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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12339123401234112342>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 131
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
32
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
41
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
24
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
9%
12
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:12

  smdtranz написав:ну не бюджета, а таки ВВП. да, евреи реально вкладывались в армию.
зато сейчас любят говорить: да израиль не закрывал границы! да в израиле не хватают на улицах!
да в израиле то, в израиле сё! интересно, почему. ведь можно свалить куда угодно, в ту же америку.


Другой исторический опыт. В отличие от украинцев которым Незалежность упала даром ( про прошлое не говорим) евреи отстаивают свое право на существование все годы с 1948.
Поэтому и приезжают воевать те кто уехал из страны
Хотя в связи с последними улучшениями в экономики и это начинает размываться - появились ухилянты и среди светских,и есть целая группа ортодоксов которая принципиально не идёт служить,но все плюшки от государства получают
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:18

  Успіх написав:А пам'ятаєш, я писав, що як прийду з війни, то може організую/відкрию якусь "школу/гурток скаутів" для дітей
так а шо мешает? деньги есть - вперёд!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:23

Wirująświatła

так а шо мешает?


Дрони треба. З великим запасом :P
Або зразу на ризинці, як ото дітям рукавиці привʼязують. :oops:

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Востаннє редагувалось Hotab в Нед 02 лют, 2025 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:26

  Успіх написав:=============

Я вже не раз йому пропонував, якщо такий матьорий патріот і в 60+ його не хочуть брати в ЗСУ... - то проберись в тил ворога і підірви хоч одну колію, по якій буде їхати товарняк з технікою/боєприпасами!
І це - як мінімум!
А як максимум - то може і через інші країни проїхати... і заїхати в країну ворога і там почати патріотично капостити! :mrgreen:

Ну є ж 100500 варіантів, як показати свою патріотичність, якщо навіть, не беруть тебе в ЗСУ по досягненні віку 60р!

Тож вік - НЕ має значення для справжнього патріота!!!
А от якщо патріот - "не справжній", ну тоді є 100500 відмазок в нього! :lol:


Спочатку один , покусаний нутріями за голову, пропонує " захищатись від влади і стріляти у її слуг?"
а потім інший дізертир який сам себе звільнив, пропонує просто взяти і поїхати десь підривати ж/д колії ,
раз я такий патріот .

долярчик ,добре буде як ти поїдеш зазделегіть у тюрму , щоб потім не жалітися що у ТЦК
тобі підправили " макитру ".
Мені здається що ви одне і теж п,єте.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:31

  Letusrock написав:
  shapo написав:Посмотри на географическую карту. Израиль окружён враждебными арабскими странами,а при начале войны аэропорт Бен Гуриона закрывается

а пароми?
P.S. Тобто якби враждєбна Білорусь завтра анексувала Польшу, SK, HU, RO та Молдову то наші б відразу кордони відкрили? по аналогії)) І зараз мусять тримати їх закритими із-за черезмірної "невраждєбності" західних сусідів

В море топить корабли ещё проще чем сбивать самолёты.
Паромов не видел
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:35

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.

Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.

Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми. Обмотают их поролоном и вытирают пыль тряпочкой
Ехххххххх....
А пам'ятаєш, я писав, що як прийду з війни, то може організую/відкрию якусь "школу/гурток скаутів" для дітей :mrgreen:

=====

Ехххххххх...
А ще я казав, що може влаштуюсь працювати в ТЦК :mrgreen:


Плять, як все змінилось за неповні 3р :roll:



Тиловики - де/куди ви тил проср@ли за цих 3роки??? :shock:


Схоже ти зовсім відірвався від реалій .
Самокритики зовсім нема .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:40

  Vadim_ написав:
  shapo написав:
Другой исторический опыт. В отличие от украинцев которым Незалежность упала даром ( про прошлое не говорим) евреи отстаивают свое право на существование все годы с 1948.
Поэтому и приезжают воевать те кто уехал из страны
Хотя в связи с последними улучшениями в экономики и это начинает размываться - появились ухилянты и среди светских,и есть целая группа ортодоксов которая принципиально не идёт служить,но все плюшки от государства получают

А шо було до того?


Вас истории не учили в школе?
О Холокосте 1939-1945 или погромах на протяжении последних 2000 лет никогда слышать не приходилось?
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:А шо було до того?
Просто купували :D
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  shapo написав:Вас истории не учили в школе?
О Холокосте 1939-1945 или погромах на протяжении последних 2000 лет никогда слышать не приходилось?
Чув, що закрили "безвіз" для українських біженців, залишивши його кацапам, про сюсі-пусі з юхлом чув, про побрехеньки про зброю. яка нам "не положена" чув. А про що там 2000 років було якось до сраці
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 14:49

  холява написав:
  Успіх написав:=============

Я вже не раз йому пропонував, якщо такий матьорий патріот і в 60+ його не хочуть брати в ЗСУ... - то проберись в тил ворога і підірви хоч одну колію, по якій буде їхати товарняк з технікою/боєприпасами!
І це - як мінімум!
А як максимум - то може і через інші країни проїхати... і заїхати в країну ворога і там почати патріотично капостити! :mrgreen:

Ну є ж 100500 варіантів, як показати свою патріотичність, якщо навіть, не беруть тебе в ЗСУ по досягненні віку 60р!

Тож вік - НЕ має значення для справжнього патріота!!!
А от якщо патріот - "не справжній", ну тоді є 100500 відмазок в нього! :lol:


Спочатку один , покусаний нутріями за голову, пропонує " захищатись від влади і стріляти у її слуг?"
а потім інший дізертир який сам себе звільнив, пропонує просто взяти і поїхати десь підривати ж/д колії ,
раз я такий патріот .

долярчик ,добре буде як ти поїдеш зазделегіть у тюрму , щоб потім не жалітися що у ТЦК
тобі підправили " макитру ".
Мені здається що ви одне і теж п,єте.

МАКІТРУ а не макитру, макітра це кастрюля вироблена з глини,
у совкодрочеров по иному
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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