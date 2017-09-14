candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку. Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими.
це вже не перше руйнування. і не останнє нажаль. всі ми можемо навіть в тилу одного ранку не проснутися. то що ви бажаєте на цю тему обговорити? чи ви бажаєте уподобитися тим хто в мене цікавився - "а где сдесь ракета попала"? екскурсію мать їх собі рішили зробити. ще й фоточок нароблять.
candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку. Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими.
це вже не перше руйнування. і не останнє нажаль. всі ми можемо навіть в тилу одного ранку не проснутися. то що ви бажаєте на цю тему обговорити? чи ви бажаєте уподобитися тим хто в мене цікавився - "а где сдесь ракета попала"? екскурсію мать їх собі рішили зробити. ще й фоточок нароблять.
або можуть накидати пред"яв щодо "смакування" або "злиття інформації ворогу" тут таких мисливців на відьм доста