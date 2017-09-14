Wirująświatła написав:отомстить и быстро получить победу можно с помощью яо, как с Хиросимой. путин не решается, значит есть причины
Просто властьимущие, которым хош-не-хош а тоже еще пока приходится жить с плебсом на одной планете и дышать одним воздухом, между собой договорились эту планету не портить. Другого объяснения, почему за это время нет даже ни одного серьезного ядерного испытания где-то в заполярье, у меня нет.
таке враження, що в особистому житті багато хто з форумчан не розуміє значення слова "домовитися", наче вони хазяї свого слова - "слово дав, слово повернув назад" й кинуть за можливості.
є домовленість про нерозповсюдження ядерної зброї, якої більш-менш притримуються. в цьому зацікавлені ВСІ країни, які володіють зброєю, в тому числі Китай та Індія.
напад Раші й так поставив під сумнів ядерний нейтралітет в світі. країни, які можуть претендувати на ядерну зброю - Німеччина, Японія, Південна Корея. навіть саудити, якщо Іран таки створить ядерну бомбу. та й той же Тайвань. я вже не кажу про всілякі Туреччини.
тому будь-яке порушення цього табу - випробування чи тим біль використання - призведе до того, що Раші перестануть допомагати й Китай з Індією. й скільки протримається Раша без допомоги Китаю?
Дюрі-бачі написав:Цікаво, а що то велика таємниця, що Орбан хоче відновити Велику Мадярщину і за першої можливості прийде захищати своїх громадян?. Чи він даремно роздав сотню тисяч паспортів і платить пенсії та доплати вчителям? https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do- ... -sbu-yagun
якщо це правда, тоді Орбан ще більш хворий на голову, ніж здається
Дюрі-бачі написав:Цікаво, а що то велика таємниця, що Орбан хоче відновити Велику Мадярщину і за першої можливості прийде захищати своїх громадян?. Чи він даремно роздав сотню тисяч паспортів і платить пенсії та доплати вчителям? https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do- ... -sbu-yagun
якщо це правда, тоді Орбан ще більш хворий на голову, ніж здається
А якщо віддасть громадян Угорщини під окупацію оркам, то здоровий. Шаман, ти "за нас чи за медведя"?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 02 лют, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:таке враження, що в особистому житті багато хто з форумчан не розуміє значення слова "домовитися", наче вони хазяї свого слова - "слово дав, слово повернув назад" й кинуть за можливості.
ИМХО найважливіше в будь-якій домовленості це покарання за її порушення. Якщо такого покарання нема, або воно недостатнє, то ця домовленість буде порушена.
Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу: 1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти. 2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.
Да... А были же люди, которые еще год назад говорили "нельзя Закон нарушать - даже прикрываясь благими мотивами"...
Ты не смотреть должен, а заменить ее давно! В країні 10 млн чоловічого мобразерву, але захищати країну нема ні моральної, ні фізичної готовності у мужиків з біцепсами як відро. То в чому вона не права??
В 2024 році китайці з допомогою електрифікації автопарку зменшили споживання нафти на 55 млн тонн Мій автопарк відмінусував з світового ринку -25 тонн. Ефективність роботи в мене в питанні зменшення споживання нафти - як в 700 китайців
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 02 лют, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати " Військова.
Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.
Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?
а что вас смущает? она совершенно права. ну только чуть не так выразилась, или ее не так поняли. речь не о «голодных играх», а о чем-то вроде скаутов (которые кстати существуют уже сотню лет). идея весьма здравая в мире, где дети, воспитанные смартфоном и тиктоками, скоро забудут, как с людьми разговаривать. тем более, это природа, экологическое просвещение, чистый воздух, физическая активность минусов не вижу