Ты не смотреть должен, а заменить ее давно! В країні 10 млн чоловічого мобразерву, але захищати країну нема ні моральної, ні фізичної готовності у мужиків з біцепсами як відро. То в чому вона не права??
Тут ось яка петрушка виходить: часто в інтерв'ю вояків з фронту лунає - "нас наче продали. Ми, як продані" (тобто більшість більш-менш нормально живе собі, а ми іпашим, як раби, і тій більшості пофіг на це). Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.
Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша. Звісно красиво все це обставлено...герої тощо. Але суть по факту одна -- за рахунок героїв, потрапивших в колію (абсолютно неважливо з яких причин - добровільно, за повісткою, через буса, з тюрми) більшість намагається досягти результату, не сплачуючи таку ж ціну, як герої.
І тільки управлінці мають можливості-інструменти перерозподілу навантаження в суспільстві до зменшення отакого колосального дисбалансу. Це їх функція. Але особливо не паряться в даному напрямку, обравши модель героїв... Обравши ще з 2014.
В принципі, і самі герої підтримують цю модель поширеними заявами типу "ми тут для того і іпашим отак, щоб отам в тилу було добре". __________________________________ Україна утворювалися, як проект -- буде друга Франція. А тут виявляється, що проект -- виживання.
Тому не дивна відсутність сприймання отакого нового частиною населення. По суті в точності повтор совдепу ... обіцяли-заманили-залучили проектом "вам земля та хфабрики", а виявилося... і хто не згоден, той ... і того...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 02 лют, 2025 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати " Військова.
Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.
Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?
улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.
Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.
Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми. Обмотают их поролоном и вытирают пыль тряпочкой.
smdtranz написав:минусов не вижу
займитесь) увидите.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати " Військова.
Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.
Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?
улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.
Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.
Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми.
Дежавю...
Комуна виховає... Звісно, як треба. Дитину, яка чистий аркуш. І що запишуть в нього, тим і буде.
Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша.
Так може тоді здоровий мужик з біцепсами, який виізджає за рахунок іншої жінки, як мінімум стидливо опустить очі? А не буде розказувати «вона що, шиза?» Бетона наче ніхто ще в окоп не тягнув. Але істерик стільки, наче він там з першого дня.
detroytred написав:Комуна виховає... Звісно, як треба. Дитину, яка чистий аркуш. І що запишуть в нього, тим і буде.
времена изменились. нет того доверия какое было в книжках Щацкого (родоначальник спартанских лагерей)
в 1905 году. Учитель-экспериментатор Станислав Шацкий организовал летнюю колонию: маленьких подопечных воспитывали через физический труд и искусство. В заведение принимали детей крестьян и рабочих, а также воспитанников приютов.
К труду детей приучали постепенно. Сразу спорилось дело только на кухне. Ребята осознавали: если они будут отлынивать, без еды останутся все. Уже через две недели у детей появился свой завхоз — тот, кто выдаёт поварам продукты, считает расходы и поддерживает запасы еды. На эту роль выбрали 11-летнюю девочку, которая успела зарекомендовать себя как прилежная и аккуратная. И она справилась: кухня регулярно получала от неё продукты и работала без перебоев.
В свободное от работы время дети могли читать, заниматься музыкой и гимнастикой, играть или просто общаться. Под руководством педагогов они готовили мини-спектакли, разучивали народные песни, выпускали журналы о жизни школы и вырезали по дереву.
К концу 1920-х у школы начался сложный период. Шацкого обвиняли в аполитичности и правом уклоне, а его программы называли «чудовищными» за то, что он якобы эксплуатирует детей. Иногда ему приписывали открытость перед Западом и чрезмерную увлечённость трудовым воспитанием.
Крупская и Луначарский пытались защитить педагога от нападок, но не смогли. 9 мая 1932 года Первую опытную станцию, а вместе с ней «Бодрую жизнь» закрыли — якобы из-за необходимости экономить деньги. Интернат переформировали в школу имени С. Т. Шацкого, но ценности колонии были утеряны: администрация стала нанимать платных работников и смещать акцент с труда на учебные занятия.
После закрытия интерната он прожил всего два года.
Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша.
Так може тоді здоровий мужик з біцепсами, який виізджає за рахунок іншої жінки, як мінімум стидливо опустить очі? А не буде розказувати «вона що, шиза?» Бетона наче ніхто ще в окоп не тягнув. Але істерик стільки, наче він там з першого дня.
Якби його ніхто не тягнув, то він би і не розказував! Жили б собі кожен сам по собі. В паралельних світах. Але все ж таки тягнуть саме Бетона в отой не його світ. Нехай і косвенно. Хоча він казав, що і прямо. Відбивався навіть.
Коли я пробую пояснити те саме але через економічну площину-люди цього зрозуміти не в стані.... Коли пишу Українці знаходяться на рівні розвитку фордівського працівника на конвеєрі 1910... Мені закидають що я чогось не розумію.. А по факту? По факту не розуміють мене... Так ми більш освічені ніж це було в США в 1910 році.. але є речі про які нам витравили память за совка і не відновили за України... Це розуміння що таке капітал.. Взагалі капітал як явище зявився після 1700 року - у вигляді машин. (до цього були звичайно лати воїна, плуг селянина, кінь і візок, кузня і молот) - але ці інструменти ПОТРЕБУВАЛИ ПРАЦІ. Машини -це інструмент який заміщає собою працю( і саме тому робочий тиждень з 14 годин *6 днів , перетворився на 8 годин *5 робочих днів, а час початку праці перемістився з віку 14 років до 20 років....) і продовжує зменшуватись... тобто машини беруть на себе частинку праці яку раніше виконувала людина Але машина це річ яка потребувала первинного капіталу. Найсмішніше те , що поки немає первинного капіталу-доти заміняєш його працею , а праця є низькоефективною і тому не можеш заробити на цей первинний капітал ( таке собі замкнуте коло), а той в кого є цей первинний капітал-погоджується тобі його позичити але за це забирає більшу частину прибутку який цей капітал приносить Так от - необхідність в первинному капіталі працівники фордівського конвеєра усвідомлювали чітко.. а тому не мали внутрішньої злості до власників капіталу, ба більше -самі всіма силами пробували його накопичити.
А тепер подивіться на нас Скільки тут присутніх погодиться з моєю тезою що Вплив людини на своє майбутнє в рази більший ніж вплив суспільного устрою чи дій можновладців. А раз мало- то й не дивно що швидкість нашого руху в капіталізм- тормозиться...
А на обрії вже набирає сили ШІ і ніхто поки що не знає як він вплине на майбутнє... Він як колись капітал замістить собою важку працю і зменшить часове навантаження на людину.. Чи замістить саму людину бо буде більш ефективним по відношенню до останньої
В будь якому випадку - кількість праці буде знижуватись що компенсує зменшення кількості працездатних.
Висновок Той хто не встигне заскочити в останній вагончик зрозумілого капіталізму- той сильно ризикує замість потрапляння в поїзд малозрозумілого ШІ потрапити під поїзд ШІ
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 02 лют, 2025 12:22, всього редагувалось 1 раз.