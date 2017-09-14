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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1233012331123321233312334>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:43

может не к месту. весело поржать
https://t.me/c/1713708838/42065
успих обрати внимание на винил на полу. выглядит ужасно(
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 00:50, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:57

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:02

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Вы понимаете, что даже если власть будет очень интенсивно искать такой "способ", это займёт не один день?
это надо было делать ещё в Париже, и наверное наезжать на опзж и бизнесы медведчука не стоило. Зеленский себя вёл как бесбашенный мачо, а шо ты сделаешь, нападёшь? Как то Грузия/Армения/Казахстан находят общий язык с путиным. Видел же что в нато нас не берут? что обороняться нечем? на что рассчитывал.

Грузия "нашла общий язык" после разгрома в 2008.
Армения не очень находит сегодня после того, как РФ сильно подвела её в войне с Азербайджаном. И у них нет общей границы с РФ.
Казахстан хорошо ладил при Назарбаеве. Сейчас отношения заметно охладели. Но Казахстан, похоже, наладил отношения с Китаем и рассчитывает на его поддержку.

Я спрашиваю о сегодняшней ситуации.
На ОПЗЖ уже не помню, но, по-моему, наехали уже после начала войны. Но о предвоенной политике я тоже писал. Это обсуждать уже поздно.
Что делать здесь и сейчас.
Вы меня спрашивали, я ответил - viewtopic.php?p=5818814#p5818814.
Хочется услышать ваш ответ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лют, 2025 01:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:09

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 02:12, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:16

Wirująświatła
А якщо «дружба з Путіним» означає:
- розміщення військових баз кацапів в усіх обласних центрах (по суті окупація)
- репресії (наприклад ліс валити в Сибіру) для всіх військових СОУ? В расход іх?)) Долярчика не жалко тобі? Звільнене житло - для окупаційноі армії
- призов в кацапську армію українців (поляки з прибалтами самі себе не покарають за наглість підтримувати Україну)
- ну і т.д.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:20

  ЛАД написав:но мнение высказать можно.


Мнение высказать будет можно когда за некоторые мнения "отличные от линни партии" не будет статья светить
katso
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:22

  Hotab написав:Wirująświatła
А якщо «дружба з Путіним» означає:
- розміщення військових баз кацапів в усіх обласних центрах (по суті окупація)
- репресії (наприклад ліс валити в Сибіру) для всіх військових СОУ? В расход іх?)) Долярчика не жалко тобі? Звільнене житло - для окупаційноі армії
- призов в кацапську армію українців (поляки з прибалтами самі себе не покарають за наглість підтримувати Україну)
- ну і т.д.

значит мы разозлимся и разрушим рф. Типа поражение в войне принеёт что то другое.

В любом случае надо договариваться, может путину этого и не надо? достаточно парада победы и 40 орденов на спину. Грузию, Армению, Казахстан не оккупировал, а нас оккупирует. Потому что мы особенные и вся цивилизация хочет Украину как муха филиппинку.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:28

Wirująświatła


Типа поражение в войне принесло бы что то другое


Так пораженія ще нема і зовсім не факт що буде. А от те, що вимагає пітун - це вже дійсно пораженіє.

Грузию, Армению, Казахстан не оккупировал, а нас оккупирует.


Ну вони і не вбили сотні тисяч кацапів, не потопили 50+ % ЧФ, не розвалили НПЗ і нафтобази. І ще багато чого .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:30

Hotab встречный вопрос, если Трамп предложит то же самое(viewtopic.php?p=5818973#p5818973) как условие заморозки, соглашаться или послать на и воевать без помощи США?
  Hotab написав:Ну вони і не вбили сотні тисяч кацапів, не потопили 50+ % ЧФ, не розвалили НПЗ і нафтобази. І ще багато чого .
будем учить путина прощать. А если серьезно 1. отомстить и быстро получить победу можно с помощью яо, как с Хиросимой. путин не решается, значит есть причины и эти причины - наш ресурс. Остальное лирика.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 01:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:34

  Wirująświatła написав:Hotab встречный вопрос, если Трамп предложит то же самое как условие заморозки, соглашаться или послать на хуй и воевать без помощи США?

Без допомоги США надовго нас не вистачить. Бо скоріше за все і Європа відвернеться. От тоді вибору нема.
Але тоді тобі (хоча саме твою відповідь я знаю, тут скоріше до лейтенанта королівських шуб) зустрічне питання: «а якщо пітун також посилає Трампа і останній насипає зброї багато і різної. Ти підеш нарешті взяти її до рук? Вже ж «не лопата». Чи ні, все одно?
Hotab
 
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