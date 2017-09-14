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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:11

  flyman написав:
  prodigy написав:до чого це? ви розумієте, що таких будівель в Одесі меньше 10 (ок 15)

"імпєрське наслєдіє", ілі "єто другоє"?


Культу́рна спа́дщина — сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності

Під «культурною спадщиною» розуміються:

пам'ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та структури археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки;[2]
ансамблі: групи ізольованих чи об'єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки;
визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології[3].
До культурної спадщини відноситься також: вміст бібліотек, музеїв, архівів. До матеріальної культури належать також архітектурні будівлі: церкви, монастирі, замки, палаци та інші культурні та архітектурні пам'ятники.


…Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.[4]

тільки не кажіть, що зовсім тупий?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:18

prodigy

зовсім тупий


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:25

  Hotab написав:prodigy

зовсім тупий


Ви теж помітили?


є така категорія в тг, що ставлять лайки під повідомленнями "кількість жертв в Полтаві
збільшилось до 10", або новий ракетний удар по Харкову(Одесі)

і це не росіяне, бо деякі імена мені відомі
що на це можна сказати (нахай психолог/психіатр прокоментує),
я не фахівець
prodigy
 
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  #<1 ... 12332123331233412335
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