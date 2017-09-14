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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:44
tester7336 написав: smdtranz написав:
израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.
это кого 25% ?
ВВП или бюджета?
Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Во-вторых, график немного неправильный. Минимум 20% бюджета шло на оборону с конца 50-х годов и до начала 90-х. Вот только захотите ли жить в такой стране с карточной системой и гиперинфляцией в 80-х
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shapo
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:49
shapo
А чего тогда такие как Яша Кедми бежали от сытого застоя с самым вкусным пломбиром в такую страну?
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барабашов
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:53
shapo написав: tester7336 написав: smdtranz написав:
израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.
это кого 25% ?
ВВП или бюджета?
Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Во-вторых, график немного неправильный. Минимум 20% бюджета шло на оборону с конца 50-х годов и до начала 90-х. Вот только захотите ли жить в такой стране с карточной системой и гиперинфляцией в 80-х
людям міра нема куда бєжать, рилі? кордони М1860 чи з яких причин?
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flyman
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:55
shapo написав: tester7336 написав: smdtranz написав:
израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.
это кого 25% ?
ВВП или бюджета?
Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Во-вторых, график немного неправильный. Минимум 20% бюджета шло на оборону с конца 50-х годов и до начала 90-х. Вот только захотите ли жить в такой стране с карточной системой и гиперинфляцией в 80-х
ну не бюджета, а таки ВВП. да, евреи реально вкладывались в армию.
зато сейчас любят говорить: да израиль не закрывал границы! да в израиле не хватают на улицах!
да в израиле то, в израиле сё! интересно, почему. ведь можно свалить куда угодно, в ту же америку.
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:56
flyman написав: shapo написав:
Во-первых, условия другие,т.к. евреям в отличие от украинцев бежать некуда - в случае поражения арабы вырежут всех что и показало 07.10.23.
Во-вторых, график немного неправильный. Минимум 20% бюджета шло на оборону с конца 50-х годов и до начала 90-х. Вот только захотите ли жить в такой стране с карточной системой и гиперинфляцией в 80-х
людям міра нема куда бєжать, рилі? кордони М1860 чи з яких причин?
Посмотри на географическую карту. Израиль окружён враждебными арабскими странами,а при начале войны аэропорт Бен Гуриона закрывается
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shapo
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Додано: Нед 02 лют, 2025 13:58
нєкто (боєць ДУК) Борис Овчаров закликає дати дозвіл ТЦК на застовування зброї "у випадку неповаги", а також погрожує відкриттям другого фронту (проти цивільних звісно).
зведений брат Дикого і позашлюбний син Корчинського - всі троє в унісон співають
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Letusrock
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Додано: Нед 02 лют, 2025 14:03
барабашов написав:shapo
А чего тогда такие как Яша Кедми бежали от сытого застоя с самым вкусным пломбиром в такую страну?
Яша Кедми гебистская консерва. Человек в 1968г не имея родственников в Израиле умудрился эмигрировать,а не попасть в психушку или тюрьму
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shapo
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Додано: Нед 02 лют, 2025 14:03
Letusrock написав:
нєкто (боєць ДУК) Борис Овчаров закликає дати дозвіл ТЦК на застовування зброї "у випадку неповаги", а також погрожує відкриттям другого фронту (проти цивільних звісно).
зведений брат Дикого і позашлюбний син Корчинського - всі троє в унісон співають
другий фронт, це ж такий подарунок оркам
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flyman
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Додано: Нед 02 лют, 2025 14:06
flyman написав: Letusrock написав:
нєкто (боєць ДУК) Борис Овчаров закликає дати дозвіл ТЦК на застовування зброї "у випадку неповаги", а також погрожує відкриттям другого фронту (проти цивільних звісно).
зведений брат Дикого і позашлюбний син Корчинського - всі троє в унісон співають
другий фронт, це ж такий подарунок оркам
Та не, оно просто уже подзабыло где янукович с Беркутом
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Додано: Нед 02 лют, 2025 14:06
shapo написав:
Посмотри на географическую карту. Израиль окружён враждебными арабскими странами,а при начале войны аэропорт Бен Гуриона закрывается
а пароми?
P.S. Тобто якби враждєбна Білорусь завтра анексувала Польшу, SK, HU, RO та Молдову то наші б відразу кордони відкрили? по аналогії)) І зараз мусять тримати їх закритими із-за черезмірної "невраждєбності" західних сусідів
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Letusrock
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