prodigy написав:до чого це? ви розумієте, що таких будівель в Одесі меньше 10 (ок 15)
"імпєрське наслєдіє", ілі "єто другоє"?
Культу́рна спа́дщина — сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності
Під «культурною спадщиною» розуміються:
пам'ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та структури археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки;[2] ансамблі: групи ізольованих чи об'єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки; визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології[3]. До культурної спадщини відноситься також: вміст бібліотек, музеїв, архівів. До матеріальної культури належать також архітектурні будівлі: церкви, монастирі, замки, палаци та інші культурні та архітектурні пам'ятники.
…Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.[4]
Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу: 1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти. 2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.
Hotab написав:Wirująświatła А якщо «дружба з Путіним» означає: - розміщення військових баз кацапів в усіх обласних центрах (по суті окупація) - репресії (наприклад ліс валити в Сибіру) для всіх військових СОУ? В расход іх?)) Долярчика не жалко тобі? Звільнене житло - для окупаційноі армії - призов в кацапську армію українців (поляки з прибалтами самі себе не покарають за наглість підтримувати Україну) - ну і т.д.
значит мы разозлимся и разрушим рф. Типа поражение в войне принеёт что то другое.
В любом случае надо договариваться, может путину этого и не надо? достаточно парада победы и 40 орденов на спину. Грузию, Армению, Казахстан не оккупировал, а нас оккупирует. Потому что мы особенные и вся цивилизация хочет Украину как муха филиппинку.
для Раші ми дійсно особливі. починаючи з цитати Бжезинського, а путін марить величчю, й як справжній плебей насправді дуже уважно прислухається, що кажуть патриції-американці.
й закінчуючи тим, що коли українець спілкується російською - а чим він не росіянин? з жодної іншої країною (окрім Біларусі) такої адаптації не вийде. та й чисельність населення відіграє свою роль.
до війни, Путіна влаштувала б Україна-сателіт під владою Медведчука. але зараз лише повна окупація (крім Західної України) гарантує Раші більш-менш контроль. будь-які вибори - ми знову оберемо антиросійську владу
Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу: 1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти. 2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.
Ви ще пишите тут ? Я думав що ви вже через Тису гайнули .
....а на рахунок хто кого ,скоріш за все бандити (під чутким руководством )вас перестріляють , щоб самим нікуди не піти .
Shaman написав:й закінчуючи тим, що коли українець спілкується російською - а чим він не росіянин
модерация подскажите когда уже будут банить за разжигание ненависти?
шаман дуй на фронт и расскажи русскоязычным защитникам вроде фриза что они русские. у тебя мозгов на уровне вспомогательной школы. Австралия говорит на английском, значит австралийцы - англичане. Сколько надо иметь извилин для таких глубокомысленных выводов?
отправляешься в чс потому что этот тупняк невозможно читать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 11:00, всього редагувалось 2 разів.