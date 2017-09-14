успих обрати внимание на винил на полу. выглядит ужасно(
|
|
|
Додано: Нед 02 лют, 2025 00:43
может не к месту. весело поржать
успих обрати внимание на винил на полу. выглядит ужасно(
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 00:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 лют, 2025 01:02
Грузия "нашла общий язык" после разгрома в 2008.
Армения не очень находит сегодня после того, как РФ сильно подвела её в войне с Азербайджаном. И у них нет общей границы с РФ.
Казахстан хорошо ладил при Назарбаеве. Сейчас отношения заметно охладели. Но Казахстан, похоже, наладил отношения с Китаем и рассчитывает на его поддержку.
Я спрашиваю о сегодняшней ситуации.
На ОПЗЖ уже не помню, но, по-моему, наехали уже после начала войны. Но о предвоенной политике я тоже писал. Это обсуждать уже поздно.
Что делать здесь и сейчас.
Вы меня спрашивали, я ответил - viewtopic.php?p=5818814#p5818814.
Хочется услышать ваш ответ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лют, 2025 01:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 01:09
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 02:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 лют, 2025 01:16
Wirująświatła
А якщо «дружба з Путіним» означає:
- розміщення військових баз кацапів в усіх обласних центрах (по суті окупація)
- репресії (наприклад ліс валити в Сибіру) для всіх військових СОУ? В расход іх?)) Долярчика не жалко тобі? Звільнене житло - для окупаційноі армії
- призов в кацапську армію українців (поляки з прибалтами самі себе не покарають за наглість підтримувати Україну)
- ну і т.д.
Додано: Нед 02 лют, 2025 01:20
Додано: Нед 02 лют, 2025 01:22
значит мы разозлимся и разрушим рф. Типа поражение в войне принеёт что то другое.
В любом случае надо договариваться, может путину этого и не надо? достаточно парада победы и 40 орденов на спину. Грузию, Армению, Казахстан не оккупировал, а нас оккупирует. Потому что мы особенные и вся цивилизация хочет Украину как муха филиппинку.
Додано: Нед 02 лют, 2025 01:28
Wirująświatła
Так пораженія ще нема і зовсім не факт що буде. А от те, що вимагає пітун - це вже дійсно пораженіє.
Ну вони і не вбили сотні тисяч кацапів, не потопили 50+ % ЧФ, не розвалили НПЗ і нафтобази. І ще багато чого .
Додано: Нед 02 лют, 2025 01:30
Hotab встречный вопрос, если Трамп предложит то же самое(viewtopic.php?p=5818973#p5818973) как условие заморозки, соглашаться или послать на и воевать без помощи США?
будем учить путина прощать. А если серьезно 1. отомстить и быстро получить победу можно с помощью яо, как с Хиросимой. путин не решается, значит есть причины и эти причины - наш ресурс. Остальное лирика.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 01:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 лют, 2025 01:34
Без допомоги США надовго нас не вистачить. Бо скоріше за все і Європа відвернеться. От тоді вибору нема.
Але тоді тобі (хоча саме твою відповідь я знаю, тут скоріше до лейтенанта королівських шуб) зустрічне питання: «а якщо пітун також посилає Трампа і останній насипає зброї багато і різної. Ти підеш нарешті взяти її до рук? Вже ж «не лопата». Чи ні, все одно?
|