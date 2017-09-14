Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу: 1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти. 2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.
Да... А были же люди, которые еще год назад говорили "нельзя Закон нарушать - даже прикрываясь благими мотивами"...
А цивільним можна захищатись від влади і стріляти у її слуг?
Якби його ніхто не тягнув, то він би і не розказував!
Якби його тягнули, він би був на полігоні давно. З його ж слів, всіх ногами і кулаками заганяють в бус і виходу звідти нема. Хай визначиться де тоді він бреше.
вихід є - або 5тис, або губишся з полігону чи по дорозі на схід колись дехто сміявся про "стрибати з камазу" а зараз повно інтервю від військових з конкретними прикладами коли з Х новомобілізованих до позицій доходить 5-10%
Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу: 1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти. 2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.
Да... А были же люди, которые еще год назад говорили "нельзя Закон нарушать - даже прикрываясь благими мотивами"...
А цивільним можна захищатись від влади і стріляти у її слуг?
На болотах це пройшли при спробі мобілізації більше як два роки тому. Тепер тут починає щось доходити. Може за який час винайдуть "чесні правила"
Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу: 1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти. 2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.
Да... А были же люди, которые еще год назад говорили "нельзя Закон нарушать - даже прикрываясь благими мотивами"...
А цивільним можна захищатись від влади і стріляти у її слуг?
Вам можна ! Треба спочатку купити пестік у дітячий крамниці ,чи самому випіляти з фанери Стріляй де заманеться і в кого забажаєш .
smdtranz написав:понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.
Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...
Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.
ну так это беспонтовая германия. у них мигрантам из африки на подачки не хватает и на программы поддержки всех «особенных», какая безопасность? Армию вообще можно ликвидировать, зачем она? только деньги в никуда уходят некоторые параллели не находите?) я давно говорю, что во всех мировых трендах мы первые. демография, разоружение, популизм и тд мы сейчас — это германия через 30 лет.
израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие. те же кацапы формально 5, а реально все 10% отдавали все последние годы
tester7336 написав:Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться
У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.
Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.
ЗІ цікаво а як на це дивиться СОТ?
Маладєць)) Своєму партнеру Канаді 25%, а недругу Китаю 10%.
Нагадало пу з ціною на газ "братській", як він казав, Україні та Європі.
Начиная со вторника с 12:01 по восточному времени американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая, сказал президент. Большинство товаров из Канады и Мексики в настоящее время не облагаются пошлинами в соответствии с торговым соглашением, подписанным Трампом во время его первого срока, в то время как многие китайские товары облагаются налогами до 25 процентов. Новые пошлины являются дополнением к этим сборам.
На энергоносители, включая сырую нефть из Канады, будет взиматься 10-процентная пошлина.
_hunter написав:Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...
Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.
ну так это беспонтовая германия. у них мигрантам из африки на подачки не хватает и на программы поддержки всех «особенных», какая безопасность? Армию вообще можно ликвидировать, зачем она? только деньги в никуда уходят некоторые параллели не находите?) я давно говорю, что во всех мировых трендах мы первые. демография, разоружение, популизм и тд мы сейчас — это германия через 30 лет.
израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие. те же кацапы формально 5, а реально все 10% отдавали все последние годы
В точічку! І? Вкладаючи отакі % в армію, потрібно буде відбивати ці кошти...
Нехай навіть не прямо! А лише в якості "моральної" підтримки просування своїх власних економічних та політичних інтересів на ЗОВНІШНІ ринки.
Стосовно Ізраїлю -- імхо да отримує-висмоктує він ресурси фактично з усього світу... Може собі дозволити таку розкіш, як отакі витрати на безпеку.