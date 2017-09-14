ЛАД написав:Воевать за то, чтобы не стало хуже, вы считаете, не стоит? Почитайте сегодняшние посты yanyura. Если вас такой мой ответ не устраивает, то ничего другого предложить не могу.
вы не путайте теплое с мягким. вы задавали всегда вопрос за что отдать здоровье и жизнь. или уже забыли как всем его задавали переспрашивая кучу раз почему вы не видите ответов? yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем. так что еще раз - если общество прогнило то за что отдавать жизнь и здоровье? что бы тебе потом пережевали и выплюнули?
знову флудиш...
за те, що якщо ніхто віддавати не буде й просто здатися, то виявиться, що наше суспільство далеко не гниле. проблеми є - але це зовсім інше, ніж жити в окупації в статусі окупованих. на Раші й своїх не дуже поважають, а для українців це буде взагалі треш - на ДУЖЕ ДОВГИЙ час...
ЛАД написав:Но сегодня мобилизация необходима, чтобы линия рпв не прошла по Днепру или ещё западнее. И чтобы не пришлось подписывать не мир/перемирие, а капитуляцию.
подскажите, что будет если призывать станет некого, останутся чиновники, женщины, старики и дети? вы будете топить за мир и дружбу с рф (потому что вариантов сопротивления не останется) или за что-то другое?
от коли настане такий стан, тоді й поговоримо. а зараз мобрезерв ще дуже великий...
Насправді останнім часом противно читати гілку. Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими.
candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку. Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими.
Пробач що не відповідаємо твоїм очікуванням про нас. Мені наприклад гидко дивитись, як такий як ти 50+ мужик, який позиціонує себе як «середній клас», приходить по ночам і читаючи срач наприклад між мною і долярчиком , де долярчик відверто кривляється і криє матами (може залитий синькою, хз) , а дядько 50+ як криса тицяє «скарга» виключно на мої повідомлення, ігноруючи інші. На що розрахунок?? Що модератори не побачать ті інші повідомлення? Не побачать хто ініціював? Якась примітивна інфантильність , основана на якійсь особистій примітивній злобі))) Середній клас, пля)) Ггггг))
Wirująświatła написав:Hotab если б я был твоим терапевтом (не дай Бог конечно, лучше в окопе гнить) первым делом я бы научил тебя прощать людям их МЕЛКИЕ недостатки. "Трудно быть Богом". (братья Стругацкие).
Очень сложно, когда сам их не имеешь 😅😅 (шутка, если что)
Ой, ладно, мне тоже порой непонятна твоя (как мне кажется) излишняя агрессия на мелкие под*бы со стороны других людей. Там где вообще «ниче такого». )))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 01 лют, 2025 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ой, ладно, мне тоже порой непонятна твоя (как мне кажется) излишняя агрессия на мелкие под*бы со стороны других людей. Там где вообще «ниче такого». )))
я тоже не святой) с 90% форумчан у меня нет ничего общего, по жизни я бы с ними не общался. Не потому что они плохие или хорошие. Мб очень хорошие, но для общения нужен предмет одинаково интересный всем сторонам. Так что любовь или агрессия с моей учётки это театр. И candle645 пожаловался что ему неинтересно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 01 лют, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Воевать за то, чтобы не стало хуже, вы считаете, не стоит? Почитайте сегодняшние посты yanyura. Если вас такой мой ответ не устраивает, то ничего другого предложить не могу.
вы не путайте теплое с мягким. вы задавали всегда вопрос за что отдать здоровье и жизнь. или уже забыли как всем его задавали переспрашивая кучу раз почему вы не видите ответов? yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем. так что еще раз - если общество прогнило то за что отдавать жизнь и здоровье? что бы тебе потом пережевали и выплюнули?
знову флудиш...
за те, що якщо ніхто віддавати не буде й просто здатися, то виявиться, що наше суспільство далеко не гниле. проблеми є - але це зовсім інше, ніж жити в окупації в статусі окупованих. на Раші й своїх не дуже поважають, а для українців це буде взагалі треш - на ДУЖЕ ДОВГИЙ час...
ти міняєш тему. питання не ХТО буде (хоча про сорти також можна побалакати) а про те ЗАРАДИ ЧОГО (за умови що суспільство прогнило)?