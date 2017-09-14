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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123351233612337123381233912340>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:48

  Hotab написав:Бетон

Я смотрю на нее

Ты не смотреть должен, а заменить ее давно!
В країні 10 млн чоловічого мобразерву, але захищати країну нема ні моральної, ні фізичної готовності у мужиків з біцепсами як відро. То в чому вона не права??


Тут ось яка петрушка виходить:
часто в інтерв'ю вояків з фронту лунає - "нас наче продали. Ми, як продані" (тобто більшість більш-менш нормально живе собі, а ми іпашим, як раби, і тій більшості пофіг на це). Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.

Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша. Звісно красиво все це обставлено...герої тощо. Але суть по факту одна -- за рахунок героїв, потрапивших в колію (абсолютно неважливо з яких причин - добровільно, за повісткою, через буса, з тюрми) більшість намагається досягти результату, не сплачуючи таку ж ціну, як герої.

І тільки управлінці мають можливості-інструменти перерозподілу навантаження в суспільстві до зменшення отакого колосального дисбалансу. Це їх функція.
Але особливо не паряться в даному напрямку, обравши модель героїв...
Обравши ще з 2014.

В принципі, і самі герої підтримують цю модель поширеними заявами типу "ми тут для того і іпашим отак, щоб отам в тилу було добре".
__________________________________
Україна утворювалися, як проект -- буде друга Франція.
А тут виявляється, що проект -- виживання.

Тому не дивна відсутність сприймання отакого нового частиною населення.
По суті в точності повтор совдепу ... обіцяли-заманили-залучили проектом "вам земля та хфабрики", а виявилося... і хто не згоден, той ... і того...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 лют, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:49

  Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати "
Військова.

Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.

Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?

улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.

Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.

Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми. Обмотают их поролоном и вытирают пыль тряпочкой.
  smdtranz написав:минусов не вижу
займитесь) увидите.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:52

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати "
Військова.

Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.

Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?

улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.

Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.

Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми.

Дежавю...

Комуна виховає...
Звісно, як треба.
Дитину, яка чистий аркуш. І що запишуть в нього, тим і буде.


Після пісень про свободу, індивідуалізм, вибір.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 11:54

detroytred
Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.

Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша.


Так може тоді здоровий мужик з біцепсами, який виізджає за рахунок іншої жінки, як мінімум стидливо опустить очі? А не буде розказувати «вона що, шиза?»
Бетона наче ніхто ще в окоп не тягнув. Але істерик стільки, наче він там з першого дня.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:03

  detroytred написав:Комуна виховає...
Звісно, як треба.
Дитину, яка чистий аркуш. І що запишуть в нього, тим і буде.

времена изменились. нет того доверия какое было в книжках Щацкого (родоначальник спартанских лагерей)

в 1905 году. Учитель-экспериментатор Станислав Шацкий организовал летнюю колонию: маленьких подопечных воспитывали через физический труд и искусство. В заведение принимали детей крестьян и рабочих, а также воспитанников приютов.

К труду детей приучали постепенно. Сразу спорилось дело только на кухне. Ребята осознавали: если они будут отлынивать, без еды останутся все. Уже через две недели у детей появился свой завхоз — тот, кто выдаёт поварам продукты, считает расходы и поддерживает запасы еды. На эту роль выбрали 11-летнюю девочку, которая успела зарекомендовать себя как прилежная и аккуратная. И она справилась: кухня регулярно получала от неё продукты и работала без перебоев.

В свободное от работы время дети могли читать, заниматься музыкой и гимнастикой, играть или просто общаться. Под руководством педагогов они готовили мини-спектакли, разучивали народные песни, выпускали журналы о жизни школы и вырезали по дереву.

К концу 1920-х у школы начался сложный период. Шацкого обвиняли в аполитичности и правом уклоне, а его программы называли «чудовищными» за то, что он якобы эксплуатирует детей. Иногда ему приписывали открытость перед Западом и чрезмерную увлечённость трудовым воспитанием.

Крупская и Луначарский пытались защитить педагога от нападок, но не смогли. 9 мая 1932 года Первую опытную станцию, а вместе с ней «Бодрую жизнь» закрыли — якобы из-за необходимости экономить деньги. Интернат переформировали в школу имени С. Т. Шацкого, но ценности колонии были утеряны: администрация стала нанимать платных работников и смещать акцент с труда на учебные занятия.

После закрытия интерната он прожил всего два года.


больше инфы здесь
https://www.phantastike.com/pedagogics/ ... djvu/view/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:13

Wirująświatła

совок такое закрывал, а детей отправлял в пионеры.
но это политические причины тоталитарного государства, а не проблемы самого подхода.

понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.

detroytred
какой индивидуализм? человек существо общественное и без общества существовать не может.
и с этим обществом нужно уметь взаимодействовать.
индивидуализм остается за дверями в квартире
Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 02 лют, 2025 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:17

  smdtranz написав:Wirująświatła

совок такое закрывал, а детей отправлял в пионеры.
но это политические причины тоталитарного государства, а не проблемы самого подхода.

понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.

Можете раскрыть написанное?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:17

  Hotab написав:detroytred
Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.

Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша.


Так може тоді здоровий мужик з біцепсами, який виізджає за рахунок іншої жінки, як мінімум стидливо опустить очі? А не буде розказувати «вона що, шиза?»
Бетона наче ніхто ще в окоп не тягнув. Але істерик стільки, наче він там з першого дня.

Якби його ніхто не тягнув, то він би і не розказував!
Жили б собі кожен сам по собі.
В паралельних світах.
Але все ж таки тягнуть саме Бетона в отой не його світ. Нехай і косвенно. Хоча він казав, що і прямо. Відбивався навіть.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:18

  Wirująświatła написав:времена изменились.
Коли я пробую пояснити те саме але через економічну площину-люди цього зрозуміти не в стані....
Коли пишу
Українці знаходяться на рівні розвитку фордівського працівника на конвеєрі 1910...
Мені закидають що я чогось не розумію..
А по факту?
По факту не розуміють мене...
Так ми більш освічені ніж це було в США в 1910 році.. але є речі про які нам витравили память за совка і не відновили за України...
Це розуміння що таке капітал..
Взагалі капітал як явище зявився після 1700 року - у вигляді машин. (до цього були звичайно лати воїна, плуг селянина, кінь і візок, кузня і молот) - але ці інструменти ПОТРЕБУВАЛИ ПРАЦІ.
Машини -це інструмент який заміщає собою працю( і саме тому робочий тиждень з 14 годин *6 днів , перетворився на 8 годин *5 робочих днів, а час початку праці перемістився з віку 14 років до 20 років....) і продовжує зменшуватись... тобто машини беруть на себе частинку праці яку раніше виконувала людина
Але машина це річ яка потребувала первинного капіталу.
Найсмішніше те , що поки немає первинного капіталу-доти заміняєш його працею , а праця є низькоефективною і тому не можеш заробити на цей первинний капітал ( таке собі замкнуте коло), а той в кого є цей первинний капітал-погоджується тобі його позичити але за це забирає більшу частину прибутку який цей капітал приносить
Так от - необхідність в первинному капіталі працівники фордівського конвеєра усвідомлювали чітко.. а тому не мали внутрішньої злості до власників капіталу, ба більше -самі всіма силами пробували його накопичити.

А тепер подивіться на нас
Скільки тут присутніх погодиться з моєю тезою що
Вплив людини на своє майбутнє в рази більший ніж вплив суспільного устрою чи дій можновладців.
А раз мало- то й не дивно що швидкість нашого руху в капіталізм- тормозиться...

А на обрії вже набирає сили ШІ і ніхто поки що не знає як він вплине на майбутнє...
Він як колись капітал замістить собою важку працю і зменшить часове навантаження на людину..
Чи замістить саму людину бо буде більш ефективним по відношенню до останньої

В будь якому випадку - кількість праці буде знижуватись що компенсує зменшення кількості працездатних.

Висновок
Той хто не встигне заскочити в останній вагончик зрозумілого капіталізму- той сильно ризикує замість потрапляння в поїзд малозрозумілого ШІ потрапити під поїзд ШІ
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 02 лют, 2025 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:21

  Vadim_ написав:
  smdtranz написав:Wirująświatła

совок такое закрывал, а детей отправлял в пионеры.
но это политические причины тоталитарного государства, а не проблемы самого подхода.

понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.

Можете раскрыть написанное?



ну совок взял под контроль внешкольное образование путем создания пионерских организаций.
потому всякие экспериментальные «спартанские школы» и были закрыты.
но сам подход остался
smdtranz
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