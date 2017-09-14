Додано: Нед 02 лют, 2025 11:48

Hotab написав: Бетон



Я смотрю на нее



Ты не смотреть должен, а заменить ее давно!

В країні 10 млн чоловічого мобразерву, але захищати країну нема ні моральної, ні фізичної готовності у мужиків з біцепсами як відро. То в чому вона не права?? Ты не смотреть должен, а заменить ее давно!В країні 10 млн чоловічого мобразерву, але захищати країну нема ні моральної, ні фізичної готовності у мужиків з біцепсами як відро. То в чому вона не права??

Тут ось яка петрушка виходить:часто в інтерв'ю вояків з фронту лунає - "нас наче продали. Ми, як продані" (тобто більшість більш-менш нормально живе собі, а ми іпашим, як раби, і тій більшості пофіг на це). Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша. Звісно красиво все це обставлено...герої тощо. Але суть по факту одна -- за рахунок героїв, потрапивших в колію (абсолютно неважливо з яких причин - добровільно, за повісткою, через буса, з тюрми) більшість намагається досягти результату, не сплачуючи таку ж ціну, як герої.І тільки управлінці мають можливості-інструменти перерозподілу навантаження в суспільстві до зменшення отакого колосального дисбалансу. Це їх функція.Але особливо не паряться в даному напрямку, обравши модель героїв...Обравши ще з 2014.В принципі, і самі герої підтримують цю модель поширеними заявами типу "ми тут для того і іпашим отак, щоб отам в тилу було добре".__________________________________Україна утворювалися, як проект -- буде друга Франція.А тут виявляється, що проект -- виживання.Тому не дивна відсутність сприймання отакого нового частиною населення.По суті в точності повтор совдепу ... обіцяли-заманили-залучили проектом "вам земля та хфабрики", а виявилося... і хто не згоден, той ... і того...