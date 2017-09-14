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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 123371233812339123401234112342>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:52

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Вбивство ТЦК є дуже небезпечним прецедентом з якого є 2 дуже неприємні шляхи виходу:
1. Влада дозволить працівникам ТЦК самозахищатись і стріляти цивільних. А ті скоро почнуть прострілювати коліна тим, хто намагається втекти.
2. Скоро бандити (оформлені як охоронні фірми) будуть кришувати простих працівників і відстрілювати ТЦКщників, які зайшли в їх район.

Да... А были же люди, которые еще год назад говорили "нельзя Закон нарушать - даже прикрываясь благими мотивами"...

А цивільним можна захищатись від влади і стріляти у її слуг?


Вам можна !
Треба спочатку купити пестік у дітячий крамниці ,чи самому випіляти з фанери
Стріляй де заманеться і в кого забажаєш .
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:53

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  smdtranz написав:понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.

Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...

Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.

Так о том и речь: если это добровольные "воскресные" лагеря -- почему бы и нет. Если же власти в эти лагеря детей планируют лет в 16 забирать -- и в 18 отдавать -- ну его нафиг, наверное :twisted:
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:54

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  smdtranz написав:понятно, что как это реализовано на практике — это другой вопрос, но сама идея годная.

Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...

Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.



ну так это беспонтовая германия. у них мигрантам из африки на подачки не хватает и на программы поддержки всех «особенных», какая безопасность? Армию вообще можно ликвидировать, зачем она? только деньги в никуда уходят :mrgreen:
некоторые параллели не находите?)
я давно говорю, что во всех мировых трендах мы первые. демография, разоружение, популизм и тд мы сейчас — это германия через 30 лет.

израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.
те же кацапы формально 5, а реально все 10% отдавали все последние годы
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:59

  detroytred написав:
  tester7336 написав:Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться

У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.

Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.

ЗІ
цікаво а як на це дивиться СОТ?

Маладєць))
Своєму партнеру Канаді 25%, а недругу Китаю 10%.

Нагадало пу з ціною на газ "братській", як він казав, Україні та Європі.

Начиная со вторника с 12:01 по восточному времени американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая, сказал президент. Большинство товаров из Канады и Мексики в настоящее время не облагаются пошлинами в соответствии с торговым соглашением, подписанным Трампом во время его первого срока, в то время как многие китайские товары облагаются налогами до 25 процентов. Новые пошлины являются дополнением к этим сборам.

На энергоносители, включая сырую нефть из Канады, будет взиматься 10-процентная пошлина.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/02/01/tariff-mexico-canada-trump/
Не читайте советскую прессу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:04

  smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.

ввп израиля 509,9 мільярда USD (2023)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BB%D1%8F

Правительство Израиля одобрило «беспрецедентный» » военный бюджет в размере 8 миллиардов долларов.
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D ... B4/3066973

8/510*100=1,56%
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 02 лют, 2025 13:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:04

  smdtranz написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Это - _главный_ вопрос. Так-то и идея 5% ВВП на "безопасность" отдавать - идея годная...

Шольц: 5% ВВП - це 46% бюджету Німеччини. Тобто майже кожний другий євро на безпеку... Навіть Німеччина не потягне.



ну так это беспонтовая германия. у них мигрантам из африки на подачки не хватает и на программы поддержки всех «особенных», какая безопасность? Армию вообще можно ликвидировать, зачем она? только деньги в никуда уходят :mrgreen:
некоторые параллели не находите?)
я давно говорю, что во всех мировых трендах мы первые. демография, разоружение, популизм и тд мы сейчас — это германия через 30 лет.

израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.
те же кацапы формально 5, а реально все 10% отдавали все последние годы

В точічку!
І?
Вкладаючи отакі % в армію, потрібно буде відбивати ці кошти...

Нехай навіть не прямо!
А лише в якості "моральної" підтримки просування своїх власних економічних та політичних інтересів на ЗОВНІШНІ ринки.

Стосовно Ізраїлю -- імхо да отримує-висмоктує він ресурси фактично з усього світу...
Може собі дозволити таку розкіш, як отакі витрати на безпеку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:05

  smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.


это кого 25% ?
ВВП или бюджета? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:09

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  tester7336 написав:Трамп ввів жорсткі тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю. Чим це обернеться

У суботу президент США Дональд Трамп виконав свою погрозу запровадити жорсткі тарифи (мито) проти Мексики, Канади та Китаю, підготувавши підґрунтя для дестабілізуючої торгівельної війни з найбільшими торгівельними партнерами Сполучених Штатів. Повідомляє NYT.

Перебуваючи в Мар-а-Лаго в Палм-Біч він підписав три укази про введення 25-відсоткових тарифів на всі товари з Канади та Мексики, а також дещо нижчого 10-відсоткового тарифу на експорт канадської нафти. Трамп також запровадив 10-відсоткові мита на китайські товари.

ЗІ
цікаво а як на це дивиться СОТ?

Маладєць))
Своєму партнеру Канаді 25%, а недругу Китаю 10%.

Нагадало пу з ціною на газ "братській", як він казав, Україні та Європі.

Начиная со вторника с 12:01 по восточному времени американские импортеры будут платить новый 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики и 10-процентный сбор на товары из Китая, сказал президент. Большинство товаров из Канады и Мексики в настоящее время не облагаются пошлинами в соответствии с торговым соглашением, подписанным Трампом во время его первого срока, в то время как многие китайские товары облагаются налогами до 25 процентов. Новые пошлины являются дополнением к этим сборам.

На энергоносители, включая сырую нефть из Канады, будет взиматься 10-процентная пошлина.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/02/01/tariff-mexico-canada-trump/
Не читайте советскую прессу.

Це заперечує нове рішення, що 25 і 10?

Да хоч обом по 25.
Суть та ж сама.
Однаково партнеру та протистояльнику.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:19

  tester7336 написав:
  smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.


это кого 25% ?
ВВП или бюджета? :mrgreen:


там вроде написано)
или для вас это открытие?

Зображення

понимаю, нынешним евро-куколдам проще начать учить русский, арабский и китайский, чем начать работать и заниматься обороной. но наш пример должен был быть показательным, может начнут шевелить мозгами
Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 02 лют, 2025 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:29

Більше жодних грантів: Трамп може взагалі закрити агентство USAID
https://focus.ua/uk/ukraine/691447-gran ... riti-usaid

Сайт USAID припинив роботу на тлі можливої реорганізації
https://epravda.com.ua/svit/sayt-usaid- ... tu-802724/

Дон нереально крутий чувак 8)
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