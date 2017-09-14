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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12329123301233112332

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:25

  candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку.
Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими. :roll: :(


це вже не перше руйнування. і не останнє нажаль.
всі ми можемо навіть в тилу одного ранку не проснутися.
то що ви бажаєте на цю тему обговорити?
чи ви бажаєте уподобитися тим хто в мене цікавився - "а где сдесь ракета попала"?
екскурсію мать їх собі рішили зробити. ще й фоточок нароблять.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:33

  tester7336 написав:
  candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку.
Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими. :roll: :(


це вже не перше руйнування. і не останнє нажаль.
всі ми можемо навіть в тилу одного ранку не проснутися.
то що ви бажаєте на цю тему обговорити?
чи ви бажаєте уподобитися тим хто в мене цікавився - "а где сдесь ракета попала"?
екскурсію мать їх собі рішили зробити. ще й фоточок нароблять.

або можуть накидати пред"яв щодо "смакування" або "злиття інформації ворогу" тут таких мисливців на відьм доста
flyman
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