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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1233612337123381233912340>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:22

detroytred
Якби його ніхто не тягнув, то він би і не розказував!

Якби його тягнули, він би був на полігоні давно. З його ж слів, всіх ногами і кулаками заганяють в бус і виходу звідти нема.
Хай визначиться де тоді він бреше.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:25

  smdtranz написав:понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.

Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:26

  detroytred написав:
  Hotab написав:detroytred
Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.

Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша.


Так може тоді здоровий мужик з біцепсами, який виізджає за рахунок іншої жінки, як мінімум стидливо опустить очі? А не буде розказувати «вона що, шиза?»
Бетона наче ніхто ще в окоп не тягнув. Але істерик стільки, наче він там з першого дня.

Якби його ніхто не тягнув, то він би і не розказував!
Жили б собі кожен сам по собі.
В паралельних світах.
Але все ж таки тягнуть саме Бетона в отой не його світ. Нехай і косвенно. Хоча він казав, що і прямо. Відбивався навіть.

Золотые слова!
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:31

  Vadim_ написав:
  Water написав:
  Vadim_ написав:Хотелось бі без теории и маразма

А, ну так ти хотів по-багатому, для таких ціни на табло.

Да, есть скидки, вот на ОККО вчера и сегодня 5 грн(какая же у них маржа...? :shock: )от 58,99,
но мне лучше когда скидка от 49,99 или вы не понимаете?или вам без разницы 50 или 100грн/л главное шо есть скидка ,по приложению?

А ще краще від 2-х гривень за літр.
Так шо там з дружиною іждівєнкою?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:32

  budivelnik написав:Машини -це інструмент який заміщає собою працю( і саме тому робочий тиждень з 14 годин *6 днів , перетворився на 8 годин *5 робочих днів, а час початку праці перемістився з віку 14 років до 20 років....) і продовжує зменшуватись... тобто машини беруть на себе частинку праці яку раніше виконувала людина

Мортимер постійно! сміявся з отакого.
І на пальцях показував, що це не так.
Що ота машина (створення та обслуговування цієї машини) потребує ще більші праці.
Екскаватор заміняє десять робітників, а на створення та обслуговування-забезпечення цього екскаватор потрібно 100 робітників.

Капіталізм же виник з появою доступності товарів-послуг для населення!!!
Коли одиниця тканини стала коштувати 2 су.
Тобто з появою ПОПИТУ.
Да, на базі машин!
Але як засобу з великою виробничостю праці, що дало зменшення вартості одиниці продукції -- тобто оті 2 су за одиницю тканини.
Тобто обмін.
Тобто попит, обмін, конкуренція виробників (надлишок пропозиції) за обмежений попит --- це і є основа капіталізму.
Можливості накопичення капіталу.
Капітал без обміну -- це просте богатство, а не капітал...


В абетці (починаючи зі Сміта...) все доволі доступно викладено.
Логічно та здраво.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:35

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Цікаво, а що то велика таємниця, що Орбан хоче відновити Велику Мадярщину і за першої можливості прийде захищати своїх громадян?. Чи він даремно роздав сотню тисяч паспортів і платить пенсії та доплати вчителям?
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-do- ... -sbu-yagun

якщо це правда, тоді Орбан ще більш хворий на голову, ніж здається :D

ВСЯ угорська армія аж цілих 19тис чоловік, з них морально готові до реальної війни напевно десь 190 чол.))
Стосовно вищезгаданих "хотінь" орбана то мяко кажучи у нього нема інстументів для їх реалізації. Роздача паспортів це просто елемент політичної боротьби + тиску на Україну, і гри в довгу, на перспективу.
Наприклад в паралельному всесвіті де рф не існує, там Україна б цілком могла масово роздавати паспорти громадянам Молдови чи Білорусі (при умові президента з стратегічним мисленням на десятиліття а не чергового казнокрада)
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:36

  _hunter написав:
  smdtranz написав:понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.

Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...

Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:36

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:"Було б дуже круто, щоб в Україні були дитячі спартанські табори, щоб діти вчилися виживати "
Військова.

Я смотрю на неё, она это говорит на полном серьёзе и улыбается.

Без сарказма, это психологические отклонения или просто шизофрения?

улыбается и машет? может контуженная? по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.


злочин проти дитинства? :lol: маятник може і не на тому місці що 100 років тому, но стрімко повертається назад.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:38

  detroytred написав:
  Hotab написав:Бетон

Я смотрю на нее

Ты не смотреть должен, а заменить ее давно!
В країні 10 млн чоловічого мобразерву, але захищати країну нема ні моральної, ні фізичної готовності у мужиків з біцепсами як відро. То в чому вона не права??


Тут ось яка петрушка виходить:
часто в інтерв'ю вояків з фронту лунає - "нас наче продали. Ми, як продані" (тобто більшість більш-менш нормально живе собі, а ми іпашим, як раби, і тій більшості пофіг на це). Першою таке трактування дала дружина Да Вінчі.

Можна скільки завгодно закликати до моралі, совісті, справедливості, але так зачастую завжди було і буде -- за рахунок однієї частини суспільства виїде інша. Звісно красиво все це обставлено...герої тощо. Але суть по факту одна -- за рахунок героїв, потрапивших в колію (абсолютно неважливо з яких причин - добровільно, за повісткою, через буса, з тюрми) більшість намагається досягти результату, не сплачуючи таку ж ціну, як герої.

І тільки управлінці мають можливості-інструменти перерозподілу навантаження в суспільстві до зменшення отакого колосального дисбалансу. Це їх функція.
Але особливо не паряться в даному напрямку, обравши модель героїв...
Обравши ще з 2014.

В принципі, і самі герої підтримують цю модель поширеними заявами типу "ми тут для того і іпашим отак, щоб отам в тилу було добре".
__________________________________
Україна утворювалися, як проект -- буде друга Франція.
А тут виявляється, що проект -- виживання.

Тому не дивна відсутність сприймання отакого нового частиною населення.
По суті в точності повтор совдепу ... обіцяли-заманили-залучили проектом "вам земля та хфабрики", а виявилося... і хто не згоден, той ... і того...

ідіть до першоджерел, хто такі герої в розуміння античної історії

https://www.grecomap.com/ru/blog/legendary-heroes-and-muses-27

От браков олимпийских богов со смертными рождались герои. Они были наделены огромной силой и сверхчеловеческими возможностями, но не обладали бессмертием. Герои должны были выполнять на земле волю богов, вносить в жизнь людей порядок и справедливость. С помощью своих божественных родителей герои совершали всевозможные подвиги. Герои высоко почитались, легенды о них передавались из поколения в поколение.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:40

  smdtranz написав:ну совок взял под контроль внешкольное образование путем создания пионерских организаций.

Тобто совдеп прикрив можливість вибору.
Залишив один собі підконтрольний -- піонерію.
detroytred
 
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