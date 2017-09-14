smdtranz написав:ну не бюджета, а таки ВВП. да, евреи реально вкладывались в армию. зато сейчас любят говорить: да израиль не закрывал границы! да в израиле не хватают на улицах! да в израиле то, в израиле сё! интересно, почему. ведь можно свалить куда угодно, в ту же америку.
Другой исторический опыт. В отличие от украинцев которым Незалежность упала даром ( про прошлое не говорим) евреи отстаивают свое право на существование все годы с 1948. Поэтому и приезжают воевать те кто уехал из страны Хотя в связи с последними улучшениями в экономики и это начинает размываться - появились ухилянты и среди светских,и есть целая группа ортодоксов которая принципиально не идёт служить,но все плюшки от государства получают
Я вже не раз йому пропонував, якщо такий матьорий патріот і в 60+ його не хочуть брати в ЗСУ... - то проберись в тил ворога і підірви хоч одну колію, по якій буде їхати товарняк з технікою/боєприпасами! І це - як мінімум! А як максимум - то може і через інші країни проїхати... і заїхати в країну ворога і там почати патріотично капостити!
Ну є ж 100500 варіантів, як показати свою патріотичність, якщо навіть, не беруть тебе в ЗСУ по досягненні віку 60р!
Тож вік - НЕ має значення для справжнього патріота!!! А от якщо патріот - "не справжній", ну тоді є 100500 відмазок в нього!
Спочатку один , покусаний нутріями за голову, пропонує " захищатись від влади і стріляти у її слуг?" а потім інший дізертир який сам себе звільнив, пропонує просто взяти і поїхати десь підривати ж/д колії , раз я такий патріот .
долярчик ,добре буде як ти поїдеш зазделегіть у тюрму , щоб потім не жалітися що у ТЦК тобі підправили " макитру ". Мені здається що ви одне і теж п,єте.
shapo написав:Посмотри на географическую карту. Израиль окружён враждебными арабскими странами,а при начале войны аэропорт Бен Гуриона закрывается
а пароми? P.S. Тобто якби враждєбна Білорусь завтра анексувала Польшу, SK, HU, RO та Молдову то наші б відразу кордони відкрили? по аналогії)) І зараз мусять тримати їх закритими із-за черезмірної "невраждєбності" західних сусідів
В море топить корабли ещё проще чем сбивать самолёты. Паромов не видел
Wirująświatła написав:по делу учить ребенка выжить - крутая идея. Но реализовать ее можно так, что учителя присядут лет на 6.
Еще 100 лет назад ребенок был практически бесправным, даже в США. Сейчас маятник на противоположной стороне и любое недипломатическое слово или указание можно истолковать как преступление против детства. Спартанские лагеря это повышенный риск, ребенок может получить ушиб или сломать руку/ногу. Воспитателя потом затягают по судам, а если родители ребенка крутые то и присадят.
Так что прежде чем такое предлагать надо 2 раза подумать головой. Пусть родители сами занимаются своими детьми. Обмотают их поролоном и вытирают пыль тряпочкой
Ехххххххх.... А пам'ятаєш, я писав, що як прийду з війни, то може організую/відкрию якусь "школу/гурток скаутів" для дітей
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Ехххххххх... А ще я казав, що може влаштуюсь працювати в ТЦК
Плять, як все змінилось за неповні 3р
Тиловики - де/куди ви тил проср@ли за цих 3роки???
Схоже ти зовсім відірвався від реалій . Самокритики зовсім нема .
shapo написав: Другой исторический опыт. В отличие от украинцев которым Незалежность упала даром ( про прошлое не говорим) евреи отстаивают свое право на существование все годы с 1948. Поэтому и приезжают воевать те кто уехал из страны Хотя в связи с последними улучшениями в экономики и это начинает размываться - появились ухилянты и среди светских,и есть целая группа ортодоксов которая принципиально не идёт служить,но все плюшки от государства получают
А шо було до того?
Вас истории не учили в школе? О Холокосте 1939-1945 или погромах на протяжении последних 2000 лет никогда слышать не приходилось?
Я вже не раз йому пропонував, якщо такий матьорий патріот і в 60+ його не хочуть брати в ЗСУ... - то проберись в тил ворога і підірви хоч одну колію, по якій буде їхати товарняк з технікою/боєприпасами! І це - як мінімум! А як максимум - то може і через інші країни проїхати... і заїхати в країну ворога і там почати патріотично капостити!
Ну є ж 100500 варіантів, як показати свою патріотичність, якщо навіть, не беруть тебе в ЗСУ по досягненні віку 60р!
Тож вік - НЕ має значення для справжнього патріота!!! А от якщо патріот - "не справжній", ну тоді є 100500 відмазок в нього!
Спочатку один , покусаний нутріями за голову, пропонує " захищатись від влади і стріляти у її слуг?" а потім інший дізертир який сам себе звільнив, пропонує просто взяти і поїхати десь підривати ж/д колії , раз я такий патріот .
долярчик ,добре буде як ти поїдеш зазделегіть у тюрму , щоб потім не жалітися що у ТЦК тобі підправили " макитру ". Мені здається що ви одне і теж п,єте.
МАКІТРУ а не макитру, макітра це кастрюля вироблена з глини, у совкодрочеров по иному
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 02 лют, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.