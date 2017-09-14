RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12330123311233212333

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:09

  ЛАД написав:А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.
как раз из за НАТО / ЕС и начался весь сыр-бор в 2014. так что либо дружба с рф либо война с рф. Финляндия как то пропетляла, а Грузия, Армения, Казахстан сделали правильные выводы. Может после смены режима путина снова откроется окно возможностей. Из 2х зол выбирают меньшее, НАТА нам уже отказала. На счёт ЕС тоже есть сомнения, что нас там ждут и хотят. Остаётся "нейтралитет" под разными соусами.

на ваш вопрос я ответил ранее, референдум, кто хочет "мир ценой дружбы с рф" получает бронь, кто хочет "границы 2022" или "поражение рф" - бегом на войну. Таким образом ликвидируется пропасть между "нереальными ожиданиями" и "непатриотизмом". Многие "горячие головы" быстро протрезвеют понимая, что выступаешь за войну означает "берешь оружие и воюешь". и ТЦК можно распустить. Поскольку по идее "огромное количество добровольцев вольётся в дружную семью ЗСУ".

Зеля должен уйти в отставку, хотя какая отставка полномочия его и так закончились. Просто уйти. "По состоянию здоровья". Затем в раде выбрать голову, который(ая) берётся договориться с путиным о мире. Далее пусть едет в мск и хоть лбом бьёт Кремль.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 01:20, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27654
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:16

Wirująświatła
А якщо «дружба з Путіним» означає:
- розміщення військових баз кацапів в усіх обласних центрах (по суті окупація)
- репресії (наприклад ліс валити в Сибіру) для всіх військових СОУ? В расход іх?)) Долярчика не жалко тобі? Звільнене житло - для окупаційноі армії
- призов в кацапську армію українців (поляки з прибалтами самі себе не покарають за наглість підтримувати Україну)
- ну і т.д.
Hotab
 
Повідомлень: 14241
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2309 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:20

  ЛАД написав:но мнение высказать можно.


Мнение высказать будет можно когда за некоторые мнения "отличные от линни партии" не будет статья светить
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1327
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12330123311233212333
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, katso, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84346
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 903526
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13575)
02.02.2025 00:08
Ринок ОВДП (7380)
01.02.2025 23:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.