачьте , відповідати не буду бо працюю .

Простите, что не упомянул вас, но это только потому, что сейчас вы не служите.
Не знал, знаете ли вы о сегодняшней ситуации.
Если будет время, пожалуйста, напишите, за счёт чего порезали премию.
И не очень понятно, откуда вывод "не дуже патріотично налаштовани". Это следует из того, что я не поддерживаю идею "воевать до последней вербы"? Тогда, конечно.
Но, простите, я не считаю правильным такой "патриотичный" подход. Уже объяснял (возможно, вы пропустили) - готов поддерживать войну и дальше, если мне кто-то покажет благодаря чему может измениться ход войны. Можно ожидать резкого роста поставок оружия Западом? собственной оборонкой? Резкого роста мотивированных и подготовленных солдат и офицеров? Развала РФ через месяц (два, полгода, год)? Чего-то ещё?
Я этот вопрос задавал не один раз. Кроме лозунгов в ответ ничего не услышал.
Я понимаю готовность бойцов умереть или победить (далеко не всех), но погубить народ по парагвайскому сценарию называть "патриотизмом"... По-моему, это называется иначе.
И ещё насчёт патриотизма. Если бы война началась хотя бы года на 3 раньше, я бы с началом войны был в армии. Хоть тушкой, хоть чучелом. Хотя и тогда мне уже было... Не мальчиком был. В 2022 уже здоровья явно не хватило бы. Никогда не писал этого, т.к. понимаю, что в ответ услышу: "п..., не мешки грузить". Но вы меня задели. Сильно. Я бы вам советовал не желать слишком резкие выводы о людях на форуме, которых вы совершенно не знаете. Да ещё так резко, как вы это делаете. Ваша медаль на форуме меня сильно удивила.
И Харьков пострадал точно не меньше Одессы, но я не помню ваших соболезнований.
И прилёты в радиусе 100 м от дома, где я живу, были трижды. Один раз в пристройку к дому.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:29

  ЛАД написав:У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.

Вроде повысили даже выплаты, а с другой стороны в январе 2023 или уже не помню 2024 года изменили критерии для этих выплат. Поэтому Успіх конечно получил их сильное снижение. Раньше он считался постоянно в зоне 100-ки, а с изменениями он там оказывался наездами по БР.
Но по разному конечно. Меня вот это никак не коснулось, как в декабре 2022 года зашли в зону 100-ки, так до самого крайнего дня безвылазно там. Кроме дней отпусков, когда платилось только ГЗ (условно зарплата). Но это просто потому, что мы находились в зоне прямого соприкосновения, и между нами и противником никаких других подразделений не было. Точнее и сейчас находимся, но уже без меня. Но мне эти наши позиции почти каждую ночь снятся, не отпускает.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:30

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Ну емоційність у всіх різна. Хтось плаче над фільмами. Де чуже весілля.
Хтось не може дивитись жорсткі сцени. А хтось може. І не тому що не емпатійний. А просто вміє себе відокремити «це просто фільм».
Щодо пісень типу твоєї , я собі кажу «буває і таке». Мене не зворушує.

то что ты описал это хуйня не имеющая отношение к эмоциям. Или если быть совсем точным это кастрированные/инфантильные эмоции. Лучше такие чем аутизм, но это всё равно очень низкий уровень.


Най буде. Слова психолога, хто я щоб сперечатись?))
Але не пропонуй це виправити!! :D
Hotab
 
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