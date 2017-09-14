candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку. Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими.
це вже не перше руйнування. і не останнє нажаль. всі ми можемо навіть в тилу одного ранку не проснутися. то що ви бажаєте на цю тему обговорити? чи ви бажаєте уподобитися тим хто в мене цікавився - "а где сдесь ракета попала"? екскурсію мать їх собі рішили зробити. ще й фоточок нароблять.
candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку. Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими.
це вже не перше руйнування. і не останнє нажаль. всі ми можемо навіть в тилу одного ранку не проснутися. то що ви бажаєте на цю тему обговорити? чи ви бажаєте уподобитися тим хто в мене цікавився - "а где сдесь ракета попала"? екскурсію мать їх собі рішили зробити. ще й фоточок нароблять.
або можуть накидати пред"яв щодо "смакування" або "злиття інформації ворогу" тут таких мисливців на відьм доста
tester7336 написав:вы не путайте теплое с мягким. вы задавали всегда вопрос за что отдать здоровье и жизнь. или уже забыли как всем его задавали переспрашивая кучу раз почему вы не видите ответов? yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем. так что еще раз - если общество прогнило то за что отдавать жизнь и здоровье? что бы тебе потом пережевали и выплюнули?
знову флудиш...
за те, що якщо ніхто віддавати не буде й просто здатися, то виявиться, що наше суспільство далеко не гниле. проблеми є - але це зовсім інше, ніж жити в окупації в статусі окупованих. на Раші й своїх не дуже поважають, а для українців це буде взагалі треш - на ДУЖЕ ДОВГИЙ час...
ти міняєш тему. питання не ХТО буде (хоча про сорти також можна побалакати) а про те ЗАРАДИ ЧОГО (за умови що суспільство прогнило)?
читаємо уважно. люди воюють, бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення. й неповага до тих, хто тягне на собі й фронт, й забезпечення фронту...
Shaman написав:читаємо уважно. люди воюють, бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення. й неповага до тих, хто тягне на собі й фронт, й забезпечення фронту...
в диванних вишиватних ура-патріотів бінарна бінарність: або окупація або переможна перемога до останнього українця, але хотаб мріє про хатинку в партнерів, він не патріотично патріотичний?
Shaman написав:читаємо уважно. люди воюють, бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення. й неповага до тих, хто тягне на собі й фронт, й забезпечення фронту...
в диванних вишиватних ура-патріотів бінарна бінарність: або окупація або переможна перемога до останнього українця, але хотаб мріє про хатинку в партнерів, він не патріотично патріотичний?
особливий цинізм, що він розуміє приреченість війни проти ядерного гіганта з кратно більшим населенням. і окупація буває не тільки ворогом, а і режимом. це, коли дротом мотають західні кордони і копають рви, стріляють в спини. вбивають в підвалах. ловлять як худобу на вулиці
Shaman написав:читаємо уважно. люди воюють, бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення. й неповага до тих, хто тягне на собі й фронт, й забезпечення фронту...
в диванних вишиватних ура-патріотів бінарна бінарність: або окупація або переможна перемога до останнього українця, але хотаб мріє про хатинку в партнерів, він не патріотично патріотичний?
Ти казав що око лише одне без сітківки. Тобто снайпер вже з прикритим оком. Ти що тут робиш, ухилянт підвальний?)
розуміє приреченість війни проти ядерного гіганта
Яка різниця скільки населення у них, якщо у нас є такі качкИ як ти ще в резерві?? От коли у нас не буде, а у них ще будуть - тоді капітулювати як хочеш ти
хотаб мріє про хатинку в партнерів
Мріяти ж не заборонено. Важливо що при цьому роблять руки. От твої що роблять, коли про філіппінку мрієш?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 01:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы понимаете, что даже если власть будет очень интенсивно искать такой "способ", это займёт не один день?
это надо было делать ещё в Париже, и наверное наезжать на опзж и бизнесы медведчука не стоило. Зеленский себя вёл как бесбашенный мачо, а шо ты сделаешь, нападёшь? Как то Грузия/Армения/Казахстан находят общий язык с путиным. Видел же что в нато нас не берут? что обороняться нечем? на что рассчитывал.
Я спрашиваю о сегодняшней ситуации. На ОПЗЖ уже не помню, но, по-моему, наехали уже после начала войны. Но о предвоенной политике я тоже писал. Это обсуждать уже поздно. Что делать здесь и сейчас. Вы меня спрашивали, я ответил - viewtopic.php?p=5818814#p5818814. Хочется услышать ваш ответ.