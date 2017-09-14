smdtranz написав:израиль в схожих с нами условиях и под 25% ввп отдавал на оборону, и не одно десятилетие.
это кого 25% ? ВВП или бюджета?
там вроде написано) или для вас это открытие?
понимаю, нынешним евро-куколдам проще начать учить русский, арабский и китайский, чем начать работать и заниматься обороной. но наш пример должен был быть показательным, может начнут шевелить мозгами
как минимум вы уже соврали про то, что под 25% не одно десятилетие. а как максимум вы умолчали сколько шло им помощи когда у них был такой процент отчислений. потому что хоть на пике и было 30% в отношении к ввп но они могли быть профинансированы не с своего кармана. банально берем Украину за 2021 год. ВВП = 5 459 574 млн. грн. Бюджет по расходам = 1 490 258 млн. грн. Бюджет по доходам = 1 296 852 т.е. ВЕСЬ наш расходный бюджет это 27% от ввп. а по доходам и того меньше 24%. а вы хотите 30% на военку от ввп? вы точно не знаете как пользоваться калькулятором. или вы хотите на подсосе несколько десятилетий? наши партнеры дали согласие? не путайте нас и Израиль.
shapo написав:Посмотри на географическую карту. Израиль окружён враждебными арабскими странами,а при начале войны аэропорт Бен Гуриона закрывается
а пароми? P.S. Тобто якби враждєбна Білорусь завтра анексувала Польшу, SK, HU, RO та Молдову то наші б відразу кордони відкрили? по аналогії)) І зараз мусять тримати їх закритими із-за черезмірної "невраждєбності" західних сусідів
В море топить корабли ещё проще чем сбивать самолёты. Паромов не видел
У мене сусід по гаражу працює на паромі в Ізраїлі.