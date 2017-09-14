RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12337123381233912340>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:43

  smdtranz написав:потому всякие экспериментальные «спартанские школы» и были закрыты.
но сам подход остался
я больше скажу Макаренко скопировал все идеи Шацкого.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27662
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:43

  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу:
1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти.
2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.

Да... А были же люди, которые еще год назад говорили "нельзя Закон нарушать - даже прикрываясь благими мотивами"...

А цивільним можна захищатись від влади і стріляти у її слуг?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 23.05.14
Подякував: 610 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:47

  Hotab написав:detroytred
Якби його ніхто не тягнув, то він би і не розказував!

Якби його тягнули, він би був на полігоні давно. З його ж слів, всіх ногами і кулаками заганяють в бус і виходу звідти нема.
Хай визначиться де тоді він бреше.

вихід є - або 5тис, або губишся з полігону чи по дорозі на схід
колись дехто сміявся про "стрибати з камазу" а зараз повно інтервю від військових з конкретними прикладами коли з Х новомобілізованих до позицій доходить 5-10%
Letusrock
 
Повідомлень: 2051
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:49

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу:
1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти.
2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.

Да... А были же люди, которые еще год назад говорили "нельзя Закон нарушать - даже прикрываясь благими мотивами"...

А цивільним можна захищатись від влади і стріляти у її слуг?

На болотах це пройшли при спробі мобілізації більше як два роки тому. Тепер тут починає щось доходити. Може за який час винайдуть "чесні правила"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38204
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:52

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу:
1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти.
2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.

Да... А были же люди, которые еще год назад говорили "нельзя Закон нарушать - даже прикрываясь благими мотивами"...

А цивільним можна захищатись від влади і стріляти у її слуг?


Вам можна !
Треба спочатку купити пестік у дітячий крамниці ,чи самому випіляти з фанери
Стріляй де заманеться і в кого забажаєш .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5065
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:53

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  smdtranz написав:понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.

Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...

Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.

Так о том и речь: если это добровольные "воскресные" лагеря -- почему бы и нет. Если же власти в эти лагеря детей планируют лет в 16 забирать -- и в 18 отдавать -- ну его нафиг, наверное :twisted:
_hunter
 
Повідомлень: 9142
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:54

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  smdtranz написав:понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.

Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...

Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.



ну так это беспонтовая германия. у них мигрантам из африки на подачки не хватает и на программы поддержки всех «особенных», какая безопасность? Армию вообще можно ликвидировать, зачем она? только деньги в никуда уходят :mrgreen:
некоторые параллели не находите?)
я давно говорю, что во всех мировых трендах мы первые. демография, разоружение, популизм и тд мы сейчас — это германия через 30 лет.

израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.
те же кацапы формально 5, а реально все 10% отдавали все последние годы
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:59

  detroytred написав:
  tester7336 написав:Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться

У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.

Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.

ЗІ
цікаво а як на це дивиться СОТ?

Маладєць))
Своєму партнеру Канаді 25%, а недругу Китаю 10%.

Нагадало пу з ціною на газ "братській", як він казав, Україні та Європі.

Начиная со вторника с 12:01 по восточному времени американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая, сказал президент. Большинство товаров из Канады и Мексики в настоящее время не облагаются пошлинами в соответствии с торговым соглашением, подписанным Трампом во время его первого срока, в то время как многие китайские товары облагаются налогами до 25 процентов. Новые пошлины являются дополнением к этим сборам.

На энергоносители, включая сырую нефть из Канады, будет взиматься 10-процентная пошлина.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/02/01/tariff-mexico-canada-trump/
Не читайте советскую прессу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32851
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:04

  smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.

ввп израиля 509,9 мільярда USD (2023)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BB%D1%8F

Правительство Израиля одобрило «беспрецедентный» » военный бюджет в размере 8 миллиардов долларов.
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D ... B4/3066973

8/510*100=1,56%
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 13:06, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27662
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2425 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:04

  smdtranz написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...

Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.



ну так это беспонтовая германия. у них мигрантам из африки на подачки не хватает и на программы поддержки всех «особенных», какая безопасность? Армию вообще можно ликвидировать, зачем она? только деньги в никуда уходят :mrgreen:
некоторые параллели не находите?)
я давно говорю, что во всех мировых трендах мы первые. демография, разоружение, популизм и тд мы сейчас — это германия через 30 лет.

израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.
те же кацапы формально 5, а реально все 10% отдавали все последние годы

В точічку!
І?
Вкладаючи отакі % в армію, потрібно буде відбивати ці кошти...

Нехай навіть не прямо!
А лише в якості "моральної" підтримки просування своїх власних економічних та політичних інтересів на ЗОВНІШНІ ринки.

Стосовно Ізраїлю -- імхо да отримує-висмоктує він ресурси фактично з усього світу...
Може собі дозволити таку розкіш, як отакі витрати на безпеку.
detroytred
 
Повідомлень: 29960
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12337123381233912340>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 84375
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 258206
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 903605
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7383)
02.02.2025 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.