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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12332123331233412335>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться

У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.

Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.

ЗІ
цікаво а як на це дивиться СОТ?
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 02:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:24

  Wirująświatła написав:Лучше уже воевать, чем так жить


А чтоб не было третьего пути они закрыли границы
katso
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:28

  katso написав:
  ЛАД написав:но мнение высказать можно.


Мнение высказать будет можно когда за некоторые мнения "отличные от линни партии" не будет статья светить

Понятно, что "с учётом".
Но пока что высказывать можно очень многое. И значительно больше, чем, к примеру, 2 года назад.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 02:31

  freeze написав:
  ЛАД написав:У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить.
Если не лень будет.

Вроде повысили даже выплаты, а с другой стороны в январе 2023 или уже не помню 2024 года изменили критерии для этих выплат. Поэтому Успіх конечно получил их сильное снижение. Раньше он считался постоянно в зоне 100-ки, а с изменениями он там оказывался наездами по БР.
Но по разному конечно. Меня вот это никак не коснулось, как в декабре 2022 года зашли в зону 100-ки, так до самого крайнего дня безвылазно там. Кроме дней отпусков, когда платилось только ГЗ (условно зарплата). Но это просто потому, что мы находились в зоне прямого соприкосновения, и между нами и противником никаких других подразделений не было. Точнее и сейчас находимся, но уже без меня. Но мне эти наши позиции почти каждую ночь снятся, не отпускает.

Спасибо за ответ.
И спасибо всем ответившим.
А Ваши сны... Будем надеяться, что пройдёт. Мало времени ещё прошло. Здоровья Вам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 03:47

  katso написав:
  Wirująświatła написав:отомстить и быстро получить победу можно с помощью яо, как с Хиросимой. путин не решается, значит есть причины


Просто властьимущие, которым хош-не-хош а тоже еще пока приходится жить с плебсом на одной планете и дышать одним воздухом, между собой договорились эту планету не портить. Другого объяснения, почему за это время нет даже ни одного серьезного ядерного испытания где-то в заполярье, у меня нет.

Ядерного оружия в привычном нам понимании(в виде небольшого заряда мощностью в мегатонны, что можно засунуть в обьём допустим Искандера/Х22/орешника, ну или пресловутого американского "Малыша"), т.е. менее кубометра, не существует.
Сверхмощным магнитным полем или сходным(по количеству затрачиваемой на создание энергии) пучком протонов/электронов(?) ядра можно сблизить до начала их лавинообразного деления массивом и выделения энергии на порядки большим от затрат.
Химическим путём(взрывом в сфере ВВ на базе азота/углерода) это ни к чему не приведёт, из за разниц в энергиях ещё на порядки вниз.
Термоядерный взрыв аналогично, только проще организовать слияние ядер трития в вакууме(а вот только снять и стабилизировать энергию слияния с действующей гравитацией невозможно, в отличии от энергии распада)
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 08:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Ядерного оружия в привычном нам понимании(в виде небольшого заряда мощностью в мегатонны, что можно засунуть в обьём допустим Искандера/Х22/орешника, ну или пресловутого американского "Малыша"), т.е. менее кубометра, не существует.


Якщо на Озерці нема, то нема. Зрозуміло.

Віталя,
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 09:28

  tester7336 написав:Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться

[i]У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю

ЗІ
цікаво а як на це дивиться СОТ?
а що таке соот?, чому для трампа це має бути важним? :lol:
Може ви пропустили недавно було трамп припинив фінансування вооз, як там на це дивився вооз?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 09:28

  tester7336 написав:Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться

У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.

Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.

ЗІ
цікаво а як на це дивиться СОТ?

Маладєць))
Своєму партнеру Канаді 25%, а недругу Китаю 10%.

Нагадало пу з ціною на газ "братській", як він казав, Україні та Європі.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 09:45

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Почитайте сегодняшние посты yanyura.


yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем.

З пенсіями та іншими виплатами цікава ситуація. Україна виплачувала пенсії в ордло, а тамтешні пенсіонери, котрі пошустріше, ще і рашистські пенсії та і ордлівські оформляли. Цікаво як yanyura вдавалося користуватись українською пенсією. Це пропускали українську карточку до розрахунків чи потрібно щось в декілька етапів робити? Ну а зараз відмовляти пенсіонерів та інших на окупованих територіях від окупантських виплат взагалі не раціонально. Нехай розоряють окупанта. Сьогодні за Маріуполь велике інтерв'ю в тому числі і економічні аспекти на окупованих територіях https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupac ... 86159.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:10

  Water написав:
  Vadim_ написав:
  Water написав:При такій ціні зазвичай є усілякі бонуси/знижки/фішки.
Напиклад Ізя на Shell дає знижку -4.50 грн на літрі = 53.39 грн.
Укрнафта зараз нема палива? -2.50 = 51.95 грн.
UPG вроді є у Дніпрі.

Хотелось бі без теории и маразма

А, ну так ти хотів по-багатому, для таких ціни на табло.

Да, есть скидки, вот на ОККО вчера и сегодня 5 грн(какая же у них маржа...? :shock: )от 58,99,
но мне лучше когда скидка от 49,99 или вы не понимаете?или вам без разницы 50 или 100грн/л главное шо есть скидка ,по приложению?
Vadim_
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