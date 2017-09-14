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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться

У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.

Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.

ЗІ
цікаво а як на це дивиться СОТ?
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 02:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:24

  Wirująświatła написав:Лучше уже воевать, чем так жить


А чтоб не было третьего пути они закрыли границы
katso
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:28

  katso написав:
  ЛАД написав:но мнение высказать можно.


Мнение высказать будет можно когда за некоторые мнения "отличные от линни партии" не будет статья светить

Понятно, что "с учётом".
Но пока что высказывать можно очень многое. И значительно больше, чем, к примеру, 2 года назад.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:31

  freeze написав:
  ЛАД написав:У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.

Вроде повысили даже выплаты, а с другой стороны в январе 2023 или уже не помню 2024 года изменили критерии для этих выплат. Поэтому Успіх конечно получил их сильное снижение. Раньше он считался постоянно в зоне 100-ки, а с изменениями он там оказывался наездами по БР.
Но по разному конечно. Меня вот это никак не коснулось, как в декабре 2022 года зашли в зону 100-ки, так до самого крайнего дня безвылазно там. Кроме дней отпусков, когда платилось только ГЗ (условно зарплата). Но это просто потому, что мы находились в зоне прямого соприкосновения, и между нами и противником никаких других подразделений не было. Точнее и сейчас находимся, но уже без меня. Но мне эти наши позиции почти каждую ночь снятся, не отпускает.

Спасибо за ответ.
И спасибо всем ответившим.
А Ваши сны... Будем надеяться, что пройдёт. Мало времени ещё прошло. Здоровья Вам.
ЛАД
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