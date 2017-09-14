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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1233812339123401234112342>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:44

  tester7336 написав:
  smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.


это кого 25% ?
ВВП или бюджета? :mrgreen:


Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Во-вторых, график немного неправильный. Минимум 20% бюджета шло на оборону с конца 50-х годов и до начала 90-х. Вот только захотите ли жить в такой стране с карточной системой и гиперинфляцией в 80-х
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:49

shapo
А чего тогда такие как Яша Кедми бежали от сытого застоя с самым вкусным пломбиром в такую страну?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:53

  shapo написав:
  tester7336 написав:
  smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.


это кого 25% ?
ВВП или бюджета? :mrgreen:


Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Во-вторых, график немного неправильный. Минимум 20% бюджета шло на оборону с конца 50-х годов и до начала 90-х. Вот только захотите ли жить в такой стране с карточной системой и гиперинфляцией в 80-х

людям міра нема куда бєжать, рилі? кордони М1860 чи з яких причин?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:55

  shapo написав:
  tester7336 написав:
  smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.


это кого 25% ?
ВВП или бюджета? :mrgreen:


Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Во-вторых, график немного неправильный. Минимум 20% бюджета шло на оборону с конца 50-х годов и до начала 90-х. Вот только захотите ли жить в такой стране с карточной системой и гиперинфляцией в 80-х


ну не бюджета, а таки ВВП. да, евреи реально вкладывались в армию.
зато сейчас любят говорить: да израиль не закрывал границы! да в израиле не хватают на улицах!
да в израиле то, в израиле сё! интересно, почему. ведь можно свалить куда угодно, в ту же америку.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:56

  flyman написав:
  shapo написав:
Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Во-вторых, график немного неправильный. Минимум 20% бюджета шло на оборону с конца 50-х годов и до начала 90-х. Вот только захотите ли жить в такой стране с карточной системой и гиперинфляцией в 80-х

людям міра нема куда бєжать, рилі? кордони М1860 чи з яких причин?


Посмотри на географическую карту. Израиль окружён враждебными арабскими странами,а при начале войны аэропорт Бен Гуриона закрывается
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 13:58

нєкто (боєць ДУК) Борис Овчаров закликає дати дозвіл ТЦК на застовування зброї "у випадку неповаги", а також погрожує відкриттям другого фронту (проти цивільних звісно).
зведений брат Дикого і позашлюбний син Корчинського - всі троє в унісон співають
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:03

  барабашов написав:shapo
А чего тогда такие как Яша Кедми бежали от сытого застоя с самым вкусным пломбиром в такую страну?


Яша Кедми гебистская консерва. Человек в 1968г не имея родственников в Израиле умудрился эмигрировать,а не попасть в психушку или тюрьму
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:03

  Letusrock написав:нєкто (боєць ДУК) Борис Овчаров закликає дати дозвіл ТЦК на застовування зброї "у випадку неповаги", а також погрожує відкриттям другого фронту (проти цивільних звісно).
зведений брат Дикого і позашлюбний син Корчинського - всі троє в унісон співають

другий фронт, це ж такий подарунок оркам
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:06

  flyman написав:
  Letusrock написав:нєкто (боєць ДУК) Борис Овчаров закликає дати дозвіл ТЦК на застовування зброї "у випадку неповаги", а також погрожує відкриттям другого фронту (проти цивільних звісно).
зведений брат Дикого і позашлюбний син Корчинського - всі троє в унісон співають

другий фронт, це ж такий подарунок оркам

Та не, оно просто уже подзабыло где янукович с Беркутом
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Посмотри на географическую карту. Израиль окружён враждебными арабскими странами,а при начале войны аэропорт Бен Гуриона закрывается

а пароми?
P.S. Тобто якби враждєбна Білорусь завтра анексувала Польшу, SK, HU, RO та Молдову то наші б відразу кордони відкрили? по аналогії)) І зараз мусять тримати їх закритими із-за черезмірної "невраждєбності" західних сусідів
Letusrock
 
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