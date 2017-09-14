Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша.
Так може тоді здоровий мужик з біцепсами, який виізджає за рахунок іншої жінки, як мінімум стидливо опустить очі? А не буде розказувати «вона що, шиза?» Бетона наче ніхто ще в окоп не тягнув. Але істерик стільки, наче він там з першого дня.
Якби його ніхто не тягнув, то він би і не розказував! Жили б собі кожен сам по собі. В паралельних світах. Але все ж таки тягнуть саме Бетона в отой не його світ. Нехай і косвенно. Хоча він казав, що і прямо. Відбивався навіть.
А, ну так ти хотів по-багатому, для таких ціни на табло.
Да, есть скидки, вот на ОККО вчера и сегодня 5 грн(какая же у них маржа...? )от 58,99, но мне лучше когда скидка от 49,99 или вы не понимаете?или вам без разницы 50 или 100грн/л главное шо есть скидка ,по приложению?
А ще краще від 2-х гривень за літр. Так шо там з дружиною іждівєнкою?
budivelnik написав:Машини -це інструмент який заміщає собою працю( і саме тому робочий тиждень з 14 годин *6 днів , перетворився на 8 годин *5 робочих днів, а час початку праці перемістився з віку 14 років до 20 років....) і продовжує зменшуватись... тобто машини беруть на себе частинку праці яку раніше виконувала людина
Мортимер постійно! сміявся з отакого. І на пальцях показував, що це не так. Що ота машина (створення та обслуговування цієї машини) потребує ще більші праці. Екскаватор заміняє десять робітників, а на створення та обслуговування-забезпечення цього екскаватор потрібно 100 робітників.
Капіталізм же виник з появою доступності товарів-послуг для населення!!! Коли одиниця тканини стала коштувати 2 су. Тобто з появою ПОПИТУ. Да, на базі машин! Але як засобу з великою виробничостю праці, що дало зменшення вартості одиниці продукції -- тобто оті 2 су за одиницю тканини. Тобто обмін. Тобто попит, обмін, конкуренція виробників (надлишок пропозиції) за обмежений попит --- це і є основа капіталізму. Можливості накопичення капіталу. Капітал без обміну -- це просте богатство, а не капітал...
В абетці (починаючи зі Сміта...) все доволі доступно викладено. Логічно та здраво.
Дюрі-бачі написав:Цікаво, а що то велика таємниця, що Орбан хоче відновити Велику Мадярщину і за першої можливості прийде захищати своїх громадян?. Чи він даремно роздав сотню тисяч паспортів і платить пенсії та доплати вчителям? https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do- ... -sbu-yagun
якщо це правда, тоді Орбан ще більш хворий на голову, ніж здається
ВСЯ угорська армія аж цілих 19тис чоловік, з них морально готові до реальної війни напевно десь 190 чол.)) Стосовно вищезгаданих "хотінь" орбана то мяко кажучи у нього нема інстументів для їх реалізації. Роздача паспортів це просто елемент політичної боротьби + тиску на Україну, і гри в довгу, на перспективу. Наприклад в паралельному всесвіті де рф не існує, там Україна б цілком могла масово роздавати паспорти громадянам Молдови чи Білорусі (при умові президента з стратегічним мисленням на десятиліття а не чергового казнокрада)
Ты не смотреть должен, а заменить ее давно! В країні 10 млн чоловічого мобразерву, але захищати країну нема ні моральної, ні фізичної готовності у мужиків з біцепсами як відро. То в чому вона не права??
Тут ось яка петрушка виходить: часто в інтерв'ю вояків з фронту лунає - "нас наче продали. Ми, як продані" (тобто більшість більш-менш нормально живе собі, а ми іпашим, як раби, і тій більшості пофіг на це). Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.
Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша. Звісно красиво все це обставлено...герої тощо. Але суть по факту одна -- за рахунок героїв, потрапивших в колію (абсолютно неважливо з яких причин - добровільно, за повісткою, через буса, з тюрми) більшість намагається досягти результату, не сплачуючи таку ж ціну, як герої.
І тільки управлінці мають можливості-інструменти перерозподілу навантаження в суспільстві до зменшення отакого колосального дисбалансу. Це їх функція. Але особливо не паряться в даному напрямку, обравши модель героїв... Обравши ще з 2014.
В принципі, і самі герої підтримують цю модель поширеними заявами типу "ми тут для того і іпашим отак, щоб отам в тилу було добре". __________________________________ Україна утворювалися, як проект -- буде друга Франція. А тут виявляється, що проект -- виживання.
Тому не дивна відсутність сприймання отакого нового частиною населення. По суті в точності повтор совдепу ... обіцяли-заманили-залучили проектом "вам земля та хфабрики", а виявилося... і хто не згоден, той ... і того...
ідіть до першоджерел, хто такі герої в розуміння античної історії
От браков олимпийских богов со смертными рождались герои. Они были наделены огромной силой и сверхчеловеческими возможностями, но не обладали бессмертием. Герои должны были выполнять на земле волю богов, вносить в жизнь людей порядок и справедливость. С помощью своих божественных родителей герои совершали всевозможные подвиги. Герои высоко почитались, легенды о них передавались из поколения в поколение.