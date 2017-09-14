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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1233312334123351233612337>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:11

  flyman написав:
  prodigy написав:до чого це? ви розумієте, що таких будівель в Одесі меньше 10 (ок 15)

"імпєрське наслєдіє", ілі "єто другоє"?


Культу́рна спа́дщина — сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності

Під «культурною спадщиною» розуміються:

пам'ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та структури археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки;[2]
ансамблі: групи ізольованих чи об'єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв'язок з пейзажем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки;
визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зони, включаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, етнології чи антропології[3].
До культурної спадщини відноситься також: вміст бібліотек, музеїв, архівів. До матеріальної культури належать також архітектурні будівлі: церкви, монастирі, замки, палаци та інші культурні та архітектурні пам'ятники.


…Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.[4]

тільки не кажіть, що зовсім тупий?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:18

prodigy

зовсім тупий


Ви теж помітили?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:25

  Hotab написав:prodigy

зовсім тупий


Ви теж помітили?


є така категорія в тг, що ставлять лайки під повідомленнями "кількість жертв в Полтаві
збільшилось до 10", або новий ракетний удар по Харкову(Одесі)

і це не росіяне, бо деякі імена мені відомі
що на це можна сказати (нахай психолог/психіатр прокоментує),
я не фахівець
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:44

  tester7336 написав:
  Shaman написав:бо що таке прогнила держава стане зрозуміло лише в окупації... а розповідати таке про Україну - це явне перебільшення.

можете пояснити що ви маєте на увазі ввживаючи вислів "це явне перебільшення" ?

не буду - бо мета не з'ясувати істину, а ще посперечатись на декілька сторінок :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу:
1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти.
2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:51

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Wirująświatła
А якщо «дружба з Путіним» означає:
- розміщення військових баз кацапів в усіх обласних центрах (по суті окупація)
- репресії (наприклад ліс валити в Сибіру) для всіх військових СОУ? В расход іх?)) Долярчика не жалко тобі? Звільнене житло - для окупаційноі армії
- призов в кацапську армію українців (поляки з прибалтами самі себе не покарають за наглість підтримувати Україну)
- ну і т.д.

значит мы разозлимся и разрушим рф. Типа поражение в войне принеёт что то другое.

В любом случае надо договариваться, может путину этого и не надо? достаточно парада победы и 40 орденов на спину. Грузию, Армению, Казахстан не оккупировал, а нас оккупирует. Потому что мы особенные и вся цивилизация хочет Украину как муха филиппинку.

для Раші ми дійсно особливі. починаючи з цитати Бжезинського, а путін марить величчю, й як справжній плебей насправді дуже уважно прислухається, що кажуть патриції-американці.

й закінчуючи тим, що коли українець спілкується російською - а чим він не росіянин? з жодної іншої країною (окрім Біларусі) такої адаптації не вийде. та й чисельність населення відіграє свою роль.

до війни, Путіна влаштувала б Україна-сателіт під владою Медведчука. але зараз лише повна окупація (крім Західної України) гарантує Раші більш-менш контроль. будь-які вибори - ми знову оберемо антиросійську владу 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, а що то велика таємниця, що Орбан хоче відновити Велику Мадярщину і за першої можливості прийде захищати своїх громадян?. Чи він даремно роздав сотню тисяч паспортів і платить пенсії та доплати вчителям?
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do- ... -sbu-yagun
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 02 лют, 2025 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:54

  Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу:
1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти.
2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.


Ви ще пишите тут ?
Я думав що ви вже через Тису гайнули .

....а на рахунок хто кого ,скоріш за все бандити (під чутким руководством )вас перестріляють , щоб самим нікуди не піти .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Ви ще пишите тут ?
Я думав що ви вже через Тису гайнули .

Навіщо мені зараз кудись плисти поки є кілька підстав для відстрочки?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:57

  Shaman написав:й закінчуючи тим, що коли українець спілкується російською - а чим він не росіянин
модерация подскажите когда уже будут банить за разжигание ненависти?

шаман дуй на фронт и расскажи русскоязычным защитникам вроде фриза что они русские. у тебя мозгов на уровне вспомогательной школы. Австралия говорит на английском, значит австралийцы - англичане. Сколько надо иметь извилин для таких глубокомысленных выводов?

отправляешься в чс потому что этот тупняк невозможно читать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 11:00, всього редагувалось 2 разів.
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