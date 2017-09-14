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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12334123351233612337>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 10:59

  katso написав:
  Wirująświatła написав:отомстить и быстро получить победу можно с помощью яо, как с Хиросимой. путин не решается, значит есть причины

Просто властьимущие, которым хош-не-хош а тоже еще пока приходится жить с плебсом на одной планете и дышать одним воздухом, между собой договорились эту планету не портить. Другого объяснения, почему за это время нет даже ни одного серьезного ядерного испытания где-то в заполярье, у меня нет.

таке враження, що в особистому житті багато хто з форумчан не розуміє значення слова "домовитися", наче вони хазяї свого слова - "слово дав, слово повернув назад" й кинуть за можливості.

є домовленість про нерозповсюдження ядерної зброї, якої більш-менш притримуються. в цьому зацікавлені ВСІ країни, які володіють зброєю, в тому числі Китай та Індія.

напад Раші й так поставив під сумнів ядерний нейтралітет в світі. країни, які можуть претендувати на ядерну зброю - Німеччина, Японія, Південна Корея. навіть саудити, якщо Іран таки створить ядерну бомбу. та й той же Тайвань. я вже не кажу про всілякі Туреччини.

тому будь-яке порушення цього табу - випробування чи тим біль використання - призведе до того, що Раші перестануть допомагати й Китай з Індією. й скільки протримається Раша без допомоги Китаю? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:01

  Дюрі-бачі написав:Цікаво, а що то велика таємниця, що Орбан хоче відновити Велику Мадярщину і за першої можливості прийде захищати своїх громадян?. Чи він даремно роздав сотню тисяч паспортів і платить пенсії та доплати вчителям?
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do- ... -sbu-yagun

якщо це правда, тоді Орбан ще більш хворий на голову, ніж здається :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:10

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Цікаво, а що то велика таємниця, що Орбан хоче відновити Велику Мадярщину і за першої можливості прийде захищати своїх громадян?. Чи він даремно роздав сотню тисяч паспортів і платить пенсії та доплати вчителям?
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do- ... -sbu-yagun

якщо це правда, тоді Орбан ще більш хворий на голову, ніж здається :D

А якщо віддасть громадян Угорщини під окупацію оркам, то здоровий.
Шаман, ти "за нас чи за медведя"?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 лют, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:таке враження, що в особистому житті багато хто з форумчан не розуміє значення слова "домовитися", наче вони хазяї свого слова - "слово дав, слово повернув назад" й кинуть за можливості.

ИМХО найважливіше в будь-якій домовленості це покарання за її порушення. Якщо такого покарання нема, або воно недостатнє, то ця домовленість буде порушена.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:12

  Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу:
1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти.
2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.

Да... А были же люди, которые еще год назад говорили "нельзя Закон нарушать - даже прикрываясь благими мотивами"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Можна не перемогти Україну, але можна перемогти увесь світ, — Зеленський

у Кличка два брати володі. Один позашлюбний

Володимир Кокаїнович в пошуках помаранчевого комбінезону
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати "
Військова.

Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.

Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:35

Бетон

Я смотрю на нее

Ты не смотреть должен, а заменить ее давно!
В країні 10 млн чоловічого мобразерву, але захищати країну нема ні моральної, ні фізичної готовності у мужиків з біцепсами як відро. То в чому вона не права??
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:46

В 2024 році китайці з допомогою електрифікації автопарку зменшили споживання нафти на 55 млн тонн
Мій автопарк відмінусував з світового ринку -25 тонн.
Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в 700 китайців :D
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 02 лют, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:47

  Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати "
Військова.

Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.

Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?


а что вас смущает?
она совершенно права. ну только чуть не так выразилась, или ее не так поняли.
речь не о «голодных играх», а о чем-то вроде скаутов (которые кстати существуют уже сотню лет). идея весьма здравая в мире, где дети, воспитанные смартфоном и тиктоками, скоро забудут, как с людьми разговаривать. тем более, это природа, экологическое просвещение, чистый воздух, физическая активность
минусов не вижу
smdtranz
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