tester7336 написав:Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться
У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.
Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.
ЗІ цікаво а як на це дивиться СОТ?
Маладєць)) Своєму партнеру Канаді 25%, а недругу Китаю 10%.
Нагадало пу з ціною на газ "братській", як він казав, Україні та Європі.
Начиная со вторника с 12:01 по восточному времени американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая, сказал президент. Большинство товаров из Канады и Мексики в настоящее время не облагаются пошлинами в соответствии с торговым соглашением, подписанным Трампом во время его первого срока, в то время как многие китайские товары облагаются налогами до 25 процентов. Новые пошлины являются дополнением к этим сборам.
На энергоносители, включая сырую нефть из Канады, будет взиматься 10-процентная пошлина.