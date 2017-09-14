Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться
У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.
Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.
ЗІ цікаво а як на це дивиться СОТ?
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 02 лют, 2025 02:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:У нас тут воевал не только Долярчик. Есть и freeze, и Banderlog, и sashaqbl, и candle. Тоже могут просветить. Если не лень будет.
Вроде повысили даже выплаты, а с другой стороны в январе 2023 или уже не помню 2024 года изменили критерии для этих выплат. Поэтому Успіх конечно получил их сильное снижение. Раньше он считался постоянно в зоне 100-ки, а с изменениями он там оказывался наездами по БР. Но по разному конечно. Меня вот это никак не коснулось, как в декабре 2022 года зашли в зону 100-ки, так до самого крайнего дня безвылазно там. Кроме дней отпусков, когда платилось только ГЗ (условно зарплата). Но это просто потому, что мы находились в зоне прямого соприкосновения, и между нами и противником никаких других подразделений не было. Точнее и сейчас находимся, но уже без меня. Но мне эти наши позиции почти каждую ночь снятся, не отпускает.
Спасибо за ответ. И спасибо всем ответившим. А Ваши сны... Будем надеяться, что пройдёт. Мало времени ещё прошло. Здоровья Вам.
Wirująświatła написав:отомстить и быстро получить победу можно с помощью яо, как с Хиросимой. путин не решается, значит есть причины
Просто властьимущие, которым хош-не-хош а тоже еще пока приходится жить с плебсом на одной планете и дышать одним воздухом, между собой договорились эту планету не портить. Другого объяснения, почему за это время нет даже ни одного серьезного ядерного испытания где-то в заполярье, у меня нет.
Ядерного оружия в привычном нам понимании(в виде небольшого заряда мощностью в мегатонны, что можно засунуть в обьём допустим Искандера/Х22/орешника, ну или пресловутого американского "Малыша"), т.е. менее кубометра, не существует. Сверхмощным магнитным полем или сходным(по количеству затрачиваемой на создание энергии) пучком протонов/электронов(?) ядра можно сблизить до начала их лавинообразного деления массивом и выделения энергии на порядки большим от затрат. Химическим путём(взрывом в сфере ВВ на базе азота/углерода) это ни к чему не приведёт, из за разниц в энергиях ещё на порядки вниз. Термоядерный взрыв аналогично, только проще организовать слияние ядер трития в вакууме(а вот только снять и стабилизировать энергию слияния с действующей гравитацией невозможно, в отличии от энергии распада)
Ядерного оружия в привычном нам понимании(в виде небольшого заряда мощностью в мегатонны, что можно засунуть в обьём допустим Искандера/Х22/орешника, ну или пресловутого американского "Малыша"), т.е. менее кубометра, не существует.
tester7336 написав:Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться
У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.
Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.
ЗІ цікаво а як на це дивиться СОТ?
Маладєць)) Своєму партнеру Канаді 25%, а недругу Китаю 10%.
Нагадало пу з ціною на газ "братській", як він казав, Україні та Європі.
yanyura сравнивает просто жизнь между оккупацией и Украиной. и пенсию он оформил что бы не жертвовать здоровьем.
З пенсіями та іншими виплатами цікава ситуація. Україна виплачувала пенсії в ордло, а тамтешні пенсіонери, котрі пошустріше, ще і рашистські пенсії та і ордлівські оформляли. Цікаво як yanyura вдавалося користуватись українською пенсією. Це пропускали українську карточку до розрахунків чи потрібно щось в декілька етапів робити? Ну а зараз відмовляти пенсіонерів та інших на окупованих територіях від окупантських виплат взагалі не раціонально. Нехай розоряють окупанта. Сьогодні за Маріуполь велике інтерв'ю в тому числі і економічні аспекти на окупованих територіях https://nv.ua/ukr/ukraine/events/okupac ... 86159.html
Water написав:При такій ціні зазвичай є усілякі бонуси/знижки/фішки. Напиклад Ізя на Shell дає знижку -4.50 грн на літрі = 53.39 грн. Укрнафта зараз нема палива? -2.50 = 51.95 грн. UPG вроді є у Дніпрі.
Хотелось бі без теории и маразма
А, ну так ти хотів по-багатому, для таких ціни на табло.
Да, есть скидки, вот на ОККО вчера и сегодня 5 грн(какая же у них маржа...? )от 58,99, но мне лучше когда скидка от 49,99 или вы не понимаете?или вам без разницы 50 или 100грн/л главное шо есть скидка ,по приложению?