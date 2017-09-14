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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12329123301233112332>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:33

  Hotab написав:Але не пропонуй це виправити!!
если б я это умел я был бы богаче иллона маска
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:35

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Воевать за то, чтобы не стало хуже, вы считаете, не стоит?
Почитайте сегодняшние посты yanyura.
Если вас такой мой ответ не устраивает, то ничего другого предложить не могу.


вы не путайте теплое с мягким.
вы задавали всегда вопрос за что отдать здоровье и жизнь. или уже забыли как всем его задавали переспрашивая кучу раз почему вы не видите ответов?
yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем.
так что еще раз - если общество прогнило то за что отдавать жизнь и здоровье? что бы тебе потом пережевали и выплюнули?

знову флудиш...

за те, що якщо ніхто віддавати не буде й просто здатися, то виявиться, що наше суспільство далеко не гниле. проблеми є - але це зовсім інше, ніж жити в окупації в статусі окупованих. на Раші й своїх не дуже поважають, а для українців це буде взагалі треш - на ДУЖЕ ДОВГИЙ час...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:40

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?

от коли настане такий стан, тоді й поговоримо. а зараз мобрезерв ще дуже великий...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Насправді останнім часом противно читати гілку.
Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими. :roll: :(
candle645
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 22:53

  candle645 написав:а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими
я писал про Полтаву.
viewtopic.php?p=5818575#p5818575
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:00

  candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку.
Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими. :roll: :(

Пробач що не відповідаємо твоїм очікуванням про нас.
Мені наприклад гидко дивитись, як такий як ти 50+ мужик, який позиціонує себе як «середній клас», приходить по ночам і читаючи срач наприклад між мною і долярчиком , де долярчик відверто кривляється і криє матами (може залитий синькою, хз) , а дядько 50+ як криса тицяє «скарга» виключно на мої повідомлення, ігноруючи інші.
На що розрахунок?? Що модератори не побачать ті інші повідомлення? Не побачать хто ініціював? Якась примітивна інфантильність , основана на якійсь особистій примітивній злобі))) Середній клас, пля)) Ггггг))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:03

Hotab если б я был твоим терапевтом (не дай Бог конечно, лучше в окопе гнить) первым делом я бы научил тебя прощать людям их МЕЛКИЕ недостатки. "Трудно быть Богом". (братья Стругацкие).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:08

  Wirująświatła написав:Hotab если б я был твоим терапевтом (не дай Бог конечно, лучше в окопе гнить) первым делом я бы научил тебя прощать людям их МЕЛКИЕ недостатки. "Трудно быть Богом". (братья Стругацкие).

Очень сложно, когда сам их не имеешь 😅😅 (шутка, если что)

Ой, ладно, мне тоже порой непонятна твоя (как мне кажется) излишняя агрессия на мелкие под*бы со стороны других людей. Там где вообще «ниче такого». )))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 01 лют, 2025 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:17

  Hotab написав:Ой, ладно, мне тоже порой непонятна твоя (как мне кажется) излишняя агрессия на мелкие под*бы со стороны других людей. Там где вообще «ниче такого». )))
я тоже не святой) с 90% форумчан у меня нет ничего общего, по жизни я бы с ними не общался. Не потому что они плохие или хорошие. Мб очень хорошие, но для общения нужен предмет одинаково интересный всем сторонам. Так что любовь или агрессия с моей учётки это театр. И candle645 пожаловался что ему неинтересно. :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:21

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Воевать за то, чтобы не стало хуже, вы считаете, не стоит?
Почитайте сегодняшние посты yanyura.
Если вас такой мой ответ не устраивает, то ничего другого предложить не могу.


вы не путайте теплое с мягким.
вы задавали всегда вопрос за что отдать здоровье и жизнь. или уже забыли как всем его задавали переспрашивая кучу раз почему вы не видите ответов?
yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем.
так что еще раз - если общество прогнило то за что отдавать жизнь и здоровье? что бы тебе потом пережевали и выплюнули?

знову флудиш...

за те, що якщо ніхто віддавати не буде й просто здатися, то виявиться, що наше суспільство далеко не гниле. проблеми є - але це зовсім інше, ніж жити в окупації в статусі окупованих. на Раші й своїх не дуже поважають, а для українців це буде взагалі треш - на ДУЖЕ ДОВГИЙ час...


ти міняєш тему.
питання не ХТО буде (хоча про сорти також можна побалакати) а про те ЗАРАДИ ЧОГО (за умови що суспільство прогнило)?
tester7336
 
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