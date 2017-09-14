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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лют, 2025 02:22
Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться
У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.
Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.
ЗІ
цікаво а як на це дивиться СОТ?
Востаннє редагувалось tester7336
в Нед 02 лют, 2025 02:25, всього редагувалось 1 раз.
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tester7336
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Додано: Нед 02 лют, 2025 02:24
Wirująświatła написав:
Лучше уже воевать, чем так жить
А чтоб не было третьего пути они закрыли границы
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katso
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Додано: Нед 02 лют, 2025 02:28
katso написав: ЛАД написав:
но мнение высказать можно.
Мнение высказать будет можно когда за некоторые мнения "отличные от линни партии" не будет статья светить
Понятно, что "с учётом".
Но пока что высказывать можно очень многое. И значительно больше, чем, к примеру, 2 года назад.
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ЛАД
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Додано: Нед 02 лют, 2025 02:31
freeze написав: ЛАД написав:
У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze
, и Banderlog
, и sashaqbl
, и candle
. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.
Вроде повысили даже выплаты, а с другой стороны в январе 2023 или уже не помню 2024 года изменили критерии для этих выплат. Поэтому Успіх конечно получил их сильное снижение. Раньше он считался постоянно в зоне 100-ки, а с изменениями он там оказывался наездами по БР.
Но по разному конечно. Меня вот это никак не коснулось, как в декабре 2022 года зашли в зону 100-ки, так до самого крайнего дня безвылазно там. Кроме дней отпусков, когда платилось только ГЗ (условно зарплата). Но это просто потому, что мы находились в зоне прямого соприкосновения, и между нами и противником никаких других подразделений не было. Точнее и сейчас находимся, но уже без меня. Но мне эти наши позиции почти каждую ночь снятся, не отпускает.
Спасибо за ответ.
И спасибо всем ответившим.
А Ваши сны... Будем надеяться, что пройдёт. Мало времени ещё прошло. Здоровья Вам.
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ЛАД
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Додано: Нед 02 лют, 2025 03:47
katso написав: Wirująświatła написав:
отомстить и быстро получить победу можно с помощью яо, как с Хиросимой. путин не решается, значит есть причины
Просто властьимущие, которым хош-не-хош а тоже еще пока приходится жить с плебсом на одной планете и дышать одним воздухом, между собой договорились эту планету не портить. Другого объяснения, почему за это время нет даже ни одного серьезного ядерного испытания где-то в заполярье, у меня нет.
Ядерного оружия в привычном нам понимании(в виде небольшой бомбы мощностью в мегатонны, что можно засунуть в обьём допустим Искандера/Х22/орешника, т.е. менее кубометра, не существует.
Сверхмощным магнитным полем или сходным(по количеству затрачиваемой на создание энергии) пучком протонов/электронов(?) ядра можно сблизить до начала их лавинообразного деления массивом и выделения энергии на порядки большим от затрат.
Химическим путём(взрывом в сфере ВВ на базе азота/углерода) это ни к чему не приведёт, из за разниц в энергиях ещё на порядки вниз.
Термоядерный взрыв аналогично, только проще организовать слияние ядер трития в вакууме(вот снять только и стабилизировать энергию с действующей гравитацией невозможно, в отличии от энергии распада)
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барабашов
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