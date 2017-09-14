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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12331123321233312334>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:38

  Hotab написав:зустрічне питання: «а якщо пітун також посилає Трампа і останній насипає зброї багато і різної. Ти підеш нарешті взяти її до рук? Вже ж «не лопата». Чи ні, все одно?
я отвечу за него, Ирпень в марте 2022 сидел без связи, воды, канализации (которая без насосов не работает, чьи дома в низине это почувствовали по запаху), газа, э.э. без магазинов/аптек. Лучше уже воевать, чем так жить, в окопе цивилизации больше. Драматический момент. в вайбер группе моего жк был глас о помощи вывезти лежачего больного, когда мосты уже взорваны, и никаких благ цивилизации нет. Не знаю чем кончилась та история, вряд ли чем то хорошим.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 01:40, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:39

Wirująświatła
Какую песню вы с Hotab"ом так обсуждали?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:45

  candle645 написав:Насправді останнім часом противно читати гілку.
Про бандитську розбірку сьогодні в Пирятині де один ймовірний злочинець загинув, а другого спіймали буквально через кілька годин - жваве обговорення на 20+ повіддомлень, а про приліт сьгодні в Полтаві з 2-ма загиблими, 10+ серйозно постраждалих та зруйнованим цілим під"їздом багатоповерхівки - буквально 2 повідомлення які виявились нікому не цікавими. :roll: :(

А что тут обсуждать?
Беда. Для людей горе.
Для востока и юга, к сожалению, уже привычно.
Кстати, у нас около 24.00 был прилёт шахеда (взрыв). Вроде, был пожар. Пока больше информации нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лют, 2025 02:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 01:55

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:А я "за мир и дружбу с рф" был и до войны. Но это не мешает вступлению в ЕС и даже в НАТО.
как раз из за НАТО / ЕС и начался весь сыр-бор в 2014. так что либо дружба с рф либо война с рф. Финляндия как то пропетляла, а Грузия, Армения, Казахстан сделали правильные выводы. Может после смены режима путина снова откроется окно возможностей. Из 2х зол выбирают меньшее, НАТА нам уже отказала. На счёт ЕС тоже есть сомнения, что нас там ждут и хотят. Остаётся "нейтралитет" под разными соусами.

на ваш вопрос я ответил ранее, референдум, кто хочет "мир ценой дружбы с рф" получает бронь, кто хочет "границы 2022" или "поражение рф" - бегом на войну. Таким образом ликвидируется пропасть между "нереальными ожиданиями" и "непатриотизмом". Многие "горячие головы" быстро протрезвеют понимая, что выступаешь за войну означает "берешь оружие и воюешь". и ТЦК можно распустить. Поскольку по идее "огромное количество добровольцев вольётся в дружную семью ЗСУ".

Зеля должен уйти в отставку, хотя какая отставка полномочия его и так закончились. Просто уйти. "По состоянию здоровья". Затем в раде выбрать голову, который(ая) берётся договориться с путиным о мире. Далее пусть едет в мск и хоть лбом бьёт Кремль.

"Ранее" вы не ответили, т.к. я задал вопрос после этого.
Перечитайте ещё раз мой пост viewtopic.php?p=5818875#p5818875.
Но могу и повторить:
Я даже не буду говорить о нереалистичности вашего предложения. В любом случае нужны люди в тылу для работы оборонки, ЖКХ, для управления. Так что всех, проголосовавших "за", всё равно не отправят на фронт.
Хорошо, "власть обосрётся" и будет срочно искать "способ договориться "о плохом мире".
Как вы себе представляете такой способ?
Вы понимаете, что даже если власть будет очень интенсивно искать такой "способ", это займёт не один день?
Что делать до момента прекращения боевых действий?
Только не надо отвечать: "Я не президент".
Любой взрослый человек может трезво оценить ситуацию и высказать своё мнение.
Никто не требует от вас действовать за президента, но мнение высказать можно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:00

:arrow:
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 02:12, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:11

Wirująświatła
От ответа вы уходите. Правда, не очень изящно.
Много слов, но ответа нет.
А нереалистично не из-за чьей-то власти, а из-за того, что я написал, - все на фронт не пойдут в любом случае, даже проголосовавшие "за". И я объяснил, почему.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 лют, 2025 02:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:13

  ЛАД написав:Wirująświatła
От ответа вы уходите. Правда, не очень изящно.
Много слов, но ответа нет.

значит спрашивайте тех кто не уходит
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:15

  Shaman написав:бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення.


можете пояснити що ви маєте на увазі ввживаючи вислів "це явне перебільшення" ?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:15

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Wirująświatła
От ответа вы уходите. Правда, не очень изящно.
Много слов, но ответа нет.

значит спрашивайте тех кто не уходит

Некрасиво играть роль провокатора.
Вы мне задали вопрос. Не очень хороший. Я ответил.
Вы отвечать на аналогичный отказываетесь.
Тогда и вы не задавайте мне вопросы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:21

  Wirująświatła написав:отомстить и быстро получить победу можно с помощью яо, как с Хиросимой. путин не решается, значит есть причины


Просто властьимущие, которым хош-не-хош а тоже еще пока приходится жить с плебсом на одной планете и дышать одним воздухом, между собой договорились эту планету не портить. Другого объяснения, почему за это время нет даже ни одного серьезного ядерного испытания где-то в заполярье, у меня нет.
katso
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