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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лют, 2025 11:48
Hotab написав:Бетон
Я смотрю на нее
Ты не смотреть должен, а заменить ее давно!
В країні 10 млн чоловічого мобразерву, але захищати країну нема ні моральної, ні фізичної готовності у мужиків з біцепсами як відро. То в чому вона не права??
Тут ось яка петрушка виходить:
часто в інтерв'ю вояків з фронту лунає - "нас наче продали. Ми, як продані" (тобто більшість більш-менш нормально живе собі, а ми іпашим, як раби, і тій більшості пофіг на це). Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.
Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша. Звісно красиво все це обставлено...герої тощо. Але суть по факту одна -- за рахунок героїв, потрапивших в колію (абсолютно неважливо з яких причин - добровільно, за повісткою, через буса, з тюрми) більшість намагається досягти результату, не сплачуючи таку ж ціну, як герої.
І тільки управлінці мають можливості-інструменти перерозподілу навантаження в суспільстві до зменшення отакого колосального дисбалансу. Це їх функція.
Але особливо не паряться в даному напрямку, обравши модель героїв...
Обравши ще з 2014.
В принципі, і самі герої підтримують цю модель поширеними заявами типу "ми тут для того і іпашим отак, щоб отам в тилу було добре".
__________________________________
Україна утворювалися, як проект -- буде друга Франція.
А тут виявляється, що проект -- виживання.
Тому не дивна відсутність сприймання отакого нового частиною населення.
По суті в точності повтор совдепу ... обіцяли-заманили-залучили проектом "вам земля та хфабрики", а виявилося... і хто не згоден, той ... і того...
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 02 лют, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 11:49
Бетон написав:
"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати "
Військова.
Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.
Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?
улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.
Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.
Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми. Обмотают их поролоном и вытирают пыль тряпочкой.
smdtranz написав:
минусов не вижу
займитесь) увидите.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 02 лют, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 11:52
Wirująświatła написав: Бетон написав:
"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати "
Військова.
Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.
Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?
улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.
Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.
Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми.
Дежавю...
Комуна виховає...
Звісно, як треба.
Дитину, яка чистий аркуш. І що запишуть в нього, тим і буде.
Після пісень про свободу, індивідуалізм, вибір.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 11:54
detroytred
Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.
Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша.
Так може тоді здоровий мужик з біцепсами, який виізджає за рахунок іншої жінки, як мінімум стидливо опустить очі? А не буде розказувати «вона що, шиза?»
Бетона наче ніхто ще в окоп не тягнув. Але істерик стільки, наче він там з першого дня.
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