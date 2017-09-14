freeze написав:

ЛАД написав: У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить.

Если не лень будет. У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и, и, и, и. Тоже могут просветить.Если не лень будет.

Вроде повысили даже выплаты, а с другой стороны в январе 2023 или уже не помню 2024 года изменили критерии для этих выплат. Поэтому Успіх конечно получил их сильное снижение. Раньше он считался постоянно в зоне 100-ки, а с изменениями он там оказывался наездами по БР.Но по разному конечно. Меня вот это никак не коснулось, как в декабре 2022 года зашли в зону 100-ки, так до самого крайнего дня безвылазно там. Кроме дней отпусков, когда платилось только ГЗ (условно зарплата). Но это просто потому, что мы находились в зоне прямого соприкосновения, и между нами и противником никаких других подразделений не было. Точнее и сейчас находимся, но уже без меня. Но мне эти наши позиции почти каждую ночь снятся, не отпускает.