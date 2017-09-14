Додано: Нед 02 лют, 2025 01:09

ЛАД написав: А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО. А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.

как раз из за НАТО / ЕС и начался весь сыр-бор в 2014. так что либо дружба с рф либо война с рф. Финляндия как то пропетляла, а Грузия, Армения, Казахстан сделали правильные выводы. Может после смены режима путина снова откроется окно возможностей. Из 2х зол выбирают меньшее, НАТА нам уже отказала. На счёт ЕС тоже есть сомнения, что нас там ждут и хотят. Остаётся "нейтралитет" под разными соусами.на ваш вопрос я ответил ранее, референдум, кто хочет "мир ценой дружбы с рф" получает бронь, кто хочет "границы 2022" или "поражение рф" - бегом на войну. Таким образом ликвидируется пропасть между "нереальными ожиданиями" и "непатриотизмом". Многие "горячие головы" быстро протрезвеют понимая, что выступаешь за войну означает "берешь оружие и воюешь". и ТЦК можно распустить. Поскольку по идее "огромное количество добровольцев вольётся в дружную семью ЗСУ".Зеля должен уйти в отставку, хотя какая отставка полномочия его и так закончились. Просто уйти. "По состоянию здоровья". Затем в раде выбрать голову, который(ая) берётся договориться с путиным о мире. Далее пусть едет в мск и хоть лбом бьёт Кремль.