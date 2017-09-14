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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12330123311233212333>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:25

  candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку.
Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими. :roll: :(


це вже не перше руйнування. і не останнє нажаль.
всі ми можемо навіть в тилу одного ранку не проснутися.
то що ви бажаєте на цю тему обговорити?
чи ви бажаєте уподобитися тим хто в мене цікавився - "а где сдесь ракета попала"?
екскурсію мать їх собі рішили зробити. ще й фоточок нароблять.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:33

  tester7336 написав:
  candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку.
Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими. :roll: :(


це вже не перше руйнування. і не останнє нажаль.
всі ми можемо навіть в тилу одного ранку не проснутися.
то що ви бажаєте на цю тему обговорити?
чи ви бажаєте уподобитися тим хто в мене цікавився - "а где сдесь ракета попала"?
екскурсію мать їх собі рішили зробити. ще й фоточок нароблять.

або можуть накидати пред"яв щодо "смакування" або "злиття інформації ворогу" тут таких мисливців на відьм доста
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:15

  tester7336 написав:
  Shaman написав:
  tester7336 написав:вы не путайте теплое с мягким.
вы задавали всегда вопрос за что отдать здоровье и жизнь. или уже забыли как всем его задавали переспрашивая кучу раз почему вы не видите ответов?
yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем.
так что еще раз - если общество прогнило то за что отдавать жизнь и здоровье? что бы тебе потом пережевали и выплюнули?

знову флудиш...

за те, що якщо ніхто віддавати не буде й просто здатися, то виявиться, що наше суспільство далеко не гниле. проблеми є - але це зовсім інше, ніж жити в окупації в статусі окупованих. на Раші й своїх не дуже поважають, а для українців це буде взагалі треш - на ДУЖЕ ДОВГИЙ час...

ти міняєш тему.
питання не ХТО буде (хоча про сорти також можна побалакати) а про те ЗАРАДИ ЧОГО (за умови що суспільство прогнило)?

читаємо уважно. люди воюють, бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення. й неповага до тих, хто тягне на собі й фронт, й забезпечення фронту...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:32

  Shaman написав:читаємо уважно. люди воюють, бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення. й неповага до тих, хто тягне на собі й фронт, й забезпечення фронту...

в диванних вишиватних ура-патріотів бінарна бінарність: або окупація або переможна перемога до останнього українця, але хотаб мріє про хатинку в партнерів, він не патріотично патріотичний?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:39

Генштаб ВСУ опубликовал видео с последствиями удара по интернату в Судже 😳

По данным ведомства, люди, находившиеся в интернате, готовились к эвакуации. Среди них были женщины и дети.

https://t.me/c/1713708838/42071
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 00:42, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:41

  flyman написав:
  Shaman написав:читаємо уважно. люди воюють, бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення. й неповага до тих, хто тягне на собі й фронт, й забезпечення фронту...

в диванних вишиватних ура-патріотів бінарна бінарність: або окупація або переможна перемога до останнього українця, але хотаб мріє про хатинку в партнерів, він не патріотично патріотичний?

особливий цинізм, що він розуміє приреченість війни проти ядерного гіганта з кратно більшим населенням.
і окупація буває не тільки ворогом, а і режимом. це, коли дротом мотають західні кордони і копають рви, стріляють в спини. вбивають в підвалах. ловлять як худобу на вулиці
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:43

может не к месту. весело поржать
https://t.me/c/1713708838/42065
успих обрати внимание на винил на полу. выглядит ужасно(
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 00:50, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:46

  flyman написав:
  Shaman написав:читаємо уважно. люди воюють, бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення. й неповага до тих, хто тягне на собі й фронт, й забезпечення фронту...

в диванних вишиватних ура-патріотів бінарна бінарність: або окупація або переможна перемога до останнього українця, але хотаб мріє про хатинку в партнерів, він не патріотично патріотичний?

Ти казав що око лише одне без сітківки. Тобто снайпер вже з прикритим оком. Ти що тут робиш, ухилянт підвальний?)


розуміє приреченість війни проти ядерного гіганта


Яка різниця скільки населення у них, якщо у нас є такі качкИ як ти ще в резерві?? От коли у нас не буде, а у них ще будуть - тоді капітулювати як хочеш ти


хотаб мріє про хатинку в партнерів


Мріяти ж не заборонено. Важливо що при цьому роблять руки. От твої що роблять, коли про філіппінку мрієш?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 01:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:57

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:02

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вы понимаете, что даже если власть будет очень интенсивно искать такой "способ", это займёт не один день?
это надо было делать ещё в Париже, и наверное наезжать на опзж и бизнесы медведчука не стоило. Зеленский себя вёл как бесбашенный мачо, а шо ты сделаешь, нападёшь? Как то Грузия/Армения/Казахстан находят общий язык с путиным. Видел же что в нато нас не берут? что обороняться нечем? на что рассчитывал.

Я спрашиваю о сегодняшней ситуации.
На ОПЗЖ уже не помню, но, по-моему, наехали уже после начала войны. Но о предвоенной политике я тоже писал. Это обсуждать уже поздно.
Что делать здесь и сейчас.
Вы меня спрашивали, я ответил - viewtopic.php?p=5818814#p5818814.
Хочется услышать ваш ответ.
ЛАД
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